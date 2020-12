L’Inde est au sommet du monde en termes de production du plus grand nombre de femmes diplômées en STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques). Mais lorsqu’il s’agit d’embaucher des chercheuses, notre pays se classe au 19e rang. Selon les Nations Unies, les femmes indiennes ne représentent que 14 pour cent du total des 280 000 scientifiques, ingénieurs et technologues qui travaillent dans nos installations de recherche et développement.

Pour remédier à cette étrange dichotomie et au besoin urgent de réduire l’écart entre les sexes dans les professions STEM non seulement en Inde mais dans le monde entier, un panel de femmes performantes d’Inde et de Suède s’est réuni lundi pour SHE STEM: Women Leading The Way, un événement en ligne organisé dans le cadre de la Semaine du Souvenir Nobel.

Le panel, dirigé par la journaliste et spécialiste de la communication Rupali Mehra, a discuté du besoin d’inclusivité dans les sciences durables, des stigmates auxquels sont confrontées les femmes dans les professions STEM et a partagé leurs propres expériences de recherche d’une base solide dans un domaine patriarcal. La discussion a commencé par un discours d’ouverture d’Ann Bernes, l’ambassadrice suédoise pour l’égalité des sexes et du Dr Renu Swarup, le secrétaire du département de biotechnologie du gouvernement indien.

Bernes a souligné la nécessité de créer un espace plus inclusif dans les professions des STEM, Bernes a déclaré qu’il était nécessaire d’impliquer tous les esprits les plus brillants dans la construction d’un avenir durable partagé, y compris les femmes. « L’égalité des sexes n’est pas seulement une fin en soi; c’est aussi un moyen essentiel de parvenir à une fin. Dans le domaine de la politique étrangère, par exemple, nous voyons des liens clairs entre l’égalité des sexes et des sociétés plus sûres, plus pacifiques et durables. », A ajouté Bernes. à.

Dr. Swarup était également d’accord avec Bernes, soulignant la nécessité de favoriser le leadership féminin. «Il est de notre responsabilité d’avoir les bonnes politiques et ressources pour faire progresser les femmes dans les STEM», a-t-elle déclaré. Dr. Swarup a expliqué que le gouvernement indien s’est « engagé » à inclure plus de femmes dans les professions STEM et a ajouté que l’objectif principal du gouvernement n’est pas seulement d’attirer plus de femmes vers la science, mais aussi d’augmenter leur carrière.

«Nous perdons beaucoup de filles à mesure qu’elles progressent dans leur carrière. Alors, comment pouvons-nous renforcer le leadership? Nous continuons de parler du manque de femmes dans les conseils d’administration et les postes de décision. Si tel est le cas, alors nous prendrons ce leadership. besoin de construire », a-t-elle ajouté.

Le Dr Sunita Narain, directrice générale du Centre pour la science et l’environnement, qui travaille sur les questions environnementales depuis près de deux décennies, a déclaré que pour elle « la question du genre est une question d’attitude ».

« Dans mon domaine, les femmes sont confrontées à de nombreux revers. Cependant, les femmes se distinguent en prenant les mesures que les hommes de notre profession prennent beaucoup plus attentivement », explique-t-elle. « Il y a des barrières naturelles dans les domaines scientifiques traditionnels. Il n’est pas facile de faire comprendre son point de vue quand il y a quelques hommes combatifs. Ils ne veulent pas vous écouter, je vois même que je vais aux réunions. … « elle a ajouté.

Au cours de la discussion, Sanskriti Dawle, fondatrice de Thinkerbell Labs, a également souligné qu’en Inde, l’éducation des femmes est beaucoup plus valorisée qu’une carrière. Par conséquent, malgré autant de diplômés en STEM, il n’y a pas beaucoup de femmes chercheurs, ingénieurs et scientifiques dans notre pays.

«Mes pairs et les membres de ma génération se soucient moins de ce qui est attendu ou de ce qui a été présenté pour eux, et je pense que c’est la clé du changement. Le changement ne se produira que lorsque nous n’attendons plus la société. nous permet de faire quelque chose. Ensuite, nous verrons une plus grande participation des femmes sur le marché du travail », a expliqué Dawle.

Parmi les autres panélistes qui ont pris part à la discussion, citons Helena Samsioe, PDG et fondatrice de Globhe, une entreprise qui utilise des drones pour imager et prédire les catastrophes naturelles et les épidémies dans le monde, et Linnea Kornehed, CMO and co. fondateur d’Einride. Einride est une entreprise de transport spécialisée dans les véhicules électriques et autonomes et contribue ainsi à réduire les émissions de CO2. Ils ont discuté des défis auxquels les femmes entrepreneurs sont confrontées pour obtenir un financement dans un pays comme la Suède, l’un des pays où l’égalité des sexes est la plus élevée au monde. Ils ont parlé des subtilités de la discrimination de genre auxquelles ils ont été confrontés dans leur carrière professionnelle.

Dr. Beatrice Crona, directrice scientifique adjointe du Stockholm Resilience Centre, a évoqué plusieurs études montrant qu’il existe des différences frappantes entre les hommes et les femmes, qui sont pertinentes pour le développement durable. Dans une étude basée sur huit ans de données Gallup aux États-Unis, il a été constaté que les hommes étaient moins susceptibles de croire au changement climatique ou d’être bien informés sur les questions de durabilité. Dans le monde de l’entreprise, par exemple, une étude confirme que les chances que les entreprises se portent volontaires pour fournir des informations sur le changement climatique augmentent avec le pourcentage de femmes au conseil.

Il est clair que les différences entre les sexes influeront non seulement sur la manière dont les villes se développent et pour qui, mais aussi sur les politiques généralement mises en œuvre. Elles affecteront probablement les décisions sur les endroits où investir les fonds publics ou même privés. Seul le sexe peut être blâmé ici, ce n’est pas mon propos. Mais c’est de reconnaître les différences entre les sexes et leur interaction avec les pouvoirs et les agences », a expliqué Crona.