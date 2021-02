L’huile de noix de coco est un miracle naturel pour les soins capillaires, offrant des avantages 10 fois supérieurs en matière de santé des cheveux. Bien que ses nombreux avantages capillaires soient bien connus, voici les 5 principaux avantages qui rendent l’huile de coco indispensable.

1. L’huile de coco est le protecteur ultime des cheveux

Personne ne fait mieux le travail de protection des cheveux que l’huile de coco. Vivre dans un environnement chaud et ensoleillé a ses propres problèmes de cheveux. Chaque exposition au soleil entraîne une perte d’humidité et de brillance des cheveux, ce qui augmente la sécheresse. Mais pas quand il y a de l’huile de coco pour la protéger. Une étude Research Gate révèle que l’huile de coco s’infiltre 10 couches profondément dans la tige du cheveu et forme une couche de protection qui hydrate continuellement vos cheveux. Il a également des capacités SPF et anti-oxydantes pour se protéger des dommages du soleil. De plus, les dommages chimiques causés par les shampooings et autres produits coiffants, y compris les dommages causés par la chaleur, peuvent être évités en appliquant de l’huile de noix de coco avant l’exposition.

2. L’huile de coco rétablit la santé des cheveux de l’intérieur

Lorsque vous vous fatiguez des produits de soins capillaires superficiels qui font plus de dégâts que de bien à long terme, rappelez-vous que l’huile de coco s’infiltre dans la partie la plus profonde de la tige capillaire et rajeunit les follicules pileux pour restaurer la santé des cheveux de l’intérieur vers l’extérieur. Les acides gras et les vitamines de cette huile pénètrent profondément dans les cheveux pour hydrater et hydrater les follicules pileux pour lutter contre la sécheresse.

3. L’huile de coco est un sauveur du cuir chevelu

L’humidité et les changements climatiques extrêmes ne sont pas des amis de notre cuir chevelu. Avec d’abondantes propriétés antifongiques et antibactériennes, l’huile de noix de coco a la capacité de prévenir et de traiter plusieurs problèmes de cuir chevelu, notamment les pellicules, la sécheresse et d’autres infections. Il élimine également efficacement l’accumulation de sébum, un facteur critique causant la graisse du cuir chevelu et des cheveux.

4. L’huile de coco élimine efficacement les frisottis

Alors que nous souhaitons que chaque jour soit une bonne journée capillaire, la réalité est souvent assez différente. Les frisottis, qui résultent de l’aspiration de l’humidité des cheveux, surviennent généralement lorsque les produits chimiques agressifs de certains shampooings épuisent les cheveux de leur humidité naturelle. Pendant le processus de séchage, l’humidité est aspirée, en particulier dans les climats humides, ce qui entraîne des cheveux crépus. L’application de quelques gouttes d’huile de noix de coco sur des cheveux fraîchement lavés et humides garantit que l’humidité reste emprisonnée et que vos cheveux restent sans frisottis.

5. L’huile de coco est naturelle et respectueuse de l’environnement

Les cocotiers, communs comme ils le sont sous les tropiques, poussent littéralement en abondance tout autour de nous. Par conséquent, l’huile de coco est naturelle, locale, disponible en abondance et parfaitement adaptée aux multiples besoins de nos cheveux, abandonnons la multitude de produits capillaires à des prix exorbitants, non biodégradables et inutiles, et remplaçons-la par la bonté naturelle de l’huile de coco et faire notre part dans la protection de l’environnement. Nos cheveux, notre compte bancaire et notre planète nous en remercieront.