Twitter, la plate-forme de microblogage populaire, fait la une des journaux depuis qu’elle a commencé à apposer des étiquettes sur les tweets – en grande partie par le président américain Donald Trump et ses collaborateurs – avertissant les utilisateurs que les tweets étaient soit trompeurs, soit que des allégations avaient été faites. le tweet a été contesté. . Certains des tweets de Trump étaient hors de vue et les utilisateurs devaient cliquer sur les petits caractères pour voir quel contenu il avait publié.

On peut également rappeler que lorsque le scandale entourant le fils du président élu Joe Biden, Hunter Biden, a éclaté dans le New York Post, un journal fondé en 1801 par le fondateur américain Alexander Hamilton, Twitter a interdit à Twitter de publier cet article. partager des tweets et des messages. Il a même verrouillé le compte Twitter du New York Post. Bien qu’il ait dû inverser sa politique après avoir réalisé les erreurs, il l’a fait après l’indignation de milliers d’utilisateurs, y compris des sénateurs américains.

Alors que la prochaine élection de Lok Sabha en Inde est dans plus de trois ans, il y a aussi des signes dans la politique indienne de ce qui est de plus en plus considéré comme un commentaire éditorial par Twitter.

Plus tôt cette semaine, un tweet d’Amit Malviya, le chef national du département informatique du BJP, a été qualifié de «média manipulé». Le tweet était en réponse au tweet du vice-président du Congrès national indien, Rahul Gandhi, qui présentait une photo d’un agent des forces de l’ordre levant le bâton devant un manifestant qui avait pris part aux manifestations paysannes en cours dans la capitale du pays. Malviya a publié une vidéo montrant que le fonctionnaire n’a fait peur au manifestant que d’un geste d’agitation avec le bâton.

Les utilisateurs actifs des médias sociaux ont présenté le contexte complet suggérant qu’un autre officiel avait frappé le manifestant ambulant avec son bâton et non le fonctionnaire dont la photo avait été diffusée par Rahul Gandhi.

Outre la tempête politique que cela a provoquée, un tel étiquetage par Twitter soulève de graves questions. En vertu de l’article 79 de la loi de 2000 sur les technologies de l’information, Twitter bénéficie d’une exonération de responsabilité pour le contenu publié sur sa plateforme car le contenu est publié par des tiers, c’est-à-dire des utilisateurs de Twitter. Il est simplement considéré comme un «intermédiaire» – facilitateur – hébergeant du contenu appelé «tweets».

L’esprit de l’article 79 montre clairement que l’intermédiaire doit être un facilitateur passif et ne pas s’engager dans la mission d’autocensure. Une décision de la Cour suprême de 2015, Shreya Singhal vs Union of India, réaffirme que les positions concernant ce que les intermédiaires devraient faire, c’est-à-dire agir (supprimer ou désactiver l’accès au contenu) sur la base d’une décision de justice ou d’un notification du gouvernement ou de son agence.

En outre, les règles de 2011 sur les technologies de l’information (lignes directrices pour les intermédiaires) – un ensemble de règles qui s’appliquent spécifiquement aux intermédiaires – n’exigent pas que les intermédiaires identifient activement les contenus trompeurs ou inexacts. La diligence raisonnable de l’intermédiaire consiste à faire signer à l’utilisateur un contrat d’utilisation en vertu duquel l’utilisateur s’engage à ne pas diffuser de contenu auquel il n’a pas droit, nuire à des mineurs, enfreindre une loi, haineux, pornographique et bientôt.

Que se passe-t-il si un tel intermédiaire est engagé dans la création, la sélection ou la modification du contenu publié sur sa plateforme? Il perd cette protection en tant qu’intermédiaire – souvent appelé protection «sphère de sécurité» – en vertu de la clause 2 de l’article 79. En effet, il n’est plus un intermédiaire, mais tente de rendre le contenu rédactionnel.

On pourrait faire valoir que ce que Twitter tente de faire ne revient pas à créer, sélectionner ou modifier du contenu. Il s’agit simplement d’une étiquette attachée au contenu qui alerte les utilisateurs que Twitter juge trompeuse ou inexacte. En effet, ni l’article 79 de la loi informatique de 2000, ni les règles informatiques applicables aux intermédiaires ne considèrent explicitement une telle situation en termes clairs.

Les règles révisées seraient en cours d’achèvement et pourraient être mises en conformité avec la loi sur la protection des données à caractère personnel actuellement en discussion au sein d’une commission parlementaire mixte. Ces règles devraient envisager d’étendre la portée de la clause 2 de l’article 79 pour s’assurer que les plateformes de médias sociaux ne limitent pas la portée du contenu ou n’appliquent aucune étiquette.

Les raisons en sont suffisantes. Ce que Twitter essaie de faire, c’est un exercice plein de subjectivité et de partialité.

Pratiquement tous les points de vue peuvent être trompeurs, et presque tous les articles ou rapports publiés dans les médias peuvent avoir un contexte ou une histoire plus large qui n’est pas souligné. Cela ne veut pas dire que le contenu faux, incomplet ou trompeur doit être encouragé. Si les utilisateurs estiment que quelque chose publié par un dirigeant politique sur une plate-forme de médias sociaux est inexact, la même plate-forme leur permet de publier du contenu qui expose cette inexactitude.

En d’autres termes, un livre en réponse à un livre, un tweet en réponse à un tweet. Les utilisateurs peuvent examiner le contenu en conflit et prendre une décision.

Cela n’arrive-t-il pas régulièrement pendant les campagnes électorales? Chaque candidat prétend que son rival ment et qu’il appartient aux électeurs de prendre une décision. Une réclamation en réponse à une réclamation. Par exemple, pourquoi Twitter entrerait-il dans ce processus de vérification s’il n’est qu’un simple intermédiaire, un rôle pour lequel il est exonéré de toute responsabilité? Ce faisant, il infantilise ses utilisateurs, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas déterminer eux-mêmes ce qui est trompeur et ce qui ne l’est pas.

En outre, l’une des agences de facto que Twitter a citées pour soutenir son « étiquette de média manipulé » pour le tweet de Malviya a elle-même été vérifiée à plusieurs reprises.

En outre, la manière dont la politique de Twitter interdisant la désinformation électorale a été mise en œuvre a indiqué un parti pris en faveur d’un parti. Par exemple, une enquête a révélé que sur une période de 14 jours, Twitter avait signalé plus de 100 tweets du président Trump sans signaler aucun des tweets de Joe Biden, bien que les affirmations répétées de Biden sur les commentaires de Trump sur les manifestants à Charlottesville en 2017 aient été vérifiées à des occasions précédentes. par divers points de vente, y compris CNN.

Ce qui est arrivé au tweet de Malviya ne promet que d’être le début. Twitter a clairement exprimé son intention d’exercer sa propre autorité subjective et biaisée sur ce que les utilisateurs publient sur sa plateforme, notamment en ce qui concerne les élections.

Il est temps pour l’Inde de redéfinir les contours de protection de la sphère de sécurité des plateformes de médias sociaux.

Kartikeya Tanna est avocate et commentatrice politique. Les opinions exprimées sont personnelles.