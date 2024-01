Pourquoi l’exercice est bon pour la glycémie (il présente également d’autres avantages)

Sur la nutrition

Il y a quelque temps, un lecteur m’a envoyé un e-mail pour me demander pourquoi l’exercice est bon pour la glycémie. Lisez n’importe quel ensemble de recommandations sur la façon de prévenir ou de gérer le diabète de type 2 (le type de diabète qui se développe généralement à l’âge adulte) et vous verrez l’activité physique sur la liste. Mais en discutant avec des clients qui ont une glycémie légèrement élevée et qui souhaitent réduire les risques de diabète, je me rends compte qu’il n’est pas de notoriété publique que le mouvement peut être un outil puissant pour y parvenir, et le pourquoi est encore plus insaisissable.

Les raisons de recommander l’activité physique sont doubles : l’exercice aide à prévenir ou à gérer le diabète et réduit le risque de maladie cardiaque. Cette deuxième partie est importante car le simple fait d’être diabétique augmente votre risque de maladie cardiaque.

Quant au pourquoi, l’exercice contribue à réduire le taux de sucre dans le sang en grande partie en aidant notre corps à être plus « sensible » à l’insuline, l’hormone qui permet à nos cellules d’utiliser le sucre dans le sang comme source d’énergie. Une métaphore courante est que l’insuline est une clé qui débloque les cellules et permet au sucre (glucose) d’entrer dans la circulation sanguine. Si votre corps ne produit pas suffisamment d’insuline, il n’y a pas assez de clés pour les serrures (c’est pourquoi certaines personnes diabétiques doivent prendre de l’insuline), mais si votre corps est devenu « résistant à l’insuline », l’insuline ne peut pas être administrée de manière fiable. déverrouiller les portes. Imaginez que vous essayez d’insérer une clé dans une serrure, mais que la clé colle ou que la serrure est rouillée, alors vous êtes frustré et partez vous promener, et lorsque vous revenez, la clé glisse directement dans la serrure et ouvre la porte.

L’activité physique peut réduire la glycémie pendant 24 heures – parfois plus – en rendant vos cellules plus sensibles aux effets de l’insuline produite par votre pancréas. Même chez les personnes qui ne produisent pas suffisamment d’insuline, lorsque les muscles se contractent pendant l’activité, les cellules musculaires peuvent absorber le glucose présent dans le sang. En général, plus nous avons de muscles, meilleure est notre sensibilité à l’insuline.

Maintenant, à propos le lien avec les maladies cardiaques. Au fil du temps, si la glycémie reste élevée, cela peut endommager les vaisseaux sanguins et les nerfs qui aident votre cœur à pomper. Les vaisseaux sanguins endommagés se raidissent et ne fonctionnent pas correctement, ce qui peut contribuer à l’hypertension artérielle. Le diabète peut également endommager les reins, provoquant une rétention d’eau et de sodium, ce qui peut également augmenter la tension artérielle.

Que vous ayez ou non une glycémie élevée, une séance d’exercice peut abaisser la tension artérielle pendant près de 24 heures, et un exercice constant et régulier peut entraîner des effets hypotenseurs plus durables. Il peut améliorer les niveaux de cholestérol et de triglycérides. Bien sûr, connaître les bienfaits de l’activité physique est une chose, la pratiquer en est une autre. Les obstacles courants incluent le temps, l’argent, l’énergie, les difficultés (réelles ou perçues) et, historiquement, le fait de ne pas trouver de plaisir à bouger.

La quantité d’activité recommandée pour maintenir des niveaux de glycémie et de tension artérielle plus sains n’est pas différente de celle recommandée pour une bonne santé générale : au moins 150 minutes par semaine d’activité « aérobie » d’intensité modérée, comme la marche rapide, plus deux activités complètes. séances d’entraînement en résistance corporelle par semaine utilisant tous les principaux groupes musculaires. Bien que l’entraînement en résistance et les exercices aérobiques puissent améliorer la sensibilité à l’insuline, combiner les deux types d’activités est plus bénéfique que de faire l’une ou l’autre seule.

Vous pouvez faire un entraînement de résistance avec des poids libres (haltères et haltères), des appareils de musculation, des bandes de résistance ou votre propre poids (comme pour les pompes). Le respect des recommandations en matière d’activité aérobique peut ressembler à une marche quotidienne de 20 à 25 minutes, ou vous pouvez diviser cette activité en plus petites portions. Les directives d’activité physique pour les Américains indiquent que, sur la base de recherches plus récentes, « une activité physique modérée à vigoureuse, quelle que soit sa durée, compte pour respecter les directives clés ». Des recherches ont également montré que, chez les adultes atteints de diabète de type 2, 15 minutes de marche après les repas et se lever et se déplacer pendant quelques minutes après chaque demi-heure de position assise améliore la glycémie. Voici quelques conseils pour améliorer votre jeu de mouvement :

Choisissez quelque chose que vous aimez. Si vous choisissez un type d’activité que vous n’aimez pas simplement parce qu’il est à la mode ou qu’il est censé être « meilleur » pour vous, vous ne vous y tiendrez pas.

Commencez là où vous êtes. Si vous vous sentez « hors de forme » ou si vous êtes simplement inactif depuis un certain temps, commencez petit et progressez progressivement.

Être spécifique. Décider d’« être plus actif » n’est pas spécifique. Décider de marcher un kilomètre chaque jour est spécifique et probablement réaliste si vous recommencez une activité. Vous pouvez également décider d’être actif 20 minutes par jour et de vous accorder une certaine flexibilité au quotidien quant à la nature de cette activité. Peut-être qu’un jour vous faites des travaux de jardinage ou de ménage, un autre jour vous vous promenez, un autre jour vous faites une balade à vélo.

Décidez quand. Souvent, si vous ne planifiez pas d’activité, cela n’arrivera pas. Vous pouvez être précis (« Je vais me promener à X heures avant/après le travail ») ou lâche (« Je vais me promener le matin, avant 11 heures »). Il est également utile de décider d’un « si ceci, alors cela » (« Si je ne peux pas me promener avant le travail à cause de la météo, alors j’irai me promener/mettre de la musique et danser/faire du vélo stationnaire dès que je rentre à la maison avant de vérifier mon courrier ou de m’impliquer dans autre chose. »)

Pensez à la responsabilité. Certaines personnes trouvent la responsabilité utile, d’autres trouvent que cela les rend rebelles. La responsabilité peut consister à partager votre objectif – et vos progrès – avec un ami ou un membre de votre famille. Vous pouvez également associer responsabilité et temps social en rencontrant un ami pour un cours de danse hebdomadaire ou en marchant avec votre conjoint ou partenaire.

Une dernière remarque : si vous souffrez de diabète et que vous ne faites pas d’exercice actuellement, parlez-en à votre médecin ou à un éducateur en diabète. Vous devez prendre en compte des considérations particulières concernant l’hydratation, la surveillance de la glycémie et les soins des pieds.