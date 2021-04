ROCK HILL, SC – Ils continuent à chercher des indices.

Pas seulement des agents des forces de l’ordre enquêtant sur la tragédie qui a secoué cette ville le 7 avril, mais aussi des personnes qui connaissaient le mieux Phillip Adams.

Ils veulent savoir comment un ancien joueur de la NFL âgé de 32 ans, autrefois connu pour son comportement doux hors du terrain, a tué six personnes – dont deux jeunes enfants – avant de se suicider d’une blessure par balle. Et ils veulent savoir si le football a joué un rôle dans un autre meurtre de masse, le sixième en Amérique cette année, selon le Washington Post.

Ashley Clemons, l’ancienne petite amie d’Adams et la mère de son fils, Phillip Adams Jr., 7 ans, a déclaré qu’Adams avait manifesté une colère inédite après la fin de sa carrière de six ans dans la NFL en 2016. Elle a également déclaré Adams, qui jouait le demi de coin, était particulièrement bouleversé quand il a appris que Clemons avait inscrit leur fils, alors âgé de 5 ans, au flag-football.

Phillip Adams avec son fils, Phillip Adams Jr. Gracieuseté d’Ashley Clemons

« Il ne m’a jamais expliqué ses préoccupations ou ses raisons », a déclaré Clemons à USA TODAY Sports La semaine dernière. «Mais il était très, très en colère. Il s’est juste arrêté. C’était un peu comme si je lui disais: « Hé, c’est le programme de la saison », cela l’a automatiquement poussé à se rendre dans un endroit sombre.

Ashley Clemons, ancienne petite amie de Phillip Adams Je savais qu’il luttait contre quelque chose. Je ne savais tout simplement pas à quel point c’était profond ou quel était le problème. Mais je savais que ce n’était pas la personne dont je suis tombé amoureux il y a sept ans.

Les parents d’Adams ont déclaré qu’ils pensaient qu’il souffrait d’un traumatisme crânien résultant du football. En jouant pour les Oakland Raiders en 2012, Adams a eu deux commotions cérébrales au cours d’une période de trois matchs.

Son cerveau sera testé pour des signes d’encéphalopathie traumatique chronique (CTE), qui est censée provoquer des sautes d’humeur et des changements de tempérament. Deux semaines avant sa mort, Adams a exprimé sa frustration face aux tentatives d’obtenir des prestations d’invalidité de la NFL, selon sa sœur Lauren.

«Je sais qu’il avait fait une demande d’invalidité et il a dit qu’ils rendaient la tâche difficile pour lui», a déclaré Lauren Adams à USA TODAY Sports le lendemain du tournage. «Et vers la fin, il avait l’impression qu’ils essayaient de le raidir avec de l’argent.

«Il avait l’impression qu’ils essayaient juste de le nickel et de le souder. Je pense qu’il s’est énervé à ce sujet et c’est un peu là que ça a commencé, avec lui le sentiment que le monde entier était contre lui.

Le père d’Adams a déclaré à USA TODAY qu’il avait demandé mardi à la NFL Players Association (NFLPA) une copie du dossier de prestations d’invalidité de son fils dans l’espoir de déterminer si Adams avait demandé des prestations et s’il rencontrait des obstacles pour obtenir de l’aide.

La NFLPA a déclaré qu’il faudrait deux semaines pour obtenir une copie du dossier, a déclaré Alonzo Adams.

Vendredi, le bureau du shérif du comté de York a publié des documents montrant qu’ils enquêtaient sur la question de savoir si Adams suivait une nouvelle religion ou idéologie avant les meurtres. Les enquêteurs ont également recherché les dossiers médicaux d’Adams et de ses parents à Riverview Family Medicine and Urgent Care, fondée par le Dr Robert Lesslie, qui faisait partie des six victimes.

Dures réalités de la NFL

Bien que les raisons restent floues, il y a eu un changement marqué dans le comportement de Phillip Adams et dans ce qu’il ressentait à propos du football, selon des amis et des membres de la famille. Clemons a rappelé le repêchage de la NFL 2010, quand Adams était un demi de coin à South Carolina State et choisi au septième tour par les 49ers de San Francisco.

«Vous auriez pensé que c’était le premier tour», a déclaré Clemons, qui a rencontré Adams en 2009 alors qu’ils fréquentaient l’État de Caroline du Sud. «Il était très, très excité.

Mais Adams était sur le point de rencontrer les dures réalités de la NFL.

Au cours des six années suivantes, Adams a joué pour six équipes – les 49ers, les New England Patriots, les Seattle Seahawks, les Raiders, les New York Jets et les Atlanta Falcons.

Il a été coupé par chaque équipe.

«Il a travaillé plus que quiconque que j’ai jamais eu», a déclaré Scott Casterline, l’ancien agent d’Adams qui a représenté plus de 150 joueurs. «Quand il a été libéré, cela le grognait.»

Au moins une fois, a déclaré Casterline, Adams a été victime de la politique – libéré parce qu’il était associé à des cadres ou des entraîneurs qui avaient perdu le pouvoir.

«Il n’a pas compris tout cela», a déclaré l’agent. «Il était comme, ‘Pourquoi? Je suis meilleur que ce gars »ou« je peux aider l’équipe. Pourquoi me libèrent-ils? C’était dur pour lui.

Après avoir joué pour les Falcons en 2015, Adams est resté à Atlanta pendant l’intersaison dans l’espoir d’améliorer ses chances de signer à nouveau avec l’équipe.

«Il s’entraînait de façon excessive, trois fois par jour», a déclaré Casterline. «Nous essayions de le retirer parce que vous pouvez vous épuiser.

Malgré tout le travail, les Falcons ont libéré Adams.

«Cela lui a fait mal», a déclaré Casterline. «Je me souviens lui avoir dit: ‘Phillip, si tu veux jouer, tu dois rester prêt.’ «

Peu de temps après, l’opportunité s’est présentée, selon Casterline.

Les Colts d’Indianapolis voulaient faire signer Adams, mais il devait être sur un vol de 18 heures au départ de Charlotte, en Caroline du Nord, et était inhabituellement difficile à atteindre, selon Casterline. Il a dit qu’il avait contacté le père d’Adams, qui à son tour a envoyé sa fille à la recherche d’Adams.

Elle a dit qu’elle l’avait trouvé en train d’aider l’équipe de football de la Rock Hill High School.

«Je suis allé sur le terrain et je lui ai dit que tout le monde le cherchait», a déclaré Lauren Adams. «Il a juste dit: ‘Je n’y vais pas.’ Il ne voulait pas en parler. J’ai eu mon père au téléphone et essayé de lui parler, mais personne ne pouvait rien dire à ce moment-là.

«Je ne me souviens pas qu’il soit allé à l’aéroport, mais je suis parti. Il était catégorique sur le fait qu’il n’y allait pas.

Casterline a déclaré: «Ce n’était pas Phillip. Il aurait couru vers la voiture pour se rendre à l’aéroport.

Lauren Adams, la soeur de Phillip Adams Il ne voulait vraiment rien avoir à faire avec le football. Il ne l’a pas regardé. Si nous le regardions, il quittait la pièce ou nous demandait de l’éteindre.

Pendant les trois années suivantes, il n’a pas eu d’emploi à temps plein, ont déclaré des membres de sa famille. Il avait gagné environ 3,6 millions de dollars au cours de sa carrière dans la NFL, selon Spotrac.com.

« Il ne voulait vraiment rien avoir à faire avec le football », a déclaré Lauren Adams. «Il ne l’a pas regardé. Si nous le regardions, il quitterait la pièce ou nous demanderait de l’éteindre.

En 2019, il a ouvert un petit marché à Rock Hill appelé Fresh Life, où il vendait des smoothies et des produits frais. Il avait acheté un tracteur et sur les terres agricoles de sa famille, il avait essayé de cultiver des fruits et des légumes à utiliser dans les smoothies, a déclaré Alonzo Adams.

Phillip Adams à l’extérieur de son magasin de smoothies. Gracieuseté de la famille Adams

Le magasin a attiré l’attention de CT Kirk, un pasteur de Rock Hill.

«Il était très calme et a juste parlé des idées qu’il avait pour la communauté», a déclaré Kirk. «Il a parlé de créer une émission de radio qui autonomise les gens.»

Mais Phillip Adams a eu des difficultés avec l’agriculture et a eu du mal à garder le marché approvisionné en produits frais, a déclaré son père.

Le magasin a fermé en 2019.

Casterline a déclaré qu’Adams avait par la suite exprimé son intérêt pour le programme de stages d’entraîneur de la NFL. Mais il a dit qu’il ne savait pas si Adams avait suivi la NFL.

« Phillip n’a pas suivi beaucoup de choses comme ça », a déclaré Casterline.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la famille Adams cherche à confirmer par le biais de la NFLPA qu’il a soumis des documents pour les prestations d’invalidité.

Une vue de la maison où Phillip Adams vivait avec ses parents et où il s’est suicidé après avoir tué six personnes. Alex Hicks Jr., USA TODAY Network

Se retirer de la vie de famille

Au cours des deux dernières années, a déclaré Casterline, Adams a régulièrement appelé à la recherche de travail. Casterline a déclaré qu’il lui avait proposé des emplois hors de l’État, mais Adams a déclaré qu’il devait rester en Caroline du Sud pour être proche de son fils.

Mais pendant ce même temps, Adams s’est retiré de son fils, selon Clemons. Elle a déclaré qu’ils communiquaient principalement via FaceTime et des SMS.

«Il souffrait encore, quoi qu’il traverse», a déclaré Clemons. «Cela s’est montré parce qu’il est passé du statut de père génial, à l’avenant tous les deux week-ends, à tout ce qu’il traversait.

Lauren Adams a déclaré que les membres de la famille avaient également du mal à entrer en contact avec son frère, qui vivait à proximité de Fort Mill.

«Nous n’aurions pas entendu parler de lui pendant des mois», Lauren Adams. «C’était totalement différent de lui. Il a toujours été une personne de la famille.

Quelques semaines avant sa mort, Phillip Adams a emménagé avec ses parents. Il vivait dans son ancienne chambre qui est maintenant fortement endommagée, a déclaré Alonzo Adams.

Le 7 avril, des agents des forces de l’ordre ont encerclé la maison en briques d’un étage de la famille. Phillip Adams a été enfermé dans sa chambre après que les autorités aient trouvé les victimes de la fusillade dans une maison à moins d’un mile de la maison des Adams.

Avant que les agents des forces de l’ordre n’entrent dans la maison des Adams, un robot a été envoyé pour scanner les lieux. La semaine dernière, Alonzo Adams prenait des dispositions pour réparer les dégâts.

«Le lit était cassé, la porte a été déchirée, la porte du placard était cassée, a fait un trou dans le mur», a-t-il dit.

Au cours du nettoyage, l’anneau du lycée du championnat d’État de Phillip Adams a été récupéré, a déclaré son père. La bague était l’une des rares choses que son fils attendait de sa carrière de footballeur, selon Alonzo Adams.

Le jour où Phillip Adams a été enterré la semaine dernière, son fils de 7 ans a poursuivi ses cousins ​​parmi un rassemblement de personnes en deuil. La mère de Phillip Adams Jr. regardait de loin.

«Son père n’est plus ici, et en vieillissant, il va trouver des raisons, il va trouver des détails», dit-elle. «Je veux inculquer à mon fils, peu importe ce que quelqu’un d’autre dit, peu importe ce que tu lis quand tu seras plus âgé, ton père t’aimait et il était là pour toi.

Et sur la façon dont un père jadis adoré pourrait devenir un tueur et le rôle que le football aurait pu jouer dans la tragédie, Alonzo Adams a déclaré: « Tout ce que nous pouvons faire, c’est spéculer et deviner. »