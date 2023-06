Pourquoi l’ex-SpaceX ‘Mother of Dragons’ Darby Dunn est passé à la construction de la fusion

Darby Dunn, vice-président des opérations chez Commonwealth Fusion Systems. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Commonwealth Fusion Systems

De mars 2009 à décembre 2018, Darby Dunn a occupé plusieurs postes d’ingénierie et de production chez EspaceX. « Dans un rôle en particulier, mon titre officieux était » Mother of Dragons « », a déclaré Dunn à CNBC dans une interview à Devens, Massachusetts. « Dans ce rôle, je dirigeais la construction de nos nouvelles installations de fabrication pour le véhicule Dragon de l’équipage. » Alors qu’elle supervisait la production du vaisseau spatial Dragon, SpaceX est passée de l’accélération de la production à la fabrication de son tout premier vaisseau spatial, puis à l’envoi régulier de cargaisons vers la Station spatiale internationale, explique Dunn. Construire des fusées est une chose très cool à faire. Mais en janvier 2019, Dunn a commencé à travailler chez Systèmes de fusion du Commonwealth, une startup qui tente de commercialiser la fusion nucléaire comme source d’énergie. La fusion est la façon dont le soleil et les étoiles produisent de l’énergie. S’il pouvait être exploité ici sur Terre, il fournirait une énergie propre pratiquement illimitée. Mais jusqu’à présent, la fusion à grande échelle reste du domaine de la science-fiction.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Darby Dunn avec la fusée SpaceX Dragon. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Darby Dunn

Dunn dit qu’elle est passée de la construction de fusées à travailler à faire de l’énergie de fusion une réalité parce qu’elle veut voir l’impact de ses efforts au cours de sa vie. « Je crois fermement que SpaceX rendra la vie multiplanétaire. Je ne sais pas combien de cela je verrai dans ma vie », a déclaré Dunn, 37 ans, à CNBC fin mai. Mais Dunn a passé une grande partie de sa vie à vivre en Californie, où SpaceX est basé, et a beaucoup vu les effets du changement climatique sous la forme d’incendies de forêt et de coulées de boue résultant de pluies extrêmes. « Pour moi, cela revenait vraiment à vouloir utiliser mon énergie pour nettoyer la planète au lieu de m’en éloigner. C’était donc le grand changement pour moi de venir au CFS », a déclaré Dunn à CNBC. Rejoindre Commonwealth Fusion Systems à ses débuts, en tant que 10e employé, lui a également permis de voir une étape différente sur le chemin de la croissance de l’entreprise. « Nous sommes une entreprise de 5 ans avec 500 employés », a déclaré Dunn à CNBC. « J’ai rejoint SpaceX à l’âge de 6 ans avec environ 500 employés. J’ai donc pu voir toute l’ère que je n’ai pas vécue chez SpaceX et au CFS. »

Le campus de Commonwealth Fusion Systems à Devens, Mass. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Commonwealth Fusion Systems

Une différence clé entre les deux emplois est la maturité des industries respectives. « L’industrie aérospatiale existe depuis longtemps. Donc, la construction d’un moteur de fusée, la mécanique de celui-ci semble vraiment similaire, ou la structure elle-même, ou la physique de son fonctionnement est très, très bien étudiée et très bien comprise, » Dunn a déclaré à CNBC. Appareils de fusion ont été étudiés dans des milieux universitaires et des laboratoires de recherche depuis le début des années 1950, mais l’ensemble de l’industrie n’en est qu’aux toutes premières étapes pour essayer de prouver que la science peut avoir des applications commerciales. Cela fait partie de cette excitation qui a été un gros tirage pour Dunn. Bien sûr, il y a beaucoup de sceptiques qui disent que l’industrie est l’équivalent de Don Quichotte se penchant sur ses moulins à vent. Mais Dunn dit que son passage à SpaceX l’a préparée à affronter les sceptiques. « Quand Elon a dit publiquement que nous allions lancer et faire atterrir des fusées depuis l’espace, tout le monde a dit: » Ce n’est pas possible! Vous ne pouvez pas le faire! « », A déclaré Dunn, faisant référence au PDG de SpaceX, Elon Musk. La réponse de SpaceX a été que les lois de la physique disent que c’est possible et qu’elles allaient donc le prouver, a déclaré Dunn à CNBC. « Il a fallu de nombreuses tentatives, beaucoup d’apprentissage, beaucoup d’itérations sur notre logiciel, de nombreuses tentatives infructueuses hors du bateau – et puis nous l’avons fait. Et puis nous l’avons refait. Et nous l’avons refait. Et nous l’avons refait , » dit-elle.

Darby Dunn, vice-président des opérations chez Commonwealth Fusion Systems. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Commonwealth Fusion Systems

« Maintenant, vous en êtes arrivé au point où vous avez vu l’industrie aérospatiale changer pour dire: » Eh bien, pourquoi ces autres sociétés ne prêtent-elles pas également leurs fusées depuis l’espace? Cela a complètement changé la façon dont les gens voient les choses. Ils ont d’abord dit : « Ce n’était pas possible. Ensuite, « OK, c’est possible ». Et maintenant, il dit: ‘Eh bien, pourquoi tout le monde n’intervient-il pas?' » Dunn cherche à faire partie de ce type de transition pour l’industrie de la fusion au Commonwealth.

La vitesse est la clé

Dunn est le vice-président des opérations, qui couvre la fabrication, la sécurité, la qualité et les installations. Elle aide Commonwealth à passer des processus de recherche et développement à la fabrication et à la production à grande échelle. La société est issue de la recherche au Massachusetts Institute of Technology et l’objectif de la société est de construire 10 000 centrales à fusion dans le monde d’ici 2050, a déclaré Dunn à CNBC. Cependant, Commonwealth doit d’abord prouver qu’il peut générer plus d’énergie dans son réacteur à fusion qu’il n’en faut pour démarrer la réaction, un seuil clé pour l’industrie de la fusion appelé « allumage ». Pour ce faire, la société construit actuellement son tokamak SPARC, un appareil qui aidera à contenir et à contrôler la réaction de fusion. La société prévoit de l’activer en 2025 et de démontrer l’énergie nette peu de temps après. Pour construire SPARC, Commonwealth doit fabriquer de nombreux aimants à l’aide de bandes supraconductrices à haute température.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur L’usine de fabrication de pointe située sur le campus de Commonwealth Fusion Systems à Devens, Massachusetts, où les aimants sont fabriqués. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Commonwealth Fusion Systems

« La partie cool de ce bâtiment est que le concept a commencé comme un doodle que j’ai fait sur un tableau blanc il y a trois ans », a déclaré Dunn à CNBC. « Voir les poutres en acier monter, les murs monter, le béton couler, c’est toute une vision qui prend vie, ce qui est super excitant. » Pour financer la construction, Commonwealth a levé plus de 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs, dont Bill Gates, Google , Khosla Ventures et Capital bas carbone. Alors même que Commonwealth cherche à fabriquer un aimant, Dunn dirige son équipe pour développer des processus de fabrication qui peuvent éventuellement évoluer vers un processus qui ressemble à une chaîne de montage automobile, a-t-elle déclaré à CNBC. Agir rapidement est une priorité pour Dunn et le reste de l’équipe. Après avoir construit la machine de fusion de démonstration, SPARC, la société vise à construire une version plus grande appelée ARC, qui, selon elle, est va fournir de l’électricité au réseau. L’objectif est d’avoir ARC en ligne dans les années 2030. « La chose la plus importante à laquelle je pense beaucoup est le temps, à quelle vitesse pouvons-nous aller », a déclaré Dunn à CNBC. « Plus tôt nous pourrons construire les aimants, plus tôt nous pourrons construire SPARC, plus tôt nous pourrons l’allumer, plus tôt nous pourrons obtenir de l’énergie nette, plus tôt nous arriverons à notre premier ARC. Je pense donc que c’est probablement l’élément auquel je pense le plus. »

Darby Dunn dans l’usine de fabrication avancée de Commonwealth Fusion Systems. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Commonwealth Fusion Systems