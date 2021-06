Pourquoi l’histoire de la vie de Keir Starmer n’aura pas d’importance pour les électeurs du mur rouge

jef Keir Starmer voulait prouver qu’il n’était pas ennuyeux, qu’il était un homme émotif avec le pouvoir d’émouvoir les autres, puis raconter l’histoire de sa vie à Piers Morgan a été un grand succès. L’histoire de la vie et, de façon plus poignante, de la mort de ses parents a failli lui mettre la larme à l’œil, ainsi qu’à celui du spectateur, et peut-être même à Morgan. En revanche, les échanges assez amicaux entre les deux hommes ont également confirmé ce qui doit être évident pour quiconque a eu la moindre connaissance de Starmer, à savoir qu’il est un avocat habile et prudent. Lorsque Morgan, un peu maladroitement, a tenté de mettre des mots dans la bouche de son « témoin » en suggérant qu’il avait pris de la drogue à l’université mais qu’il n’en avait pas apprécié, Sir Keir Starmer QC, ancien directeur des poursuites publiques, a bien su esquiver il. « On s’est bien amusé à l’université » était la formule de choix. Cela a dû être, pour Morgan, sinon pour le public, un peu décevant.

Les histoires de retour sont-elles importantes ? Parfois. Ayant une solide classe ouvrière, une formation syndicale est un atout assez substantiel si l’on veut être élu leader adjoint du Parti travailliste, comme l’ont montré à leur avantage Angela Rayner et John Prescott. Cela ne fonctionne pas si bien pour le leadership lui-même, qui a tendance à se concentrer solidement sur les classes moyennes inférieures, moyennes et supérieures, couvrant tous les dirigeants, d’Attlee et Gaitskell à Tony Blair et Jeremy Corbyn. Seul Neil Kinnock fait exception, fils d’un mineur de charbon et d’une infirmière.

Starmer est tout à fait dans cette lignée de dirigeants travaillistes de la classe moyenne. Son père était un outilleur hautement qualifié, même si, comme l’a souligné Starmer, il était plutôt méprisé parce qu’il travaillait dans l’usine. Starmer ne s’est pas tiré d’une pauvreté écrasante, et ne prétend pas le faire, et a manifestement bien fait pour lui-même et a rendu ses parents extrêmement fiers. Cependant, gravir les échelons de la loi n’a tout simplement pas le même attrait romantique qu’un début dans la vie en tant qu’aide-soignant (Rayner) ou marin marchand (Prescott).