La révolution de l’intelligence artificielle est déjà à notre porte. Alors que nous avons spéculé sur les moments où les robots coexisteraient avec les humains, un nombre croissant d’individus deviennent déjà dépendants cognitivement et psychologiquement des réseaux numériques. Qu’il s’agisse des médias sociaux, des jeux PS3 ou du secteur de l’éducation et des industries – il est impossible d’échapper à l’impact omniprésent de l’IA et si l’IA rend nos machines plus intelligentes, elle est susceptible d’avoir un effet inégal et drastique sur notre société, selon à un nouveau livre, de l’auteur Rajiv Malhotra intitulé, L’intelligence artificielle et l’avenir du pouvoir.

Le livre déclare que cette révolution motivée par l’IA aura un impact inégal sur différents segments de la société. Il y aura de nouveaux gagnants et perdants, de nouveaux nantis et démunis, ce qui se traduira par une concentration sans précédent de richesses et de pouvoir. Le livre examine les vulnérabilités de la société à la révolution imminente de l’IA et soulève des questions qui appellent un débat urgent: le monde se dirige-t-il vers la colonisation numérique par les États-Unis et la Chine? Le dépeuplement deviendra-t-il finalement inévitable? Pourquoi l’Inde devrait augmenter son budget IA pour concurrencer les États-Unis et la Chine?

Le livre agit comme un appel au réveil pour que le public soit mieux informé et plus engagé dans la prochaine révolution de l’IA. Il éduque les segments sociaux les plus à risque et souhaite qu’ils revendiquent un siège à la table où sont formulées les politiques sur l’intelligence artificielle. Dans un extrait du livre, l’auteur écrit:

Mes recherches sur l’impact probable de l’IA sur l’Inde ont entraîné de nombreuses conversations avec des leaders d’opinion et l’étude des documents écrits disponibles. NITI Aayog, le principal groupe de réflexion sur les politiques gouvernementales en Inde, a fourni des rapports utiles sur le sujet. J’ai aussi lu récemment Bridgital Nation: Solving Technology’s People Problem écrit par l’industriel indien Natarajan Chandrasekaran, président de Tata Sons… La plupart des rapports que j’ai lus sur l’impact de l’IA en Inde adoptent le cadre utilisé par les analystes de l’industrie occidentale comme point de départ et peaufinage les conclusions en branchant les statistiques indiennes. Il y a un manque de nouvelles études qui partent de la base en Inde, en commençant par la base et en remontant, plutôt que de passer de haut en bas des sociétés occidentales aux entreprises indiennes, puis plus bas.

Certains des angles morts flagrants sont les suivants:

1. La plupart des rapports se concentrent sur les grandes entreprises. L’impact sur les 500 millions d’Indiens les plus pauvres en termes de statut économique, s’il est envisagé du tout, est abordé après coup.

2. La plupart des rapports ne construisent pas de modèles financiers pour estimer avec précision les dépenses d’investissement et d’exploitation impliquées dans la mise en œuvre de l’IA. Leurs prévisions reposent en grande partie sur des sondages auprès des dirigeants et des employés de l’industrie avec des questions suggestives de nature positive, tout en évitant les problèmes troublants sauf en passant. De nombreux répondants ne sont pas suffisamment informés sur l’IA pour donner des vues utiles sur l’avenir.

3. Les problèmes du chômage et des inégalités sont écartés comme des non-problèmes: les conclusions de certains rapports occidentaux selon lesquels les nouveaux emplois remplaceront les anciens sont rapidement supposées être applicables à l’Inde sans diligence raisonnable sur les détails. Ce qui n’est pas pris en compte sont les suivants:

A) Les nouveaux emplois créés par l’IA aideront un groupe démographique socio-économique différent, c’est-à-dire ceux qui ont des niveaux d’éducation élevés que très peu de jeunes indiens obtiennent. Ces quelques jeunes privilégiés avec une bonne éducation sont rapidement achetés et enlevés pour construire la propriété intellectuelle des multinationales occidentales. Mais les emplois perdus proviendront des travailleurs des classes inférieure et moyenne qui sont peu instruits et insuffisamment qualifiés.

B) La plupart des nouveaux emplois dans l’IA seront géographiquement concentrés dans des endroits comme la Silicon Valley et Bengaluru. Cela aggravera les divisions géographiques riches et pauvres en Inde ainsi qu’entre les pays développés et en développement.

C) Les nouveaux emplois liés à l’IA iront aux jeunes et non aux travailleurs d’âge moyen déplacés au sommet de leur carrière. La vitesse des perturbations est trop rapide pour permettre à la génération actuelle de travailleurs de continuer à travailler pour leur carrière restante. Ils deviendront obsolètes dans leur âge mûr vulnérable. Il s’agit d’une grave perturbation intergénérationnelle.

D) Le fardeau financier de la rééducation massive de millions de travailleurs n’est pas quelque chose que nous pouvons supposer que les entreprises feront automatiquement. Les promesses roses de recycler les travailleurs ne sont tout simplement pas soutenues par des engagements crédibles. En fait, certains rapports suggèrent qu’un tel discours des chefs de file de l’industrie sert de bonnes relations publiques pour masquer la calamité du chômage, en jetant la canette sur la route plutôt que de s’en occuper….

L’auteur déclare que l’Inde a récemment commencé à prendre l’IA au sérieux, mais la réponse est faible et est arrivée assez tard. La Chine et les États-Unis ont une longueur d’avance de plus d’une décennie et il sera difficile pour l’Inde de rattraper son retard. Les ramifications d’être laissé pour compte seront graves. L’auteur déclare que:

De plus, la voie à suivre par l’Inde est entravée par plusieurs facteurs

• Le budget de l’Inde pour le développement de l’IA est minime par rapport aux niveaux des États-Unis et de la Chine.

• La principale opportunité identifiée dans l’IA est pour les Indiens de fournir de la main-d’œuvre à des clients étrangers. La subordination à d’autres pays perpétuera le problème des Indiens servant de classe ouvrière qui construit des actifs de propriété intellectuelle pour les autres.

• De nombreuses start-ups d’IA en Inde sont financées par des entreprises étrangères aux poches profondes et à la tentacule, de sorte que la success story indienne occasionnelle est rapidement acquise et digérée dans la marque mondiale. Ceux qui sont financés au niveau national cherchent souvent à se vendre à des géants technologiques étrangers comme stratégie de sortie. Les exemples incluent Halli Labs et Sigmoid Labs, deux start-ups d’IA en Inde qui ont été acquises par Google.

• De nombreuses start-up indiennes sont des imitateurs «moi aussi» offrant peu de leadership original en matière de propriété intellectuelle – imitant une plateforme étrangère, Uber, Amazon ou Airbnb, etc. ……

… La fierté de l’Inde comprend souvent le sentiment qu’elle est le vishvaguru, ou le gourou du monde, au moins dans un sens spirituel. Mais ce qui est rarement discuté dans ces proclamations, c’est qu’un statut aussi élevé apporte également des responsabilités karmiques correspondantes. En revendiquant un tel statut, l’Inde a-t-elle réussi ou échoué dans ses responsabilités?

En effet, l’Inde est très enthousiaste à l’idée de devenir une puissance douce mondiale. Par exemple, l’Inde a adopté la posture de diriger le mouvement mondial du yoga et commence à faire de même dans l’Ayurveda. L’industrie cinématographique et d’autres mouvements culturels populaires se sont déjà établis dans le discours mondial en tant qu’exportations indiennes. Cependant, la vérification de la réalité suivante doit être considérée.

Culture ≠ puissance douce: Ce n’est pas parce qu’un pays a une culture populaire merveilleuse et robuste que cela signifie nécessairement qu’il en a fait une puissance en soi. Le soft power est la capacité d’influencer les politiques des autres en fonction de ses propres intérêts. La culture, l’exotisme et le tourisme sont des entités distinctes du soft power.

C’est un pouvoir de persuasion sur les autres dans un sens pragmatique. Ce n’est que lorsque la culture se transforme en influence concrète sur les autres qu’elle devient soft power. Malgré leur popularité croissante, le yoga et l’Ayurveda ne constituent pas du soft power pour l’Inde. En fait, la certification Ayurveda dans les pays occidentaux n’est pas contrôlée depuis l’Inde. La Yoga Alliance, basée à New York, poursuit son objectif de standardiser les pratiques de yoga découplées des traditions indiennes.

Les efforts du gouvernement indien pour faire connaître le yoga sont louables, mais ils n’ont produit aucun pouvoir en soi. Le hard power comme base du soft power: la vraie question à se poser est de savoir si le soft power est durable sans hard power. Le soft power est-il viable en soi? Ou est-ce simplement la position de repli de ceux qui ne parviennent pas à concourir dans le kurukshetra du hard power (champ de bataille), une couverture pour leur faiblesse en revendiquant le soft power comme prix de consolation?

Succès individuel ≠ soft power collectif: L’Inde est également fière à juste titre que sa diaspora affirme son identité indienne et a excellé en tant que médecins, entrepreneurs technologiques, experts du secteur financier, leaders de l’industrie pharmaceutique, chefs, cinéastes et autres professionnels. Les Indiens dirigent certaines des plus grandes multinationales du monde. Il y a cependant une grande différence entre le pouvoir des individus pour leur propre réussite personnelle et le pouvoir des institutions indiennes pour un impact mondial. Il y a une différence entre les Indiens qui utilisent leur patrimoine à des fins personnelles et ceux qui sacrifient leur succès personnel pour un plus grand intérêt national.

Rajiv Malhotra est l’auteur de nombreux best-sellers. Son dernier livre «L’intelligence artificielle et l’avenir du pouvoir» est résumé sur www.AIandPower.com.