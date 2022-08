Pourquoi l’exercice n’aide pas les personnes atteintes d’un long COVID

Il a donc fait ce qui aurait été intelligent après presque n’importe quelle autre maladie : il a commencé à s’entraîner. Cela n’a pas duré longtemps. « J’avais l’impression que quelqu’un m’arrachait le tapis », se souvient-il. “Je ne pouvais pas marcher trois pâtés de maisons sans être essoufflé et fatigué.”

Et puis il a commencé à se sentir mieux. “À la mi-avril, mon corps se sentait essentiellement revenu à la normale”, dit-il.

Ce qui a commencé par un sentiment général d’avoir été heurté par un camion s’est rapidement accompagné d’un mal de gorge et d’une fatigue si intense qu’il s’est endormi une fois en train d’envoyer un texto à sa sœur. Les derniers symptômes étaient une oppression thoracique et des difficultés respiratoires.

Il vit à New York, où la première vague du coronavirus a déferlé sur la ville. “J’ai tout de suite su”, déclare le directeur musical de Broadway, âgé de 55 ans. C’était le COVID-19.

C’était la première indication que Fram avait un long COVID.

Selon le Centre national des statistiques sur la santé, au moins 7,5% des adultes américains – près de 20 millions de personnes – présentent des symptômes de COVID longs. Et pour presque toutes ces personnes, un nombre croissant de preuves montre que l’exercice aggravera leurs symptômes.

Les patients COVID-19 qui ont eu la maladie la plus grave auront le plus de mal à faire de l’exercice plus tard, selon un examen publié en juin par des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco. Mais même les personnes présentant des symptômes légers peuvent avoir du mal à retrouver leur niveau de forme physique antérieur.

“Nous avons des participants à notre étude qui présentaient des symptômes aigus relativement légers et qui ont ensuite connu une diminution très profonde de leur capacité à faire de l’exercice”, déclare Matt Durstenfeld, MD, cardiologue à l’UCSF School of Medicine et auteur principal de la revue.

La plupart des personnes atteintes de COVID de longue durée auront des scores inférieurs aux attentes aux tests de forme aérobie, comme l’ont montré les chercheurs de Yale en une étude publiée en août 2021.

“Une partie de cela est due au déconditionnement”, explique Durstenfeld. “Vous ne vous sentez pas bien, donc vous ne vous entraînez pas au même degré que vous auriez pu l’être avant d’être infecté.”