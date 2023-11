Pourquoi l’hôpital al-Shifa de Gaza est-il au cœur de la guerre israélienne ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Pour les Palestiniens de Gaza, c’est la « maison de guérison ». Pour Israël, c’est le principal centre de commandement du Hamas.

Al-Shifa, le plus grand hôpital de l’enclave, est désormais au point de rupture, luttant pour soigner des milliers de patients alors qu’il subit les attaques directes de l’armée israélienne.

La semaine dernière, l’armée israélienne a bombardé une ambulance devant l’hôpital, qui faisait partie d’un convoi censé transporter des patients de la ville de Gaza au poste frontière de Rafah, afin qu’ils puissent être soignés en Égypte. Quinze personnes ont été tuées dans cette attaque, selon le ministère palestinien de la Santé, qui avait coordonné le voyage avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Gaza.

Human Rights Watch (HRW) a déclaré que l’attaque, qui a tué des personnes à l’intérieur et autour de l’ambulance, devrait faire l’objet d’une enquête comme étant un possible crime de guerre.

La frappe meurtrière israélienne contre une ambulance près de l’hôpital al-Shifa devrait faire l’objet d’une enquête comme possible crime de guerre. @hrw vidéo vérifiée montrant une femme sur une civière dans une ambulance et n’a trouvé aucune preuve de son utilisation militaire. Le droit international protège les ambulances en toutes circonstanceshttps://t.co/ZeaUk93GDg pic.twitter.com/sW95FjWNCN – Omar Shakir (@OmarSShakir) 8 novembre 2023

Lundi, il a été rapporté que les forces israéliennes avaient de nouveau pris pour cible l’hôpital, touchant cette fois un système de panneaux solaires qui alimentait en électricité ses principaux services. Avec presque plus de carburant dans ses réservoirs pour faire fonctionner son seul générateur, ce n’est plus qu’une question de temps avant que l’hôpital soit obligé d’éteindre des équipements vitaux comme les ventilateurs et les appareils de dialyse, laissant les patients mourir.

Voici ce que vous devez savoir sur al-Shifa et pourquoi est-il pris pour cible :

Qu’est-ce qu’Al-Shifa ?

Dar al-Shifa, traduit littéralement par « maison de guérison », est le complexe médical le plus grand et le plus étendu de la bande, comprenant trois établissements spécialisés : chirurgical, médecine interne, obstétrique et gynécologie.

Situé dans le quartier nord de Remal, à proximité du port, le site abritait à l’origine une caserne de l’armée britannique. Devenu hôpital en 1946, il connut des agrandissements successifs sous la domination égyptienne et pendant l’occupation israélienne dans les années 1980.

L’hôpital est devenu une bouée de sauvetage pour les personnes nécessitant une intervention médicale urgente. Comme tous les hôpitaux de la bande assiégée – à l’exception de l’hôpital de campagne jordanien, qui a reçu un parachutage d’aide médicale dimanche à minuit – il s’est vu refuser les approvisionnements urgents en médicaments et en carburant.

Il a la capacité de traiter 700 patients, mais à l’heure actuelle, les médecins en traitent environ 5 000, selon une étude récente. rapport par Médecins Sans Frontières, connu sous ses initiales françaises MSF. Des milliers de personnes qui ont perdu leur logement vivent dans les couloirs et dans la cour de l’hôpital.

Déjà débordé, l’hôpital a été inondé de cadavres et de patients blessés depuis le bombardement de la semaine dernière de l’école d’Abou Assi, gérée par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA). Les pertes ont augmenté dimanche, après l’une des nuits de bombardements les plus intenses jamais vues jusqu’à présent, au cours de laquelle l’armée israélienne a frappé 450 cibles dans le nord – y compris le camp de réfugiés voisin de Shati.

Le Dr Marwan Abusada, chef du service chirurgical de l’hôpital, a déclaré qu’al-Shifa peut offrir 210 lits en temps normal. Actuellement, 800 patients attendent d’être admis, a-t-il indiqué dans un communiqué relayé à Al Jazeera par l’ONG Medical Aid for Palestiniens (MAP).

L’hôpital manque également de personnel. Les frappes aériennes israéliennes ont tué 150 membres du personnel médical dans la bande de Gaza.

Quelles sont les conditions actuellement ?

« À tous les niveaux, nous sommes confrontés à une catastrophe sanitaire », a déclaré le Dr Abusada.

MSF, qui a fourni à al-Shifa les médicaments et le matériel qu’elle possède encore en stock, a rapporté que les chirurgiens de l’hôpital opèrent des patients sans analgésiques. À court de lits, les chirurgiens ont amputé des membres alors que les patients étaient allongés sur le sol.

N’ayant aucun endroit où garder les patients dans des conditions insalubres, les patients ayant subi une intervention chirurgicale courent un risque élevé d’infection. « Nous avons un type de ver, appelé mouche blanche, qui recouvre les plaies après l’opération. Ils apparaissent après un jour », a déclaré le Dr Abusada.

Fonctionnant à vide, l’hôpital est à peine en mesure de répondre à ses besoins, conservant l’approvisionnement en électricité de son service d’urgence, de ses soins intensifs et de ses salles d’opération. “Nous nous efforçons de continuer à fournir des services aux patients qui ont besoin d’une dialyse rénale, d’un cathétérisme urgent et… d’incubateurs, mais nous fournissons le strict minimum”, a déclaré le médecin.

Lundi, un reportage d’Al Jazeera a décrit des scènes de chaos à l’extérieur et à l’intérieur de l’hôpital, avec des patients ensanglantés bordant les couloirs. Après avoir constaté le décès d’un homme, la chirurgienne Sara Al Saqqa a parlé de sa vie, de son sommeil et de son éveil à l’hôpital, où elle a travaillé jusqu’à 72 heures consécutives.

« Chaque jour, nous disons qu’aujourd’hui a été le pire de tous les temps, et que le lendemain sera encore pire », a-t-elle déclaré, ajoutant plus tard qu’il n’y avait pas assez de congélateurs pour conserver les cadavres.

Ce week-end, l’hôpital a été contraint de transférer sa maternité à l’hôpital privé international Al Helou, dans la ville de Gaza. Environ 50 000 femmes enceintes sont pris dans le conflit, selon le Fonds des Nations Unies pour la population en Palestine. Les naissances prématurées et les fausses couches sont en augmentation, en raison de la peur et de la panique provoquées par les bombardements.

Dans le nord de Gaza, où se trouve l’hôpital, les principales sources d’eau – une usine de dessalement et le pipeline en provenance d’Israël – sont fermées depuis le début de la guerre. À l’heure actuelle, l’hôpital ne reçoit que des eaux souterraines salées, impropres à la consommation et à l’hygiène. Selon l’ONU, seulement 5 pour cent des besoins en eau de Gaza sont satisfaits.

Pourquoi est-il attaqué ?

Al-Shifa est une cible privilégiée des forces israéliennes, qui affirment que l’hôpital est situé au-dessus du quartier général du Hamas, le groupe armé qui gouverne Gaza depuis 2007.

Le mois dernier, l’armée israélienne a publié une vidéo utilisant une combinaison d’images satellite et de graphiques animés pour affirmer qu’elle disposait de preuves fondées sur les renseignements de l’utilisation présumée par le Hamas de l’hôpital souterrain, avec des tunnels, des installations et des salles de réunion. Le Hamas a rejeté ces affirmations, qui, selon lui, abritent plus de 40 000 personnes déplacées.

Ce n’est pas la première fois que des liens sont établis entre le Hamas et al-Shifa. À la suite de l’offensive terrestre israélienne à Gaza en 2014, Amnesty International a accusé le Hamas d’avoir commis des atrocités « effrayantes » contre ses rivaux politiques dans les zones abandonnées de l’hôpital pour leur extorquer des aveux de collaboration. Dans un précédent rapport, le groupe de défense des droits avait également accusé Israël de crimes de guerre lors de son incursion, qui a tué plus de 2 100 personnes.

À cette époque aussi, l’hôpital avait été attaqué. Israël et le Hamas se sont partagé la responsabilité de l’explosion survenue à l’hôpital, qui aurait tué au moins 10 enfants. Le Hamas a imputé l’explosion à une attaque de drone israélien, tandis qu’Israël a affirmé qu’elle avait été provoquée par une fusée palestinienne ratée. L’épisode ressemblait à une explosion tout aussi controversée, mais beaucoup plus meurtrière, à l’hôpital arabe al-Ahli le mois dernier.

Dans le conflit actuel, Israël a accusé le Hamas de stocker du carburant pour ses propres opérations, empêchant ainsi davantage de fournitures d’entrer dans le nombre limité de convois humanitaires traversant la bande de Gaza. Sans électricité, 16 des 35 hôpitaux de la bande de Gaza ont cessé de fonctionner.

Quel avenir pour al-Shifa ?

Alors que les forces israéliennes se rapprochent, les perspectives sont sombres pour al-Shifa. Au moment de la rédaction de cet article, les troupes israéliennes avaient séparé le nord de Gaza du reste de l’enclave et engageaient des combats contre les combattants du Hamas au cœur de la ville de Gaza.

Israël a insisté sur sa volonté de mettre le Hamas en déroute, de détruire le prétendu quartier général situé sous l’hôpital et de traquer les combattants du groupe. Il a également déclaré qu’il souhaitait prendre le contrôle de la sécurité de la bande de Gaza dans un avenir proche.