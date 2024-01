Pourquoi l’ex-CM Karpoori Thakur, désormais honoré du Bharat Ratna, définit toujours la politique du Bihar 36 ans après sa mort

Pendant ce temps, le jour de l’anniversaire de la naissance, le Janata Dal (United) et le BJP organisent des méga-spectacles à Patna.

« Le fait même que deux partis rivaux revendiquent son héritage prouve que Karpoori Thakur est toujours pertinent pour les votes des sections opprimées du Bihar », a déclaré l’ancien député Vijay Krishna, l’un des partisans de Thakur.

« Une génération s’est écoulée depuis sa mort. Mais la jeune génération connaît la personnalité de Thakur à travers la génération plus âgée – son intégrité, son engagement en faveur d’une honnêteté opprimée et sèche », a-t-il ajouté. « Sa personnalité est si grande que même ses ennemis politiques sont obligés de prendre son nom. »

Thakur est issu de la caste des Hajaam (barbiers), qui représente moins de 1 pour cent de la population de l’État.

Mais cette caste fait partie de la centaine qui compose les classes extrêmement arriérées (EBC), qui forment ensemble 36 pour cent de la population et sont donc un déterminant crucial dans les prochaines élections de Lok Sabha.

Thakur a annoncé un quota pour les castes arriérées dès 1978, un an avant la création de la commission Mandal.

Conformément aux recommandations de la Commission Mungeri Lal, Thakur a fixé un quota de 12 pour cent pour les EBC, 8 pour cent pour les OBC, 3 pour cent pour les femmes de toutes castes et 3 pour cent pour les pauvres des castes supérieures.

Le quota a conduit à des tensions de caste et de nombreux abus ont été dirigés contre Thakur.

« Mais il nous disait de ne pas réagir contre les abus et de rester fermes dans notre engagement envers les classes opprimées », a déclaré Abdul Bari Siddiqui, haut dirigeant du RJD, qui a longtemps été secrétaire politique de Thakur.

La déclaration de Rashtrapati Bhavan annonçant le Bharat Ratna pour Thakur cherche à reconnaître « son engagement en faveur de l’action positive », qui « a donné une représentation et des opportunités aux sections pauvres, opprimées, exploitées et défavorisées du pays ».

“En honorant Shri Thakur, le gouvernement reconnaît son rôle de symbole de démocratie et de justice sociale”, ajoute-t-il. « Le gouvernement reconnaît également son profond impact en tant que personnage motivant pour les couches marginalisées de la société. »

Bihar CM Nitish Kumar dit ce prix est une « satisfaction d’une revendication séculaire » de son parti, qui « enverra un message positif aux couches défavorisées de la société ».

Anti-dynastie

De son vivant, Thakur n’a pas permis à ses fils de se lancer en politique. « Je me souviens qu’un des députés a demandé à Thakur de donner un billet à Ram Nath Thakur, le fils de Karpoori Thakur. Thakur s’est mis en colère et a dit au député que, lors des prochains scrutins, soit il se présenterait aux élections, soit son fils le ferait », a déclaré un partisan qui n’a pas souhaité être nommé.

« Le député s’est retiré. Ce n’est qu’après la mort de Thakur que Ram Nath Thakur a été promu, d’abord par Lalu Prasad, puis par (le ministre en chef) Nitish Kumar.

Actuellement, Ram Nath est député du Rajya Sabha du JD(U).

Les partisans de Thakur ont rappelé que, bien qu’il ait été deux fois CM, il est mort sans sa propre maison à Patna. Son mépris pour les plaisirs du monde était presque légendaire.

« Il faisait partie d’une délégation parlementaire se rendant en Yougoslavie. Il est parti avec seulement son kurta et dhoti et je frissonnais en Yougoslavie », a déclaré un autre adepte. « Le maréchal Toto (le regretté premier ministre/président yougoslave Josip Broz Tito) a interagi avec lui et a été impressionné. Il a donné un manteau à Thakur. Quand Thakur est revenu à Patna, il l’a offert à quelqu’un », a déclaré un autre adepte souhaitant également conserver l’anonymat. “L’argent et les biens ne lui importaient pas.”

Les EBC

Les EBC n’ont jamais été considérés comme une force politique au Bihar. C’est lors des élections législatives de 2005 que Nitish Kumar s’est rendu compte que les votes d’EBC pouvaient à eux seuls correspondre à la combinaison Muslim-Yadav de Lalu.

Après son arrivée au pouvoir en 2005, l’une des premières mesures qu’il a prises a été de réserver des quotas aux EBC dans les sondages des panchayats et des organismes locaux. Les EBC sont restés avec Nitish Kumar dans un bloc jusqu’à ce qu’il rompe ses liens avec le BJP pour la première fois en 2013.

Depuis lors, le BJP a travaillé de manière majeure sur les votes de l’EBC, projetant un député-CM de l’EBC, Renu Devi, après les élections législatives de 2020, faisant d’un EBC son chef au conseil législatif de l’État l’année dernière et exerçant des fonctions au nom de l’EBC. de Karpoori Thakur.

Prem Kumar Mani, un ancien MLC autrefois connu pour être proche du CM Nitish Kumar, a déclaré que même si Nitish et Lalu revendiquaient l’héritage de Thakur, ils « ne suivent pas ses principes ».

« Thakur a joué la carte des castes arriérées, mais il a mis en place une deuxième ligne de leadership solide issue de toutes les castes, y compris les castes supérieures. D’un autre côté, Lalu et Nitish n’ont pas promu une deuxième ligne de leadership », a-t-il ajouté.

Alors que Thakur a permis à ses dirigeants de défendre leur cause et même de le critiquer, Mani a ajouté : « Nitish et Lalu sont tous deux intolérants à l’égard des critiques ».

(Édité par Sunanda Ranjan)

