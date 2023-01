Pourquoi l’expérience utilisateur de la santé numérique est essentielle à l’adoption par les seniors

Les personnes âgées constituent un part croissante de la population aux États-Unis, et beaucoup expriment le désir de rester chez eux à mesure qu’ils vieillissent.

La technologie peut les aider à prospérer à mesure qu’ils vieillissent, ont déclaré jeudi les panélistes du CES 2023. Mais le marché de la santé numérique doit tenir compte de l’accessibilité et de la convivialité pour s’assurer que ces appareils peuvent faire la différence.

“Les seniors sont plus mobiles, ils sont plus actifs dans leur vie. Donc PERS mobile [personal emergency response systems] par rapport à un simple bouton de panique à la maison devient vraiment essentiel », a déclaré Yaniv Amir, président d’Essence USA, qui propose une technologie de sécurité et de soins à distance. « L’autre tendance, comme tout autre groupe d’âge, est celle des appareils portables. Ainsi, vous pouvez voir que les gens recherchent des appareils portables qui peuvent leur apporter du bien-être avec les solutions de bouton de panique.”

Mais les appareils comme l’Apple Watch ou les trackers Fitbit ne sont pas uniquement destinés aux personnes âgées, et c’est une distinction importante, a déclaré Charlotte Yeh, médecin-chef chez AARP Services.

“Historiquement, les PERS ont été conçus pour les anciens [people]. Personne ne veut admettre [being] vieille. Maintenant, les PERS sont conçus pour tous”, a-t-elle déclaré. “Donc, si vous voulez réussir sur ce marché, vous voulez le voir à travers la tranche d’âge.”

Daniel McCaffrey, vice-président de la santé numérique et des logiciels chez Omron, a déclaré que de plus en plus de patients interrogent leurs médecins sur les systèmes de surveillance à distance des patients et les dispositifs de suivi de la santé des consommateurs, et que l’industrie doit garantir une expérience client fluide.

“Ils ont utilisé la technologie. Ils utilisent probablement Uber, ils utilisent probablement Amazon. Ils s’attendent à ce type de qualité. Et nous devons donc saisir l’occasion en tant que santé numérique, en tant qu’entreprises de soins de santé, et offrir des expériences utilisateur similaires”, il a dit.

Les entreprises doivent également garder un œil sur le fardeau technologique qu’elles imposent aux personnes âgées et aux soignants qui peuvent naviguer simultanément dans le complexe système de santé américain, a déclaré Yeh.

Les personnes âgées pourraient avoir des besoins d’accessibilité supplémentaires, comme des déficiences auditives ou visuelles, qui pourraient avoir une incidence sur le bon fonctionnement des appareils pour elles. Une autre considération importante est de rendre les appareils de surveillance à distance cool.

“Où est la mode, le plaisir? Nous ne nous inquiétons pas de la sécurité, mais nous nous inquiétons de nous amuser et de nous épanouir. C’est l’opportunité que je pense que vous pouvez apporter avec la technologie”, a déclaré Yeh.

Certaines personnes vieillissant à domicile devront gérer plusieurs maladies chroniques. Réduire le nombre d’appareils et d’applications dont ils ont besoin pour suivre améliorera également leurs expériences.

“Je pense que nous allons assister à une transition majeure vers l’intégration et la superposition du glucose et de la pression artérielle de manière significative pour le patient ou la personne qui vit à la maison”, a déclaré McCaffrey. “Donc, l’idée maintenant est que vous n’avez pas à porter tous ces appareils. J’encourage la salle et les gens du CES à saisir l’occasion de fournir une expérience utilisateur où vous n’avez pas besoin d’ouvrir 20 applications pour faire une décision de santé pour ce jour-là.”