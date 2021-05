Pourquoi l’Inde, producteur de vaccins Covid, fait face à une grave pénurie de doses

Des personnes âgées de 18 ans et plus en attente d’être vaccinées contre Covid-19 dans un centre de vaccination du terrain de Radha Soami Satsang géré par l’hôpital BLK-Max le 4 mai 2021 à New Delhi, en Inde. Hindustan Times | Hindustan Times | Getty Images

Alors que l’Inde connaît une deuxième vague dévastatrice de la pandémie de coronavirus, des questions sont posées sur la manière dont le pays – qui abrite le plus grand fabricant de vaccins au monde – en est arrivé à ce point tragique. L’Inde continue de signaler un nombre massif de nouvelles infections. Mardi, il a franchi le sombre jalon d’avoir signalé plus de 20 millions de cas de Covid et au moins 226188 personnes sont décédées du virus, bien que le nombre de morts rapporté soit censé être inférieur au nombre réel de morts. Dans l’intervalle, le programme de vaccination de l’Inde a du mal à avoir un impact et les approvisionnements sont problématiques, bien que le pays ait interrompu les exportations de vaccins en mars afin de se concentrer sur les vaccinations nationales. La forte augmentation des infections observée en Inde depuis février a été attribuée à l’autorisation d’un grand festival religieux et de rassemblements électoraux, ainsi qu’à la propagation d’une variante plus infectieuse du virus. Le Premier ministre Narendra Modi et son parti au pouvoir Bharatiya Janata ont été critiqués pour leur manque de prudence et de préparation, et accusés de placer la politique et la campagne au-dessus de la sécurité publique. Une guerre des mots sur la stratégie de vaccination du gouvernement s’est également ensuivie. Les législateurs au pouvoir ont été critiqués pour avoir autorisé l’exportation de millions de doses plus tôt dans l’année. À ce jour, L’Inde a administré environ 160 millions de doses d’un vaccin contre le coronavirus (les vaccins prédominants utilisés sont le vaccin AstraZeneca, produit localement sous le nom de Covishield, ainsi qu’un vaccin indigène appelé Covaxin développé par Bharat Biotech). En avril, il a approuvé l’utilisation du vaccin russe Spoutnik V, bien qu’il n’ait pas encore été déployé. Jusqu’à présent, 30 millions de personnes seulement ont reçu les deux doses complètes d’un vaccin Covid en Inde, les données du gouvernement montrent. C’est un petit nombre (un peu plus de 2 %%) de la population totale de l’Inde, soit 1,3 milliard de personnes – bien qu’environ un quart de ce total ait moins de 15 ans et, en tant que tel, ne soit pas encore éligible pour un vaccin. Depuis le 1er mai, toute personne âgée de 18 ans ou plus est éligible pour un vaccin Covid bien que cette extension du programme de vaccination ait été entravée compte tenu des pénuries de doses qui ont été signalées dans tout le pays par les médias nationaux.

Les gens reçoivent leurs vaccins contre le Covid-19 du personnel médical dans un centre de vaccination installé dans la salle de classe d’une école publique le 4 mai 2021 à New Delhi, en Inde. Getty Images | Actualités Getty Images | Getty Images

Le Dr Chandrakant Lahariya, médecin basé à New Delhi qui est également expert en vaccins, en politiques publiques et en systèmes de santé, a déclaré mercredi à CNBC que l’importante population adulte de l’Inde rend l’effort de vaccination difficile. «Même si l’approvisionnement prévu était disponible, l’Inde a ouvert la vaccination à une population beaucoup plus nombreuse que n’importe quel milieu ne peut probablement s’attendre à ce que les vaccins (à couvrir) soient couverts. Il s’agit essentiellement du résultat d’un approvisionnement limité et d’une politique de vaccination qui ne tient pas compte des approvisionnements. . Aucune planification avancée n’aurait pu assurer ce type d’approvisionnement, qui est nécessaire maintenant avec l’ouverture de la vaccination pour 940 millions de personnes en Inde », a-t-il déclaré. Il est peu probable que les approvisionnements en vaccins changent radicalement », a déclaré Lahariya. « L’Inde a besoin de 200 à 250 millions de doses par mois pour que les campagnes de vaccination contre Covid-19 atteignent leur pleine capacité et elle a environ 70 à 80 millions de doses par mois. De toute évidence, il y a un long chemin à parcourir pour obtenir ce type d’approvisionnement. , » il a noté.

Guerres des vaccins

Les lacunes dans les approvisionnements en vaccins ont inévitablement conduit à un détournement de la responsabilité des fabricants de vaccins dans la ligne de tir. Des questions sur les prix des vaccins, la capacité de fabrication et la destination des approvisionnements ont assailli le plus grand fabricant mondial de vaccins, le Serum Institute of India, et Bharat Biotech, la société pharmaceutique basée à Hyderabad qui fabrique Covaxin. Les deux ont vu leurs structures de prix des vaccins (c’est-à-dire des prix différents pour les doses destinées au gouvernement central, aux gouvernements des États et aux hôpitaux privés) critiquées, ce qui a conduit le PDG du SII à réduire plus tard les prix dans un contexte de réaction publique. Adar Poonawalla, PDG du SII qui produit le vaccin Covid développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, a déclaré dimanche que l’institut avait été blâmé pour une pénurie de vaccins et un bouc émissaire par les politiciens, mais a déclaré qu’il n’avait pas augmenté sa capacité plus tôt en raison d’une première manque de commandes. «J’ai été victime de manière très injuste et erronée», il a déclaré au Financial Times lundi, ajoutant qu’il n’avait pas augmenté sa capacité plus tôt car « il n’y avait pas de commandes, nous ne pensions pas devoir fabriquer plus d’un milliard de doses par an ». Poonawalla a noté que le gouvernement indien avait commandé 21 millions de doses de Covishield au Serum Institute à la fin du mois de février, mais n’a pas indiqué quand ou s’il en achèterait plus, puis il a commandé 110 millions de doses supplémentaires en mars lorsque les infections ont commencé à augmenter. .

Des personnes portant des masques protecteurs attendent de recevoir une dose de Covishield, un vaccin contre le coronavirus fabriqué par le Serum Institute of India, dans un centre de vaccination à New Delhi, en Inde, le 4 mai 2021. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

Poonawalla a déclaré que les autorités indiennes ne s’attendaient pas à faire face à une deuxième vague de cas et ne s’étaient donc pas préparées à l’attaque de nouvelles infections à la fin de l’hiver. Il a déclaré que la pénurie de doses de vaccins dans le pays se poursuivrait jusqu’en juillet, lorsque la production devrait passer d’environ 60 à 70 millions de doses par mois, à 100 millions. Pour sa part, le gouvernement indien insiste sur le fait qu’il a commandé et continue de commander plus de vaccins pour répondre à la demande. Lundi, le gouvernement a publié une déclaration dans lequel il a réfuté les rapports des médias alléguant qu’il n’avait pas passé de nouvelles commandes de vaccins Covid depuis mars, déclarant que « ces rapports des médias sont complètement inexacts et ne sont pas basés sur des faits ». Il a déclaré qu’il avait avancé des fonds à la fois au SII et à Bharat Biotech pour que les vaccins soient livrés en mai, juin et juillet. Mardi, Poonawalla a publié un communiqué dans lequel il cherchait à calmer les tensions entre le gouvernement et le SII, notant que « la fabrication de vaccins est un procédé spécialisé, il n’est donc pas possible d’augmenter la production du jour au lendemain ». « Nous devons également comprendre que la population indienne est énorme et que produire suffisamment de doses pour tous les adultes n’est pas une tâche facile … Nous travaillons avec le gouvernement indien depuis avril de l’année dernière. Nous avons toutes sortes de soutiens. que ce soit scientifique, réglementaire et financier », a-t-il déclaré. Poonawalla a déclaré que le SII avait reçu des commandes totales de plus de 260 millions de doses, sans en préciser les acheteurs. Interrogé sur la question de savoir si le gouvernement avait mal compris son approche en matière d’achat et de production de vaccins, Lahariya a noté que le gouvernement était devenu complaisant, bien que la trajectoire de la pandémie ait été difficile à prévoir. « Pour être honnête, je crois qu’il y a eu deux surprises. Contrairement à il y a un an, lorsque la disponibilité du vaccin Covid-19 était prévue vers la mi-2021, le vaccin est devenu disponible un peu plus tôt. Deuxièmement, l’accalmie des cas de Covid-19 en L’Inde a en quelque sorte mis la complaisance à tous les niveaux », a-t-il noté. Lahariya a ajouté que si de nombreux mois avaient été consacrés à la priorisation de la population cible pour la vaccination, le programme avait ensuite été ouvert à tous les adultes « trop ​​tôt ». « Ce fut une question de planification précipitée et sans doute influencée politiquement, alors que cela devrait essentiellement être une décision de santé publique. C’est pourquoi un plan écrit avec des détails sur divers aspects, tels que les prévisions d’approvisionnement, aurait pu faire la différence. »

L’avenir de Modi

Il reste à voir comment la stratégie de vaccination aura un impact sur les évaluations de Modi à long terme. Mais il y a déjà des preuves que le BJP au pouvoir de Modi est obligé de payer pour la crise de Covid dans les urnes. Le parti de Modi n’a pas réussi à remporter l’État clé du Bengale occidental lors d’une élection régionale le week-end dernier, et n’a pas réussi à gagner lors de trois autres élections d’État en avril, bien qu’il ait conservé le pouvoir dans l’État d’Assam. Le Dr Manali Kumar de l’Institut de science politique de l’Université de Saint-Gall en Suisse a noté que «cette deuxième vague est un désastre créé par la complaisance du gouvernement indien, qui est maintenant occupé à contrôler le récit plutôt qu’à s’attaquer au problème. « «Peut-être que le pire de la catastrophe qui se déroule actuellement en Inde aurait pu être évité si des restrictions sur les rassemblements publics et privés avaient été laissées en place», a-t-elle noté, ajoutant que «des décennies de négligence des investissements dans les infrastructures de santé et un électorat qui ne l’a pas Les services publics prioritaires sont également à blâmer. «