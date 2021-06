Pourquoi l’IA devrait avoir peur de nous

L’empathie, bien sûr, est une voie à double sens, et nous, les humains, n’en exhibons pas beaucoup plus pour les bots que les bots ne le font pour nous. De nombreuses études ont montré que lorsque les gens sont placés dans une situation où ils peuvent coopérer avec une IA bienveillante, ils sont moins susceptibles de le faire que si le bot était une personne réelle.

« Il semble qu’il manque quelque chose en ce qui concerne la réciprocité », m’a dit Ophélie Deroy, philosophe à l’université Ludwig Maximilian de Munich. « En gros, nous traiterions un parfait inconnu mieux que l’IA »

Dans une étude récente, le Dr Deroy et ses collègues neuroscientifiques ont cherché à comprendre pourquoi. Les chercheurs ont associé des sujets humains à des partenaires invisibles, parfois humains et parfois IA ; chaque paire a ensuite joué à une série de jeux économiques classiques – Trust, Prisoner’s Dilemma, Chicken and Stag Hunt, ainsi qu’un qu’ils ont créé appelé Reciprocity – conçu pour évaluer et récompenser la coopération.

Notre manque de réciprocité envers l’IA est généralement supposé refléter un manque de confiance. C’est hyper rationnel et insensible, après tout, sûrement juste pour lui-même, peu susceptible de coopérer, alors pourquoi devrions-nous le faire ? Le Dr Deroy et ses collègues sont parvenus à une conclusion différente et peut-être moins réconfortante. Leur étude a révélé que les gens étaient moins susceptibles de coopérer avec un bot même lorsque le bot était désireux de coopérer. Ce n’est pas que nous ne faisons pas confiance au bot, c’est que nous le faisons : le bot est garanti bienveillant, un ventouse majuscule, alors nous l’exploitons.

Cette conclusion a été confirmée par des conversations ultérieures avec les participants à l’étude. « Non seulement ils avaient tendance à ne pas rendre les intentions coopératives des agents artificiels », a déclaré le Dr Deroy, « mais quand ils ont fondamentalement trahi la confiance du bot, ils n’ont pas signalé de culpabilité, alors qu’ils l’ont fait avec les humains. » Elle a ajouté: « Vous pouvez simplement ignorer le bot et il n’y a aucun sentiment que vous avez rompu une obligation mutuelle. »

Cela pourrait avoir des implications dans le monde réel. Lorsque nous pensons à l’IA, nous avons tendance à penser aux Alexas et aux Siris de notre futur monde, avec lesquels nous pourrions former une sorte de relation faussement intime. Mais la plupart de nos interactions seront des rencontres ponctuelles, souvent sans paroles. Imaginez que vous conduisez sur l’autoroute et qu’une voiture veut fusionner devant vous. Si vous remarquez que la voiture est sans conducteur, vous aurez beaucoup moins de chances de la laisser entrer. Et si l’IA ne tient pas compte de votre mauvais comportement, un accident pourrait s’ensuivre.