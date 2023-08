Pourquoi l’Inde a-t-elle interdit les exportations de riz et cela pourrait-il avoir un impact sur l’Australie ?

Le riz est un aliment de base dans de nombreux repas, dans de nombreux pays, partout dans le monde.

En juillet, l’Inde – le plus grand exportateur mondial de céréales – a annoncé une interdiction des exportations de riz blanc non basmati.

L’interdiction réduira environ de moitié les expéditions de céréales, selon Reuters, ce qui fait craindre une nouvelle inflation sur les marchés alimentaires mondiaux.

Voici ce que cela pourrait signifier pour l’Australie.

Pourquoi l’Inde a-t-elle interdit les exportations de riz ?

Le gouvernement indien a déclaré qu’il imposait une interdiction sur le riz blanc non basmati après que les prix au détail du riz aient grimpé de 3 % en un mois.

L’Inde représente plus de 40 % des exportations mondiales de riz, et les faibles stocks chez d’autres exportateurs signifient que toute réduction des expéditions pourrait gonfler les prix des denrées alimentaires déjà poussés à la hausse par l’invasion russe de l’Ukraine l’année dernière et des conditions météorologiques erratiques.

« Afin d’assurer une disponibilité adéquate de riz blanc non basmati sur le marché indien et d’atténuer la hausse des prix sur le marché intérieur, le gouvernement indien a modifié la politique d’exportation », a déclaré le ministère de l’Alimentation dans un communiqué.

Le communiqué cite une augmentation de 11,5% des prix de détail sur 12 mois.

Indira Devi, professeur émérite au Conseil indien de la recherche agricole (économie), a déclaré que les impacts du changement climatique sur la production et la disponibilité du riz suscitent également des inquiétudes.

« Les principaux États producteurs de riz en Inde ont été touchés par les effets du changement climatique. Certaines régions reçoivent trop de pluie tandis que d’autres sont confrontées à une pénurie de pluie », a-t-elle déclaré.

« Plusieurs études soulignent que les effets néfastes du changement climatique pourraient entraîner une pénurie de production alimentaire. On s’inquiète de plus en plus, en particulier de la pénurie de production de riz.

Que signifie l’interdiction du riz en Inde pour l’Australie ?

Selon le Bureau australien des statistiques, l’Australie a importé pour 92,1 millions de dollars de riz de l’Inde au cours de l’exercice 2022 à 2023.

Les ventilations des types de riz importés par l’Australie en provenance de l’Inde ne sont pas disponibles.

L’Inde est le plus grand exportateur de riz au monde, mais l’Australie n’est pas l’un des principaux importateurs. Source: Actualités SBS Meera Ashar, directrice de l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud à l’Université nationale australienne, a déclaré qu’elle ne s’attend pas à ce que l’Australie soit significativement touchée par l’interdiction du riz.

« L’Australie n’est pas l’un des principaux importateurs de riz blanc non basmati en provenance d’Inde », a-t-elle déclaré.

« Les prix peuvent augmenter de manière spéculative, mais je ne prévois aucun impact majeur sur l’Australie. »

qu’en est-il du reste du monde?

Le riz blanc et cassé non basmati représentait environ 9 millions sur un total de 20 millions de tonnes d’exportations de riz indien l’année dernière.

L’Inde exporte du riz vers plus de 140 pays.

Les principaux acheteurs de riz non basmati indien sont le Bénin, le Bangladesh, l’Angola, le Cameroun, Djibouti, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Kenya et le Népal.

Ashar a déclaré que les impacts potentiels sur les marchés mondiaux étaient préoccupants.

Mais il est important de reconnaître que l’interdiction ne s’applique qu’au riz cru non basmati, a-t-elle déclaré.

« Cela pourrait entraîner une augmentation des exportations de riz basmati et de riz étuvé importés par certains des pays les plus pauvres, qui ont besoin d’un marché plus important », a-t-elle déclaré.

« L’Inde a également négocié avec des pays des notes de crédit et est déjà en pourparlers avec Singapour.

« Donc, cela peut probablement se produire avec d’autres pays qui dépendent fortement du riz indien non basmati et qui connaissent l’insécurité alimentaire. »

Ashar a déclaré que les pays d’Afrique et d’Asie du Sud-Est sont les plus susceptibles d’être touchés par l’interdiction, mais peuvent bénéficier d’une exception.

En juillet, l’Inde a annoncé une interdiction des exportations de riz basmati non blanc. Source: Actualités SBS / SBS Alimentaire « L’Inde a indiqué qu’elle autoriserait l’exportation vers les pays confrontés à l’insécurité alimentaire en raison de cette interdiction à la demande de leur gouvernement », a-t-elle déclaré.

En juillet, l’indice des prix du riz de l’agence des Nations Unies pour l’alimentation a augmenté de 2,8 % par rapport au mois précédent, atteignant son plus haut niveau en près de 12 ans.

L’agence a déclaré que les prix dans les principaux pays exportateurs avaient bondi en raison de la forte demande et de la décision de l’Inde de freiner les exportations.

Quand l’interdiction du riz en Inde sera-t-elle levée ?

Le gouvernement n’a pas annoncé de date de fin pour l’interdiction d’exportation.

Les stocks de riz de l’Inde étaient à près de trois fois leur objectif début août, selon Reuters.

Couplé à la récolte de la nouvelle saison qui devrait commencer à arriver sur le marché d’ici octobre, l’excédent augmentera les espoirs du marché quant à la levée de l’interdiction.

Devi a déclaré qu’il était difficile de prédire la durée de l’interdiction en raison de la combinaison de facteurs.

« Ce n’est pas un problème à court terme, il n’est donc pas facile de prédire quand les restrictions seront levées. »