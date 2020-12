Lindsey Vonn continue d’être une grande pom-pom girl pour les athlètes olympiques.

Après que la pandémie de coronavirus a reporté les Jeux d’été de 2020, certains fans de sport sont curieux de savoir si les dates reportées pour 2021 se poursuivront. Si vous demandez au triple médaillé, le spectacle doit continuer!

« Honnêtement, je ne peux pas imaginer ce que c’est que d’être un athlète olympique et que les Jeux olympiques soient retardés d’une année entière », a déclaré Lindsey en exclusivité à E! Actualités en répétant pour le Prix ​​Sports Illustrated. « Cela change vraiment la dynamique de beaucoup de choses pour beaucoup d’athlètes. Les athlètes devront être capables de s’adapter à la situation. »

« Mais je pense que compte tenu du fait que le vaccin est déjà en cours de déploiement, je pense que les Jeux olympiques auront lieu l’année prochaine », a poursuivi le coureur de ski alpin. «Le comité olympique a tout fait pour en faire les Jeux olympiques les plus sûrs possible. Je pense que les gens que nous espérons gagner aiment Simone Biles et les visages des Jeux olympiques d’été, je pense, seront toujours là, mais ce sera certainement différent. Ce sera avec une toute nouvelle série de défis, donc je ne les envie certainement pas. Je suis plutôt reconnaissant d’avoir pris ma retraite. «

De retour en septembre 2020, vice-président du Comité international olympique John Coates a exprimé sa confiance que les jeux commenceront le 23 juillet 2021 «avec ou sans COVID».