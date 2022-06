Pourquoi l’hydroélectricité est l’énergie renouvelable la plus négligée au monde

L’hydroélectricité est de loin la plus grande énergie renouvelable au monde, produisant plus de deux fois plus d’énergie que l’éolien et plus de quatre fois plus que le solaire. Et le pompage de l’eau vers le haut d’une colline, alias « l’hydroélectricité de stockage par pompage », représente bien plus de 90 % de la capacité mondiale totale de stockage d’énergie.

Mais malgré l’impact démesuré de l’hydroélectricité, nous n’en entendons pas beaucoup parler aux États-Unis. Alors que les dernières décennies ont vu les prix de l’éolien et du solaire chuter et la disponibilité monter en flèche, la production hydroélectrique nationale a est resté relativement stablecar la nation a déjà construit des centrales hydroélectriques dans les endroits les plus géographiquement idéaux.

A l’international, c’est une autre histoire. La Chine a alimenté son expansion économique en construisant des milliers de nouveaux barrages hydroélectriques, souvent massifs, au cours des dernières décennies. L’Afrique, l’Inde et d’autres pays d’Asie et du Pacifique devraient faire de même.

Mais une expansion sans surveillance environnementale stricte pourrait entraîner des problèmes, car les barrages et les réservoirs perturbent les écosystèmes fluviaux et les habitats environnants, et des études récentes montrent que les réservoirs peuvent émettre plus de dioxyde de carbone et de méthane qu’on ne le pensait auparavant. De plus, la sécheresse provoquée par le climat fait de l’hydroélectricité une source d’énergie moins fiable, car les barrages de l’Ouest américain ont perdu une part importante de leur capacité de production d’électricité.

« Au cours d’une année typique, le barrage Hoover générera environ 4,5 milliards de kilowattheures d’énergie », a déclaré Mark Cook, directeur de l’emblématique barrage Hoover. « Avec le lac tel qu’il est maintenant, c’est plutôt 3,5 milliards de kilowattheures. »

Pourtant, les experts disent que l’hydroélectricité a un grand rôle à jouer dans un avenir 100 % renouvelable, il est donc indispensable d’apprendre à atténuer ces défis.