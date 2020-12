Les voyages et le tourisme sont l’une des plus grandes industries du monde.

Avant la pandémie, le WTTC a déclaré qu’il avait généré 7,3 billions d’euros pour l’économie mondiale en 2019 et employait plus de 330 millions de personnes (soit un emploi sur dix dans le monde).

Cependant, dans de nombreux cas, le tourisme ne profite pas toujours aux personnes qui en ont le plus besoin. Enregistrez-vous dans un hôtel cinq étoiles à Nairobi, par exemple, et il est peu probable que les habitants de Kiberia profitent de votre présence de quelque manière que ce soit.

La plupart du temps, les personnes les plus pauvres de nombreux pays ne bénéficient pas directement des visiteurs étrangers, et le «tourisme de la pauvreté» (faire des visites de bidonvilles, par exemple) se sent exploiteur et voyeuriste.

La solution sera des expériences d’immersion communautaire – allant du volontariat aux cours de cuisine – qui permettront aux étrangers de se connecter et de contribuer à l’économie locale, d’une manière respectueuse, mutuellement enrichissante et durable.

Insight sans exploitation

«Pour nous, le tourisme communautaire signifie rencontrer la population locale et avoir un aperçu de la vie locale, mais aussi faire en sorte que votre expérience fasse une différence pour ces communautés», explique Zina Bencheikh, directrice générale EMEA de la société de voyages d’aventure en petit groupe Intrepid

«Cela est devenu encore plus important car de nombreuses communautés ont été touchées par les restrictions de voyage de Covid-19.

«Dans notre nouvelle gamme de retraites Intrepid plus proches de chez eux, les voyageurs cuisineront du meze en Turquie avec une famille locale, passeront du temps avec une famille berbère dans le Haut Atlas ou dîneront avec une tribu locale dans un camp bédouin en Jordanie. Ceux-ci offrent une expérience authentique et mémorable aux voyageurs, tout en apportant des revenus indispensables aux communautés locales.

«Nous travaillons également avec les communautés pour soutenir le développement de nouvelles expériences dans des destinations qui, autrement, ne verraient pas les avantages du tourisme», ajoute-t-elle.

«Les projets de tourisme à base communautaire créent des emplois, protègent la planète, génèrent des revenus pour les familles et autonomisent les habitants, en particulier les femmes. Ils donnent également aux voyageurs la possibilité de se connecter réellement avec la population locale.

Comme indiqué dans le rapport sur les tendances d’Euronews Travel sur Voyager après 2020, co-écrit par Globetrender, Cookson Adventures est un autre leader dans ce domaine, avec les capacités et les relations nécessaires pour que des étrangers rencontrent certaines des tribus les plus reculées de la planète en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le voyage responsable donne la possibilité de vivre aux côtés des chasseurs d’aigles en Mongolie, et Original Travel, quant à lui, peut emmener les gens au cœur de la Transylvanie où ils peuvent apprendre des « compétences perdues » telles que la façon d’identifier les herbes médicinales, de forger des outils en fer et d’apprendre des contes populaires. À l’avenir, les voyages porteront moins sur le tourisme que sur la «découverte de la vie».

Jenny Southan est rédactrice et fondatrice de l’agence de prévision des tendances de voyage Globetrender.