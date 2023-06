Pourquoi l’IA générative pourrait être le prochain champ de bataille

« Le statu quo ne changera probablement pas grand-chose sur aucun front – des sanctions à la pression des entreprises », a déclaré Abishur Prakash, PDG de la société de conseil basée à Toronto, The Geopolitical Business, à CNBC par e-mail.

Washington a cherché à couper la Chine de technologies clés comme les semi-conducteurs tandis que la Chine a cherché à renforcer son autosuffisance et à se sevrer de la technologie américaine, vantant ses secteurs nationaux.

Selon un analyste, l’intelligence artificielle générative, la technologie sur laquelle est basé le chatbot viral ChatGPT, pourrait être le nouveau champ de bataille dans la bataille pour la suprématie technologique entre les États-Unis et la Chine.

Cela survient « alors que l’administration Biden détermine quelles technologies pourraient bénéficier à la fois à la modernisation militaire de la Chine, et lesquelles pourraient également renforcer la capacité des entreprises chinoises à faire des percées dans l’IA générative », a-t-il ajouté.

« Il y aura probablement plus de tentatives venant de Washington pour cibler le développement en Chine de certains types d’applications, et l’IA générative pourrait être dans le collimateur au cours de l’année à venir », a déclaré Paul Triolo, responsable de la politique technologique du cabinet de conseil Albright Stonebridge. CNBC.

Pendant ce temps, les États-Unis ont cherché à stimuler leur propre technologie nationale, y compris les semi-conducteurs, avec des financements tels que le 52 milliards de dollars disponibles via le Chips and Science Act.

L’IA doit être formée sur d’énormes quantités de données pour fonctionner. L’IA générative est basée sur ce que l’on appelle de grands modèles de langage, ce qui signifie qu’elle est entraînée sur une grande quantité de langage afin de pouvoir comprendre et répondre aux invites des utilisateurs.

« Le prochain décret exécutif d’examen des investissements sortants comprendra des restrictions sur les investissements américains dans certaines technologies liées à l’IA, et ce sera une indication majeure de l’orientation des contrôles technologiques américains au cours des deux dernières années de l’administration Biden », a déclaré Triolo.

ChatGPT, développé par la société américaine OpenAI, a pris d’assaut le monde et a déclenché une sorte de course aux armements en IA entre les entreprises technologiques américaines, dont Microsoft, qui est un investisseur, et Alphabet.

Les géants chinois de la technologie en ont pris note.

Au cours des derniers mois, les géants chinois de la technologie, de Baidu à Alibaba, ont annoncé des plans et lancé des essais pour leurs propres rivaux ChatGPT.