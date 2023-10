Bonjour, chers humains ! Voici un autre de nos briefs quotidiens limités du samedi. Bien qu’il soit axé sur l’IA, il est organisé, écrit et édité par de vraies personnes.

Vous avez des questions sur l’IA auxquelles vous aimeriez répondre ? Ou simplement quelques hallucinations de l’IA que vous aimeriez partager ? Envoyez-nous un e-mail à tout moment. Apprécier!

Voici ce que vous devez savoir

La Chine a accru son avance sur les États-Unis en matière de dépôts de brevets sur l’IA. Cela survient alors que Baidu et Alibaba s’efforcent de monétiser les produits d’IA, soulignant ainsi l’importance du pays. détermination à parvenir à la domination.

L’administration Biden devrait signer lundi son décret tant attendu sur l’IA. Les rapports montrent que l’ordonnance exigera que les modèles d’IA avancés soient soumis à des évaluations avant de pouvoir être utilisés par les employés fédéraux.

OpenAI lance une équipe « Préparation » pour atténuer les risques des modèles d’IA à mesure qu’ils deviennent plus performants au fil du temps. Le créateur de ChatGPT estime que les systèmes d’IA seront plus intelligent que les humains un jour.

Des chercheurs de l’Université de Chicago ont proposé des « pilules empoisonnées » pour aider les créateurs de contenu à protéger leur travail contre l’utilisation pour former l’IA. La méthode manipule les données d’entraînement pour introduire des comportements inattendus lorsqu’il est utilisé sans consentement.

Nous comprenons complètement le discours selon lequel « l’IA générative tue des emplois »

Cette semaine, le site d’emploi Indeed a publié un rapport évaluant les emplois les plus exposés (ou impactés par) l’IA générative et comment l’intelligence artificielle pourrait changer, plutôt que tuer, les carrières. Le rapport a collecté plus de 15 millions d’offres d’emploi pour évaluer les compétences que les employeurs incluent généralement (plus de 2 000 au total) et qui pourraient être réalisées ou assistées par ChatGPT.

Il est intéressant de noter que le rapport souligne que la race, le sexe et d’autres données démographiques ne sont pas à l’origine de l’exposition à l’IA. Cela se résume aux professions, aux titres de poste et aux emplacements dans lesquels certaines données démographiques ont tendance à se concentrer.

Grete Suarez s’est entretenu avec l’économiste d’Indeed Cory Stahle, qui a souligné que cette étude pourrait nous dire qu’en tant que travailleurs, nous devons apprendre à utiliser l’IA comme une compétence professionnelle importante. Il a admis que le nombre d’offres d’emploi Indeed demandant des compétences en IA générative en août était faible : 0,05 %, en effet, très petit, mais c’est pourquoi les chiffres d’exposition sont si importants à noter. Il s’agit du long jeu.

Quiz pop : La course au sommet des startups

Quelles sont les deux startups qui sont les seules à avoir une valorisation supérieure aux 80 milliards de dollars prévus par OpenAI ?

A. Shein et Stripe

B. SpaceX et ByteDance

C. Canva et Databricks

D. Epic Games et Revoult

Trouvez la réponse iciet quelques réflexions sur la question de savoir si OpenAI et d’autres entreprises sont sur le point de lancer la prochaine vague de géants de la technologie publique.

Les humains de Microsoft ont beaucoup à dire



1 million: Les utilisateurs paient pour Le chatbot Copilot de Microsoft

3 000 : Organisations utilisant Copilot pour les entreprises, en hausse de 40 % d’un trimestre à l’autre

29% : Augmentation d’une année sur l’autre des revenus de l’unité cloud de Microsoft

10 milliards de dollars : Combien Microsoft a investi dans OpenAI

Et ils ont continué à parler ! Lire tout ce que Microsoft a dit sur l’IA lors de son appel aux résultats trimestriels cette semaine.

Autres bonnes lectures sur l’IA

📹 L’IA peut-elle vraiment réparer une mauvaise connectivité vidéo ?

😔 Le grand pari de Google Cloud sur l’IA générative est décevant alors que les clients professionnels réduisent leurs dépenses

☁️ La domination d’Amazon sur l’IA dans le cloud est érodée par ses concurrents

🤓 Les chatbots pourraient perturber les cours de mathématiques et d’informatique. Certains enseignants voient des avantages

⚠️ Méfiez-vous des futuristes, surtout à l’ère de l’IA

Demandez à une IA

Gabriela Riccardi de Quartz avait deux choses cette semaine : Adobe Photoshop et un rêve : un rêve de voir comment l’outil d’IA de Photoshop, Firefly, se comparait à un scénario réel. Sur la base d’informations selon lesquelles Amazon aurait embauché 67 % de travailleurs en plus pour les vacances de cette année par rapport à l’année dernière, elle a utilisé Firefly pour reconfigurer un entrepôt afin de tenir compte d’un afflux de boîtes brunes.

Illustration : Quartz

Au début, les choses se sont bien passées dans notre faux entrepôt, jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas – et d’une manière que Lucille Ball n’aurait probablement jamais imaginée. Vérifier Le voyage complet de Gabby avec Firefly.

Pour un aperçu d’un autre sujet logistique de plus en plus complexe, consultez notre dernier brief du week-end, qui s’est penché cette semaine sur les chaînes d’approvisionnement plus longues et plus sinueuses qui sillonnent le monde. Le Weekend Brief est destiné à nos membres payants et propose chaque samedi une analyse des problèmes affectant l’économie mondiale.

Les membres reçoivent également notre e-mail de lectures du dimanche, avec les meilleurs articles de Quartz et d’ailleurs pour bien commencer votre semaine ! Vous pouvez obtenir les deux en devenir membre-et bénéficiez de 20 % de réduction !

Nos meilleurs vœux pour une journée très humaine. Envoyez vos actualités, commentaires, cartons, et à [email protected]. La prise en charge des lecteurs rend Quartz accessible à tous :Devenir membre. Le briefing quotidien d’aujourd’hui sur AI in Focus vous a été présenté par Michelle Cheng, Morgan Haefner, Gabriela Riccardi et Susan Howson.