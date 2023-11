Pourquoi l’industrie du divertissement est-elle si désespérée de posséder des célébrités décédées ?

Après près de quatre mois, la grève du SAG-AFTRA a (provisoirement) pris fin. Les négociations ont été longues, difficiles et souvent menées par des chefs de studio de haut niveau. Nous avons vu, ces dernières semaines, à quel point la solidarité syndicale était nécessaire pour lutter contre la dégradation avancée des droits du travail. Ce qui est arrivé aux acteurs n’est pas différent de la façon dont les baristas de Starbucks en grève ou les équipes des entrepôts d’Amazon ont été traités par leurs patrons. En fin de compte, il s’agissait de la même chose : le droit de ne pas être entièrement consommé par son employeur.

Certains détails étaient cependant très spécifiques à la SAG-AFTRA. L’un des points de friction des négociations était la volonté constante de l’AMPTP de faire progresser l’IA en tant que fondement clé de l’industrie du divertissement moderne, du processus de création à la commercialisation et au-delà. Avant que l’entente de principe soit conclue, Le journaliste hollywoodien plusieurs sources syndicales ont indiqué que la SAG-AFTRA n’accepterait pas la clause d’IA incluse dans l’offre : Ça disait:

« L’Alliance des producteurs de films et de télévision cherche à obtenir des analyses d’IA pour les artistes de l’annexe F – membres de la guilde qui gagnent plus que le minimum pour les séries régulières (32 000 $ par épisode télévisé) et les longs métrages (60 000 $). La clause suggérée par les sociétés obligerait les studios et les streamers à payer pour numériser l’image des artistes de l’annexe F. La SAG-AFTRA cherche à obtenir une compensation pour la réutilisation des scans d’IA, car les sociétés membres de l’AMPTP devraient également obtenir le consentement de l’artiste interprète ou exécutant. Le langage actuellement proposé par l’AMPTP permettrait aux studios et aux streamers d’obtenir le droit d’utiliser des scans d’artistes décédés sans le consentement de leur succession ou de SAG-AFTRA.

Essentiellement, ils voulaient avoir la propriété totale des images des acteurs décédés, que la personne, ses successions et sa famille l’acceptent ou non. Même au regard des normes médiocres de cette industrie macabre, cela était troublant. Comme nous l’avons vu avec la grève de la WGA, les studios cherchent désespérément à mettre en œuvre des mesures qui leur permettront de réduire les coûts – et les ressources humaines – à chaque instant, indépendamment de la qualité, de l’éthique ou du mérite artistique. Il était important que la SAG-AFTRA ne bouge pas sur ce détail pour de nombreuses raisons évidentes, mais cela n’empêchera pas l’AMPTP ou ses cohortes d’essayer de voler des célébrités mortes.

Bien avant que l’IA n’atteigne son niveau de sophistication actuel, le monde du divertissement utilisait des célébrités décédées à toutes sortes de fins, principalement publicitaires. Une campagne publicitaire de 1990 pour Diet Coke mettait en vedette Paula Abdul et Elton John dansant avec Groucho Marx, Humphrey Bogart et Louis Armstrong, tous morts depuis au moins une décennie. Gene Kelly a été fait pour faire du breakdance Chanter sous la pluie routine pour une publicité Volkswagen, tandis que Fred Astaire dansait avec un aspirateur Dirt Devil. Un CGI Audrey Hepburn s’en prend au chocolat Galaxy/Dove. À la télévision britannique, Albert Einstein tente actuellement de persuader les téléspectateurs d’adopter des compteurs intelligents pour économiser sur leurs factures d’énergie. Certains d’entre eux ont utilisé d’anciennes images des stars, d’autres ont embauché des imitateurs.

Une grande partie de cela se produit avec la permission de la famille de la personne décédée, mais ce n’est pas toujours le cas. La fille d’Astaire a été consternée par cette publicité vide, estimant qu’« après sa merveilleuse carrière, il a été vendu au diable ». Souvent, la famille n’y est pour rien puisque ces droits ne lui appartiennent même pas. Il y a un gros business dans les sociétés de marque qui possèdent les formes physiques de célébrités décédées depuis longtemps. Le portrait de Marilyn Monroe appartient à Groupe de marques authentiques, une société de gestion de marque qui possède également Muhammad Ali et Elvis Presley. Ils n’ont pas hésité à mettre le visage de Monroe sur toutes sortes de produits et de publicités, de Dior à Chanel n°5 en passant par Coca-Cola. Sur la page Instagram « officielle » de Monroe, vous pouvez voir des publications dédiées à « sa » ligne de pinceaux de maquillage.

Comme nous en avons déjà discuté sur ce site, rien de tout cela ne semble être quelque chose que Monroe elle-même aurait approuvé. Lorsqu’elle est décédée subitement à l’âge de 36 ans, sa succession a été léguée à son ami et professeur de théâtre Lee Strasberg, avec pour instructions que ses biens soient répartis entre ceux dont elle était la plus proche. Cela ne s’est jamais produit, même si Lee Strasberg n’a vendu aucun de ses objets aux enchères. À sa mort, Anna Strasberg assuma la responsabilité du domaine, resté entreposé pendant de nombreuses années. Presque immédiatement, les biens de Monroe ont été mis en vente chez Christie’s et son portrait a été vendu. Oui, il y avait des NFT. Imaginez si un studio décidait de la « ressusciter » pour un rôle au cinéma qu’elle aurait définitivement détesté.

Il y a quelques années, il a été annoncé que James Dean allait « jouer » dans un nouveau film alors qu’il était mort depuis plusieurs décennies. Le plan était de recréer Dean avec un CGI complet et de l’insérer dans une nouvelle histoire. Le portrait de Dean appartient à CMG Worldwide, dont la liste de « clients » comprend Jane Russell, Christopher Reeve, Judy Garland et Aaliyah. Mark Roesler, PDG de CMG dans le mondedit Le journaliste hollywoodien que « cela ouvre une toute nouvelle opportunité pour beaucoup de nos clients qui ne sont plus avec nous ». C’est techniquement vrai, mais cela nécessite beaucoup d’ignorance volontaire pour fonctionner. L’IA aurait été un pur fantasme pour Monroe et Dean, décédés il y a des décennies. Comment savoir ce qu’ils auraient voulu ? Bon sang, nous connaissons les sentiments de Monroe à l’idée d’être appropriée et exploitée à des fins hors de son contrôle et cela n’a pas empêché les entreprises de lui gifler le visage avec des pinceaux bon marché pour réaliser des bénéfices.

Les films ont reconstitué des acteurs morts pour des performances posthumes. C’est arrivé à Peter Cushing dans Voleur un et Carrie Fisher dans Star Wars : L’Ascension de Skywalker. Les deux exemples ont été troublants pour de nombreuses raisons et ont semé la discorde parmi les téléspectateurs. Bien sûr, c’était une expérience amusante, mais ce n’était pas vraiment une performance de Peter Cushing ou de Carrie Fisher. Il n’y avait aucune lumière derrière les yeux. Les humains connaissent la différence entre le réel et l’irréel, et choquent l’horreur, ils ont tendance à se tourner vers le premier.

La qualité n’a jamais été la priorité d’Hollywood ou de ses PDG les plus lâches. Les grèves l’ont certainement révélé à ceux qui étaient autrefois parfaitement ignorants. Ce qui est si décourageant dans la faim de réplicateurs d’IA des défunts, c’est à quel point cette voie est prévisible depuis longtemps. La famille de Robin Williams devait légalement garantir que son image ne serait pas utilisée de manière inappropriée après son décès. Pour ceux qui n’ont pas l’influence de la célébrité, le manque d’autonomie est pleinement en vigueur, avec des figurants révélant combien d’entre eux ont eu leur corps et leur visage scannés sans explication, pour ensuite découvrir leur intention d’utiliser leurs images à perpétuité sans compensation.

Car finalement, c’est la conclusion la plus logique du jeu hollywoodien : la propriété totale des autres, de préférence à coût nul. C’est le système de studio de l’ère moderne, mais en bien plus macabre, car au moins les stars de l’âge d’or ont pu, vous savez, faire des choix concernant leur vie. Il s’agit d’une exploitation dans sa forme la plus distillée, si astucieuse et efficace que les studios espèrent que vous ne le remarquerez pas. Mais comment pourrions-nous ne pas le faire, alors que leurs projets sont une forme de résurrection avec laquelle nous avons déjà montré notre inconfort pendant des décennies ? C’est déjà une perspective incertaine lorsque la famille d’une célébrité décide que sa bien-aimée aurait certainement payé pour un constructeur automobile, mais un tas de poursuites déclarant que, par exemple, River Phoenix aurait été la solution idéale pour un film plein de violence animale est abjecte. cruel. Et ne prétendons pas qu’ils ne feraient pas ça. Il s’agit d’un business qui a dégradé les voix marginalisées pendant plus d’un siècle, perpétuant toutes les formes de sectarisme et dissimulant un déchaînement incessant d’abus.

Hollywood a prouvé depuis longtemps qu’il déteste les gens qui s’expriment, alors bien sûr, ils veulent des clones d’IA qui ne disent que ce qu’on leur dit. Il est crucial que la SAG-AFTRA poursuive ce combat longtemps après que l’IA soit devenue un gadget, car l’AMPTP n’a certainement pas l’intention d’arrêter le cycle. D’ici là, il faut s’attendre à ce que de nombreux acteurs apportent des modifications détaillées à leur testament.