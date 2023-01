Pourquoi l’horloge de la fin du monde s’est rapprochée de minuit

Les scientifiques atomiques ont réinitialisé le mardi, déplaçant ses aiguilles de 90 secondes à minuit – plus proche que jamais de la menace d’anéantissement.

L’horloge de la fin du monde est une pièce d’horlogerie symbolique montrant à quel point le monde est proche de la fin. Minuit marque le point théorique de l’anéantissement.

Des menaces apocalyptiques pourraient découler des tensions politiques, des armes, de la technologie, ou alors .

Les aiguilles de l’horloge sont rapprochées ou éloignées de minuit en fonction de la lecture par les scientifiques des menaces existentielles à un moment donné.

Comment l’horloge de la fin du monde est-elle réglée ?

Une organisation à but non lucratif basée à Chicago appelée Bulletin of the Atomic Scientists met à jour l’heure chaque année sur la base d’informations concernant les risques catastrophiques pour la planète et l’humanité.

Un conseil de scientifiques et d’autres experts en technologie nucléaire et en science du climat, dont 13 lauréats du prix Nobel, discutent des événements mondiaux et déterminent où placer les aiguilles de l’horloge chaque année.

L’horloge a été créée en 1947 par un groupe de scientifiques atomiques, dont Albert Einstein, qui avait travaillé sur le projet Manhattan pour développer les premières armes nucléaires au monde pendant la Seconde Guerre mondiale.

2023 marque la première fois que «l’horloge de la fin du monde» a bougé depuis qu’elle a été fixée à 100 secondes à minuit en 2020. Source: Getty, AFP / Eva Hambach

Pourquoi les scientifiques l’ont-ils rapproché de minuit ?

À 90 secondes avant minuit, l’horloge de la fin du monde est maintenant la plus proche qu’elle ait jamais été de minuit. C’est la première fois qu’il bouge depuis qu’il a été fixé à 100 secondes à minuit en 2020.

Son cadre reflète un monde dans lequel a ravivé les craintes d’une guerre nucléaire. La guerre a été en grande partie, mais pas exclusivement, la raison pour laquelle les mains ont avancé, ont déclaré les scientifiques.

Un soldat ukrainien dans un véhicule blindé lors d’un entraînement au combat dans la région de Zaporizhzhia, en Ukraine, mardi. Source: PA / Kateryna Klochko/AP « Les menaces à peine voilées de la Russie d’utiliser des armes nucléaires rappellent au monde que l’escalade du conflit par accident, intention ou erreur de calcul est un risque terrible. Les possibilités que le conflit puisse échapper au contrôle de quiconque restent élevées », a déclaré mardi Rachel Bronson, présidente et chef de la direction du bulletin, lors d’une conférence de presse à Washington.

Sivan Kartha, membre du tableau d’affichage et scientifique de l’Institut de l’environnement de Stockholm, a déclaré que les prix du gaz naturel poussés à de nouveaux sommets par la guerre avaient également incité les entreprises à développer des sources de gaz naturel en dehors de la Russie et à transformer les centrales électriques au charbon comme source d’énergie alternative. .

«Les émissions mondiales de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles fossiles, après avoir rebondi du déclin économique du COVID à un niveau record en 2021, continuent d’augmenter en 2022 et ont atteint un nouveau record… Avec des émissions toujours en hausse, les extrêmes météorologiques se poursuivent et ont été encore plus clairement attribuable au changement climatique », a déclaré M. Kartha, citant l’exemple des inondations dévastatrices au Pakistan en 2022.