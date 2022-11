Pourquoi l’implosion du Borussia Dortmund en 2014-15 sous Jurgen Klopp devrait inquiéter les supporters de Liverpool | Nouvelles du football

Il y a près d’une décennie, le Borussia Dortmund de Jurgen Klopp est passé des champions d’Allemagne et de l’une des équipes les plus redoutées d’Europe à à peine capable de gagner un match alors que le séjour de sept ans de l’Allemand au club s’est arrêté en frissonnant – les choses pourraient donc se répéter eux-mêmes maintenant à Liverpool?

À l’approche de la saison 2014-15, Dortmund devait à nouveau être le principal challenger du Bayern Munich de Pep Guardiola. Les deux clubs, comme Liverpool et les récentes batailles de Premier League de Man City, avaient connu une rivalité féroce depuis que Klopp avait pris le relais au Signal Iduna Park en 2008, les Bavarois battant l’équipe de Klopp en Bundesliga en 2013-14.

Cependant, Klopp n’ayant signé un nouveau contrat à Dortmund qu’en octobre 2013 – cela vous dit quelque chose ? – les espoirs étaient grands au Westfalenstadion, ils pourraient répéter leurs victoires consécutives sous lui en 2011 et 2012.

Le club, cependant, devrait essayer de récupérer sa couronne de Bundesliga du Bayern sans l’un des principaux architectes de leurs récents succès, Robert Lewandowski, qui avait accepté de déménager à l’Allianz Arena cet été-là.

Comme pour le départ de Sadio Mane de Liverpool à Munich en juin de cette année, Klopp avait essayé mais n’avait pas réussi à persuader son attaquant influent de rester, laissant un énorme trou à combler en attaque la saison suivante.

Klopp a vu des hommes vedettes comme Lewandowski partir pendant son séjour à Dortmund





Comme lorsque Liverpool a battu City pour revendiquer le Community Shield en juillet, il n’y avait aucun signe évident des luttes à suivre alors que Dortmund a envoyé avec confiance le Bayern 2-0 pour remporter la Supercoupe d’Allemagne en août 2014.

Après tout, c’était toujours à peu près la même équipe qui n’avait perdu la finale de la Ligue des champions 2013 contre le Bayern que sur un but d’Arjen Robben à la dernière minute, bien qu’en regardant en arrière maintenant avec l’avantage du recul, c’était aussi une équipe vieillissante qui avait été aller à fond sous Klopp au cours des six dernières années.

Klopp et Dortmund ont perdu contre le Bayern lors de la finale de la Ligue des champions 2013 à Wembley





Rien de tout cela, cependant, n’a expliqué comment l’équipe est soudainement passée du statut de challenger le plus proche du Bayern quelques mois plus tôt à celui qui n’avait que 11 points à son nom après 12 matchs de la campagne, y compris une terrible série de cinq défaites consécutives qui les ont envoyés. spirale dans la zone de largage en novembre.

C’était le pire début de saison de Dortmund en Bundesliga et celui qui a laissé leur entraîneur perplexe et en colère: “C’est une situation brutale, merdique, folle”, avait-il déclaré à l’époque.

Et comme avec cette saison à Anfield, la forme du club en Europe n’a étrangement pas été affectée par leurs difficultés à domicile alors qu’ils étaient en tête d’un groupe de la Ligue des champions à l’apparence difficile, chaque victoire étant immédiatement suivie de réclamations, le virage avait maintenant été tourné.

Klopp regarde Dortmund perdre à nouveau lors de la saison 2014-15, cette fois contre Augsbourg





Mais frustrant, cela n’avait pas été le cas, comme le rappelle le lieutenant de confiance de Klopp, Peter Krawietz, dans le livre de Rafa Honigstein, ‘Klopp : Apportez le bruit”: “En Ligue des champions, on a bien fait, on s’est qualifié pour les huitièmes de finale, mais ça nous a fait nous demander si on n’avait pas la bonne attitude en championnat. Tu es dans une spirale, tu tournes en rond, tu vas et nous n’avons pas réussi à nous en sortir.

La chute des résultats de Dortmund n’a certainement pas été aidée par les luttes de Ciro Immobile en attaque, car l’homme amené à remplacer Lewandowski a eu du mal à s’adapter à la vie dans la vallée de la Ruhr et pour la première fois sous Klopp, leur activité de transfert a été remise en question.

Cependant, comme pour Liverpool cette saison, les problèmes étaient bien plus profonds que le simple départ d’un joueur clé.

Klopp et Dortmund ont perdu contre le Bayern lors de la finale de la Ligue des champions 2013 à Wembley





Dortmund souffrait non seulement de blessures de plusieurs joueurs clés – Klopp l’a qualifiée de “pire crise de blessures de l’histoire du football” – ce qui signifiait qu’ils n’étaient pas en mesure de tourner aussi souvent que le souhaitait le manager, mais le calendrier chargé a également conduit à moins de temps sur le terrain d’entraînement pour aplanir leurs problèmes croissants dans ce qui est devenu un cercle vicieux.

Klopp s’est hérissé des suggestions de la presse selon lesquelles le gegenpressing le style qu’il avait mis en œuvre si efficacement à Westphalie avait maintenant conduit à l’épuisement professionnel et aux blessures parmi ses joueurs, répliquant avec: “une question misérable, le Bayern a aussi des blessures, mais ils peuvent mieux les compenser”, lorsqu’un journaliste a suggéré autant avant d’affronter Munich.

Mais ce n’était pas seulement une liste de blessures qui s’allongeait qui était le problème, Dortmund avait de plus en plus de mal à briser les équipes qui venaient au Signal Iduna Park avec un bloc bas et cherchaient à jouer pendant la pause.

Comme pour Liverpool cette saison, Dortmund de Klopp a perdu plusieurs joueurs clés sur blessure lors de la campagne 2014-15.





L’équipe de Klopp dominait régulièrement les matchs, créant de nombreuses ouvertures, pour les gaspiller puis perdre contre un but marqué lors de la contre-attaque.

“Nous avons continué à perdre des matchs exactement de la même manière”, a rappelé Krawietz. “Nous étions extrêmement vulnérables aux contre-attaques. Nous avons disputé des matchs où nous avons profité de beaucoup de possession de balle, créé de bonnes occasions, mais perdu 1-0 ou 2-0 à cause de quelques contre-attaques.”

Et comme cela s’est également produit à Liverpool cette saison, l’Allemand n’a pas tardé à rejeter les suggestions que le reste de la ligue avait maintenant travaillé de son côté, en disant autant à un journaliste local: “Je ne cherche pas un combat, donc je vais même répondre aux questions stupides. Si vous dites que nous avons été “découverts”, qu’est-ce que cela dit du travail des entraîneurs adverses ces dernières années ? N’ont-ils pas pu voir ce qu’est notre jeu ?”

Quoi qu’il en soit, cependant, la pression était clairement exercée sur Klopp, qui en plus de réprimander les journalistes lors de conférences de presse, réprimandait également les arbitres et leurs assistants, entraînant de nombreux cartons rouges et de lourdes amendes, comme nous l’avons vu lors de la récente victoire de Liverpool sur Man City à Anfield.

“Je ne me reconnais pas parfois sur la ligne de touche”, a déclaré Klopp après qu’une éruption particulièrement volcanique chez un quatrième officiel à Naples ait conduit à son renvoi de la ligne de touche.

Incroyablement, à mi-parcours de la saison, l’équipe languissait encore dans la zone de relégation, avec seulement une différence de buts les gardant hors du bas du tableau.

Cependant, la pause hivernale de mi-saison est arrivée exactement au bon moment pour Klopp et ses joueurs assiégés, tout comme il espère que cela se produira également avec Liverpool lorsque la campagne s’arrêtera pour la Coupe du monde plus tard ce mois-ci.

Klopp montre la tension après une autre défaite de Dortmund en 2014-15





“Nous avons enfin eu l’occasion de nous régénérer et de pratiquer certaines choses sans la pression du football de compétition”, déclare Krawietz. “Il était clair qu’avec un peu de repos pour les jambes et la tête, on pourrait bien faire les choses, que cette équipe pourrait à nouveau fonctionner.”

Ils l’ont fait alors que Dortmund a lentement réussi à se hisser au classement lorsque la campagne a repris après une interruption de six semaines, aidé par une série de quatre victoires en février 2015.

En fait, pendant un certain temps, on a même cru que Dortmund pourrait se précipiter dans les places de la Ligue des champions, seulement pour qu’ils terminent septième et avec cela une qualification pour le troisième tour de qualification de la Ligue Europa.

Mais c’est une défaite démoralisante à domicile 3-0 contre la Juventus lors des 16 derniers mois de mars qui a finalement convaincu Klopp que son temps était écoulé au club, l’annonce choc venant le mois suivant avec Dortmund à 37 points derrière le leader Bayern.

Jurgen Klopp annonce son départ de Dortmund en 2015





Tout cela à peine 18 mois après que Klopp ait convenu d’une prolongation de contrat de deux ans pour le garder au Westfalenstadion jusqu’en 2018, et moins de deux ans après avoir disputé la finale de la première compétition de clubs d’Europe dans ce qui est un avertissement aux fans de Liverpool à quel point les choses sont rapides. peut tourner au vinaigre dans le football.

Klopp lui-même peut réfuter les suggestions selon lesquelles la même chose se produit actuellement à Liverpool, déclarant le mois dernier à propos de son départ de Dortmund : “Sept ans et c’était juste une situation où les joueurs étaient constamment achetés par d’autres clubs. C’était un travail vraiment difficile à faire, constamment C’était vraiment intense et vraiment épuisant, c’est pourquoi je me suis dit qu’il fallait arrêter ici, mais je n’avais pas de problème d’énergie, pas du tout.

“Je n’ai absolument aucun problème d’énergie et la situation est complètement différente ici. Je peux comprendre que je sois parti après sept ans (auparavant) et maintenant nous sommes dans une situation difficile et les gens acceptent cette (opinion) mais, si vous y réfléchissez à deux fois ça, vous vous rendez compte que la situation est complètement différente.”

Klopp a remporté un doublé national en 2012 avec le Borussia Dortmund et a également remporté la Bundesliga pour la deuxième année consécutive (Timur Emek/picture-alliance/dpa/AP)





Cependant, si vous aviez dit aux supporters de Dortmund en mai 2012 que l’homme qui venait de les guider vers un doublé en championnat et en coupe – leur deuxième titre consécutif en Bundesliga – aurait quitté le club dans les trois ans, vous auriez été ri de la ville.

