Pourquoi l’indicateur de type Myers-Briggs ne vous aidera pas à trouver l’amour

Utiliser le test MBTI de cette manière pourrait ne pas vous aider à réduire le bruit, déclare Lisa Bobby, psychologue et directrice clinique de Développement de l’auto-assistance et du coaching à Denver, Colorado.

Le test a récemment fait son chemin à Séoul, en Corée du Sud, rapporte CNN . Les Coréens dans la vingtaine et la trentaine utilisent les résultats de leur test MBTI pour éclaircir le pool de rencontres et filtrer ceux avec les combinaisons de lettres avec lesquelles ils pensent être les moins compatibles.

La popularité du test est logique, dit Bobby, car il est accessible et relativement peu coûteux. Et, bien que l’utiliser pour exclure d’autres personnes de votre pool de rencontres potentiel ne soit pas intelligent, cela peut vous aider à en apprendre davantage sur vous-même.

“Comprendre vos différences peut vous aider à développer la tolérance et la compassion pour celles des autres”, dit-elle. “De plus, le MBTI peut vous aider à clarifier les situations et les circonstances dans lesquelles vous vous sentirez le plus à l’aise et à être le plus naturellement à votre meilleur.”