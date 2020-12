De nouveaux records continuent d’être établis. Les concerts virtuels ont réussi à séduire un large public d’amateurs de musique qui manquent des événements en direct. Et ils travaillent à un tel point que certains professionnels envisagent de les taxer comme des spectacles physiques. C’est une proposition controversée qui a soulevé les entraves de certains syndicats d’artistes au Royaume-Uni.

Le collectif PRS for Music Limited, qui gère les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique britanniques, envisage d’introduire des taux d’imposition différents pour les concerts en direct rémunérés ou sponsorisés.

Les émissions virtuelles générant jusqu’à 50 000 livres devraient verser 8% de leurs revenus au collectif, tandis que celles qui gagnent plus de 450 000 livres devraient rendre 17% de leurs revenus. A titre de comparaison, PRS applique un taux d’imposition de 4,2% sur les spectacles physiques.

Certains artistes et professionnels du secteur de la musique britannique (Music Managers Forum (MMF) et Featured Artists Coalition (FAC) ont fermement critiqué ce système tarifaire expérimental pour les actes virtuels, arguant que le système proposé «rendra la diffusion en direct non viable, tant pour les plus petits artistes et les plus grands numéros de superstars. «

« Dans l’intérêt de tous les artistes, auteurs-compositeurs et de l’industrie en général, il est essentiel que ce nouveau format puisse se développer et prospérer. Faire payer les artistes jusqu’à 4 fois le taux de diffusion en direct étrangle plutôt que nourrit cette innovation. Pour certains des petits artistes qui viennent de couvrir leurs frais de diffusion en direct, il sera impossible de trouver cet argent supplémentaire rétrospectivement », ont écrit MMF et FAC dans une pétition conjointe.

Cette lettre ouverte adressée à PRS for Music Limited a déjà été signée par plus de 50 managers d’artistes, notamment ceux représentant Liam Gallagher, Dua Lipa, Biffy Clyro, Fontaines DC, Gorillaz et Yungblud, ainsi que des auteurs-compositeurs membres de FAC.

Alors que taxer les concerts en direct est actuellement une question sensible au Royaume-Uni, il est fort possible que d’autres pays étudient le potentiel futur de ces performances en direct. De séances improvisées aux moyens rudimentaires, ces événements live sont devenus une source de revenus pour certains artistes privés de tournées mondiales.

Par exemple, le boyband sud-coréen BTS a amassé près de 20 millions de dollars avec leur «BANG BANG CON The Live». Ce concert d’une heure et demie a attiré plus de 750000 téléspectateurs de 107 pays qui ont chacun payé entre 26 et 35 dollars pour regarder RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V et Jungkook sur scène dans le confort de leur domicile. Un autre exemple de réussite est Dua Lipa et son concert « Studio 2054 », avec Kylie Minogue, Elton John et Angèle présentant des airs de son album « Future Nostalgia ». Cinq millions de billets ont été vendus pour cette représentation exclusive, dont 1,9 million en Chine et 95 000 en Inde.

Compte tenu de l’énorme succès de ces concerts ponctuels, certains artistes commencent à envisager des visites entièrement virtuelles. L’artiste américain Todd Rundgren a même annoncé une tournée virtuelle américaine de 25 dates, débutant en février, intitulée « Clearly Human ». D’autres groupes comme The Hives et The Luka State ont emboîté le pas, montrant que les événements de diffusion en direct ont une longue durée de vie en 2021.