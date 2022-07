Pourquoi «l’hiver crypto» de 2022 est différent des marchés baissiers précédents

Il y a quelque chose dans le dernier crash cryptographique qui le rend différent des ralentissements précédents. Arthur Widak | Nurphoto | Getty Images

Les deux mots sur les lèvres de tous les investisseurs en crypto en ce moment sont sans aucun doute “hiver crypto”. Les crypto-monnaies ont subi une chute brutale cette année, perdant 2 billions de dollars en valeur depuis le pic d’un rallye massif en 2021. Bitcoin, la plus grande pièce numérique au monde, est en baisse de 70 % par rapport à un sommet historique de près de 69 000 $ en novembre. Cela a conduit de nombreux experts à mettre en garde contre un marché baissier prolongé connu sous le nom de “crypto winter”. Le dernier événement de ce type s’est produit entre 2017 et 2018. Mais il y a quelque chose dans le dernier crash qui le rend différent des précédents ralentissements de la cryptographie – le dernier cycle a été marqué par une série d’événements qui ont provoqué une contagion dans l’industrie en raison de leur nature interconnectée et de leurs stratégies commerciales.

De 2018 à 2022

En 2018, le bitcoin et d’autres jetons ont fortement chuté après une forte montée en 2017. Le marché était alors inondé de soi-disant offres initiales de pièces de monnaie, où les gens versaient de l’argent dans des entreprises de cryptographie qui avaient surgi à gauche, à droite et au centre – mais la grande majorité de ces projets ont fini par échouer. “Le crash de 2017 était en grande partie dû à l’éclatement d’une bulle de battage médiatique”, a déclaré à CNBC Clara Medalie, directrice de recherche de la société de crypto-données Kaiko. Mais le krach actuel a commencé plus tôt cette année en raison de facteurs macroéconomiques, dont l’inflation galopante, qui a poussé la Réserve fédérale américaine et d’autres banques centrales à relever les taux d’intérêt. Ces facteurs n’étaient pas présents dans le dernier cycle. Le bitcoin et le marché des crypto-monnaies en général se négocient de manière étroitement corrélée à d’autres actifs à risque, en particulier les actions. Bitcoin a publié son pire trimestre en plus d’une décennie au deuxième trimestre de l’année. Au cours de la même période, le Nasdaq, riche en technologies, a chuté de plus de 22 %. Ce retournement brutal du marché a surpris de nombreux acteurs du secteur, des fonds spéculatifs aux prêteurs.

Lorsque les marchés ont commencé à se vendre, il est devenu clair que de nombreuses grandes entités n’étaient pas préparées à l’inversion rapide Clara Médaille Directeur de recherche, Kaiko

Une autre différence est qu’il n’y avait pas de grands acteurs de Wall Street utilisant des “positions à fort effet de levier” en 2017 et 2018, selon Carol Alexander, professeur de finance à l’Université de Sussex. Bien sûr, il existe des parallèles entre l’effondrement d’aujourd’hui et les accidents passés – les plus importants étant les pertes sismiques subies par les commerçants novices qui ont été attirés dans la cryptographie par des promesses de rendements élevés. Mais beaucoup de choses ont changé depuis le dernier grand marché baissier. Alors, comment en sommes-nous arrivés là ?

Stablecoin déstabilisé

TerraUSD, ou UST, était un stablecoin algorithmique, un type de crypto-monnaie qui était censé être indexé un à un avec le Dollars américain. Il fonctionnait via un mécanisme complexe régi par un algorithme. Mais UST a perdu son ancrage au dollar, ce qui a également conduit à l’effondrement de sa soeur luna. Cela a envoyé des ondes de choc dans l’industrie de la cryptographie, mais a également eu des répercussions sur les entreprises exposées à l’UST, en particulier le fonds spéculatif Three Arrows Capital ou 3AC (plus sur eux plus tard).

“L’effondrement de la blockchain Terra et du stablecoin UST était largement inattendu après une période de croissance immense”, a déclaré Medalie.

La nature de l’effet de levier

Les investisseurs en crypto ont accumulé d’énormes quantités d’effet de levier grâce à l’émergence de systèmes de prêt centralisés et de la soi-disant «finance décentralisée», ou DeFi, un terme générique pour les produits financiers développés sur la blockchain. Mais la nature de l’effet de levier a été différente dans ce cycle par rapport au précédent. En 2017, l’effet de levier a été largement fourni aux investisseurs de détail via des dérivés sur les bourses de crypto-monnaie, selon Martin Green, PDG de la société de trading quantitatif Cambrian Asset Management. Lorsque les marchés de la cryptographie ont décliné en 2018, les positions ouvertes par les investisseurs de détail ont été automatiquement liquidées sur les bourses car elles ne pouvaient pas répondre aux appels de marge, ce qui a exacerbé la vente. “En revanche, l’effet de levier qui a provoqué la vente forcée au deuxième trimestre 2022 avait été fourni aux fonds crypto et aux établissements de crédit par des déposants de détail de crypto qui investissaient pour le rendement”, a déclaré Green. “À partir de 2020, on a vu une énorme construction de DeFi basés sur le rendement et de” banques fantômes “crypto”. “Il y avait beaucoup de prêts non garantis ou sous-garantis car les risques de crédit et les risques de contrepartie n’étaient pas évalués avec vigilance. Lorsque les prix du marché ont baissé au deuxième trimestre de cette année, les fonds, les prêteurs et d’autres sont devenus des vendeurs forcés en raison des appels de marges.”

Un appel de marge est une situation dans laquelle un investisseur doit engager plus de fonds pour éviter des pertes sur une transaction effectuée avec de l’argent emprunté. L’incapacité à répondre aux appels de marge a conduit à une contagion supplémentaire.

Rendements élevés, risque élevé

Au cœur de la récente tourmente des actifs cryptographiques se trouve l’exposition de nombreuses entreprises de cryptographie à des paris risqués qui étaient vulnérables aux “attaques”, y compris terra, a déclaré Alexander de l’Université de Sussex. Il vaut la peine d’examiner comment une partie de cette contagion s’est déroulée à travers des exemples très médiatisés. Celsius, une entreprise qui offrait aux utilisateurs des rendements de plus de 18% pour le dépôt de leur crypto auprès de l’entreprise, retraits suspendus pour les clients le mois dernier. Celsius agissait un peu comme une banque. Il prendrait la crypto déposée et la prêterait à d’autres joueurs à un rendement élevé. Ces autres joueurs l’utiliseraient pour le commerce. Et le profit Celsius réalisé à partir du rendement serait utilisé pour rembourser les investisseurs qui ont déposé de la crypto. Mais lorsque la récession a frappé, ce modèle commercial a été mis à l’épreuve. Celsius continue de faire face à des problèmes de liquidité et a dû suspendre les retraits pour arrêter efficacement la version crypto d’une course bancaire. “Les joueurs à la recherche de rendements élevés échangés en fiat contre de la crypto ont utilisé les plateformes de prêt comme dépositaires, puis ces plateformes ont utilisé les fonds qu’elles ont levés pour faire des investissements très risqués – comment pourraient-ils autrement payer des taux d’intérêt aussi élevés ?”, a déclaré Alexander.

Contagion via 3AC

Un problème qui est devenu apparent ces derniers temps est la quantité de sociétés de cryptographie qui se sont prêtées les unes aux autres. Three Arrows Capital, ou 3AC, est un fonds spéculatif singapourien axé sur la cryptographie qui a été l’une des plus grandes victimes du ralentissement du marché. 3AC était exposé à Luna et a subi des pertes après l’effondrement d’UST (comme mentionné ci-dessus). La Financial Times a rapporté le mois dernier que 3AC n’avait pas répondu à un appel de marge du prêteur crypto BlockFi et avait liquidé ses positions. Ensuite, le fonds spéculatif a fait défaut sur un prêt de plus de 660 millions de dollars de Voyager Digital. En conséquence, 3AC a plongé en liquidation et a déposé son bilan en vertu du chapitre 15 du US Bankruptcy Code.

Three Arrows Capital est connu pour ses paris à fort effet de levier et haussiers sur la cryptographie qui se sont défaits lors du krach boursier, soulignant comment ces modèles commerciaux sont tombés sous la pompe. La contagion a continué plus loin. Lorsque Voyager Digital a déposé son bilan, la société a révélé que non seulement elle devait 75 millions de dollars à Alameda Research, du cryptomilliardaire Sam Bankman-Fried, mais qu’Alameda devait également 377 millions de dollars à Voyager. Pour compliquer encore les choses, Alameda détient une participation de 9 % dans Voyager. “Globalement, juin et le deuxième trimestre dans leur ensemble ont été très difficiles pour les marchés de la cryptographie, où nous avons vu l’effondrement de certaines des plus grandes entreprises en grande partie en raison d’une gestion des risques extrêmement médiocre et de la contagion de l’effondrement de 3AC, le plus grand fonds spéculatif crypto, ” a déclaré Medalie de Kaiko. “Il est maintenant évident que presque tous les grands prêteurs centralisés n’ont pas réussi à gérer correctement le risque, ce qui les a soumis à un événement de type contagion avec l’effondrement d’une seule entité. 3AC avait contracté des prêts auprès de presque tous les prêteurs qu’ils n’étaient pas en mesure de rembourser suite à l’effondrement plus large du marché, provoquant une crise de liquidité au milieu des rachats élevés des clients.”

Le déconfinement est-il terminé ?