Pourquoi Lindsie Chrisley n’a pas contacté Savannah à propos de la mort de Nic Kerdiles – Hollywood Life

Lindsie Chrisley a lancé une révélation explosive lors d’un épisode du 4 octobre de son podcast « Southern Tea ». L’ancien Chrisley sait mieux la star, 34 ans, n’a pas « tendu la main » à sa sœur, Savane Chrisley, suivre son ex-fiancé Nicolas Kerdiles‘ mort tragique.

« En bref, je n’ai pas contacté Savannah », a déclaré Lindsie avant d’expliquer la raison pour laquelle elle n’a pas contacté Savannah, 26 ans. « Je sais qu’elle est naturellement très bouleversée et en deuil, et je ne voulais en aucun cas aggraver la situation. que ce qu’il était déjà.

Il y a une semaine, la native de Caroline du Sud s’est défendue Kailyn Lowry’s Podcast « Coffee Convos » pour ne pas avoir publié de déclaration publique sur la mort de Nic.

« D’après les événements qui se sont produits entre moi et ma sœur, il me semblerait presque que je publie quelque chose parce que cela ne semblerait pas sincère », a expliqué Lindsie. « Et je ne pense pas que nous devrions vivre selon ce que nous publions sur les réseaux sociaux. Nous devrions vivre pour ce que nous faisons et notre vie personnelle, en dehors de ce que le public sait.

Elle a ensuite rappelé la précédente apparition de Savannah dans « The Viall Files », où le Forces spéciales La star de la saison 2 a souligné qu’elle et Lindsie ne restaient pas en contact.

« Si vous avez écouté Viall Files et tout ce qui a été dit là-bas, puis ma réponse à cela dans ‘Coffee Convos’, j’ai choisi de respecter ses souhaits qu’elle avait exprimés sur ce spot invité sur Nick Viall’Nous avons diffusé un podcast concernant le fait que nous n’avions aucun type d’implication dans la vie personnelle de chacun, et j’ai simplement décidé qu’il était préférable non seulement pour elle mais aussi pour moi de ne pas tendre la main », a déclaré l’ancienne personnalité de télé-réalité.

Lindsie a poursuivi: « J’ai eu des communications avec d’autres membres de la famille qui ont été en communication avec elle et ont vérifié de cette façon, et mon cœur va à elle comme à toute personne se trouvant dans cette situation. » En présentant ses condoléances à sa sœur, la podcasteuse a réfléchi à la distance passée entre elle et le reste de sa famille.

«J’étais séparé de ma famille quand [Savannah’s] la relation a commencé avec Nic », a déclaré Lindsie. « Et au moment où je suis revenu sur la photo, Nic était toujours là, mais ils avaient annulé les fiançailles, et je crois qu’ils étaient à nouveau petit-ami et petite-amie pendant une courte période, puis ont vécu la rupture. Donc, je n’avais pas beaucoup de connaissances ou de perspicacité sur cette relation. Je ne peux parler que de ce que j’ai vécu, et il s’agissait d’une interaction très minime.

Néanmoins, Lindsie est consciente que Savannah et Nic « s’aimaient et prenaient tellement soin l’un de l’autre ».

Le 23 septembre, Nic a eu un accident de moto mortel à Nashville. Il a ensuite été déclaré mort au centre médical de l’université Vanderbilt. Savannah, en réponse, a écrit un hommage touchant à son ancien fiancé peu de temps après l’annonce de sa mort.

« Le ciel a gagné le plus bel ange aujourd’hui », a-t-elle écrit. «Tu me manques et je t’aime… Je garderai pour toujours notre dernier message de ‘Je t’aime’.»