Pourquoi l’exode massif de cette semaine du Haut-Karabakh en difficulté reflète des décennies d’animosité

TALLINN, Estonie (AP) — L’exode des Arméniens de souche cette semaine de la région connue sous le nom de Haut-Karabakh a été un tableau saisissant et choquant de peur et de misère. Les routes sont encombrées de voitures chargées de lourdes charges, attendant des heures dans les embouteillages. Les gens sont assis au milieu de tas de bagages emballés à la hâte.

Jeudi, environ 70 000 personnes avaient quitté la région séparatiste pour l’Arménie. C’est un chiffre énorme : plus de la moitié de la population de cette région entièrement située en Azerbaïdjan.

Il ne s’agit pourtant pas du plus grand déplacement de civils survenu en trois décennies de conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

Après que les forces de souche arménienne ont pris le contrôle du Haut-Karabakh et des territoires environnants en 1994, les organisations de réfugiés ont estimé que quelque 900 000 personnes avaient fui vers l’Azerbaïdjan et 300 000 vers l’Arménie.

Lorsque la guerre a éclaté à nouveau en 2020 et que l’Azerbaïdjan s’est emparé de davantage de territoires, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que 90 000 personnes étaient parties en Arménie et 40 000 en Azerbaïdjan.

Ces chiffres soulignent l’animosité féroce entre les deux pays et soulèvent des questions sur l’avenir de la région.

QUELLE EST LA RÉGION ?

Le Haut-Karabakh, avec une population d’environ 120 000 habitants, est une région montagneuse et ethniquement arménienne située à l’intérieur de l’Azerbaïdjan, dans les montagnes du sud du Caucase.

Lorsque l’Azerbaïdjan et l’Arménie faisaient partie de l’Union soviétique, la région était désignée comme république autonome, mais à mesure que le contrôle central exercé par Moscou sur des régions éloignées se détériorait, un mouvement est apparu au Haut-Karabakh en faveur de son incorporation à l’Arménie.

Les tensions ont dégénéré en violence en 1988, lorsque plus de 30 – certains disent jusqu’à 200 – Arméniens de souche ont été tués lors d’un pogrom dans la ville azerbaïdjanaise de Sumgait. Les Arméniens ont fui, tout comme de nombreux Azéris vivant en Arménie. Lorsqu’une guerre à grande échelle éclata, les chiffres montèrent en flèche. Cette première guerre a duré jusqu’en 1994.

L’Azerbaïdjan a repris le contrôle de certaines parties du Haut-Karabakh et de vastes étendues de territoires adjacents détenues par les Arméniens au cours d’une guerre de six semaines en 2020, chassant des dizaines de milliers d’Arméniens que le gouvernement de Bakou a déclaré s’être installés illégalement.

QUE S’EST-IL PASSÉ CES DERNIERS JOURS ?

La semaine dernière, l’Azerbaïdjan a lancé une opération éclair qui a forcé la capitulation des forces séparatistes et du gouvernement du Haut-Karabakh. Jeudi, les autorités séparatistes ont convenu de se dissoudre d’ici la fin de cette année.

Les événements ont contraint les Arméniens de souche de la région à quitter le territoire.

Le Haut-Karabakh et le territoire qui l’entoure ont une profonde signification culturelle et religieuse pour les Arméniens chrétiens et les Azéris majoritairement musulmans, et chaque groupe dénonce l’autre pour ses prétendues tentatives de destruction ou de profanation de monuments et de reliques.

Les Arméniens ont été profondément irrités par une vidéo récente montrant un soldat azerbaïdjanais tirant sur un monastère de la région. Les Azéris bouillonnent de ressentiment face au pillage massif par les Arméniens de la ville autrefois importante d’Aghdam et à l’utilisation de sa mosquée comme étable à bétail.

POURQUOI LES SÉPARATISTES ONT-ILS RAPIDEMENT ABANDONNES ?

Une force de maintien de la paix russe d’environ 2 000 hommes a été déployée au Haut-Karabakh dans le cadre d’un armistice qui a mis fin à la guerre de 2020. Mais son inaction lors de la dernière offensive azerbaïdjanaise a probablement été un facteur clé dans la décision rapide des séparatistes de céder.

En décembre, l’Azerbaïdjan a commencé à bloquer la seule route menant du Haut-Karabakh à l’Arménie.

Les Arméniens ont sévèrement critiqué les soldats de la paix pour ne pas avoir respecté leur mandat consistant à maintenir la route ouverte. Le blocus a provoqué de graves pénuries de nourriture et de médicaments dans le Haut-Karabakh. Les organisations internationales et les gouvernements ont appelé à plusieurs reprises Bakou à lever le blocus.

La Russie, qui mène une guerre en Ukraine, semble incapable ou peu disposée à prendre des mesures pour maintenir la route ouverte. Cela semble avoir persuadé les séparatistes qu’ils n’obtiendraient aucun soutien lorsque l’Azerbaïdjan lancerait son blitz.

Les forces du Haut-Karabakh étaient petites et mal approvisionnées par rapport à celles de l’Azerbaïdjan, grâce à l’augmentation des revenus pétroliers du pays et au soutien de la Turquie.

QU’EST CE QUE CONTIENDRA LE FUTUR?

Dans le cadre du cessez-le-feu de la semaine dernière, l’Azerbaïdjan « réintégrera » le Haut-Karabakh, mais les conditions ne sont pas claires. Bakou a promis à plusieurs reprises que les droits des Arméniens de souche seraient respectés s’ils restaient dans la région en tant que citoyens azerbaïdjanais.

Cette promesse ne semble avoir rassuré presque personne. Bien que le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan ait déclaré la semaine dernière qu’il ne voyait pas la nécessité immédiate du départ des Arméniens, il a déclaré jeudi qu’il s’attendait à ce qu’il n’en reste plus aucun au Haut-Karabakh d’ici quelques jours.

Les Arméniens de souche de la région ne font pas confiance à l’Azerbaïdjan pour les traiter équitablement et humainement ni pour leur accorder leur langue, leur religion et leur culture.

Sans une force internationale de maintien de la paix ou de police dans la région, la violence ethnique éclaterait presque certainement.

Jim Heintz, Associated Press