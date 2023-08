Pourquoi Levi Colwill est la meilleure signature de Chelsea de la saison

Levi Colwill était peut-être déjà dans les livres de Chelsea, mais assurer le défenseur central avec un nouveau contrat à long terme pourrait être la meilleure affaire que les Blues feront tout l’été.

Après une période de prêt accrocheuse à Brighton et Hove Albion, avant de diriger l’Angleterre vers la gloire des moins de 21 euros le mois dernier, Colwill est devenu quelqu’un de très demandé. Brighton a vu une offre de 40 millions de livres sterling rejetée, tandis que Liverpool reniflait également autour du jeune.

Mais surtout, c’est Chelsea qui a conclu un accord avec Colwill, le liant à un contrat de six ans qui le maintiendra au club jusqu’en 2029. Cela pourrait s’avérer absolument crucial pour Mauricio Pochettino dans sa poursuite du succès.

Colwill a joué de nombreuses minutes pendant la pré-saison de Chelsea (Crédit image : Getty Images)

Levi Colwill engageant son avenir à Chelsea était impératif

Levi Colwill est déjà réputé pour sa capacité de passe, et Chelsea bénéficiera certainement le plus de ce côté de son jeu sous Pochettino. En tant que personne qui aime jouer le ballon vers l’avant et dans le dernier tiers avec des passes défensives, Colwill est à l’aise en possession et fait presque toujours la bonne option.

Là où ses statistiques deviennent vraiment impressionnantes, c’est quand on regarde sa capacité à porter le ballon par l’arrière.

Comme QuatreQuatreDeuxc’est Adam Cléry faits saillants dans la vidéo ci-dessusColwill ne se contente pas d’amener le ballon de la défense au milieu de terrain, il avance en fait aussi loin que possible avant de jouer une passe incisive à travers l’opposition.

Bien qu’il y ait eu une tendance récente chez les défenseurs centraux qui passent de la défense au milieu de terrain, notamment John Stones à Manchester City, ils contribuent souvent à la phase d’attaque. Là où Colwill diffère, cependant, c’est qu’il est la phase d’attaque – c’est-à-dire qu’il fournit lui-même de nombreuses passes décisives.

Colwill a été capitaine de l’Angleterre pour l’Euro U21 le mois dernier (Crédit image : Getty Images)

Cet aspect de son jeu est mis en évidence par le fait qu’il s’est classé parmi les 1% des meilleurs défenseurs en Europe pour les passes décisives la saison dernière.

En partenariat avec Thiago Silva, Chelsea a également de nombreuses options à exploiter lorsqu’il joue à l’arrière. Silva aime les balles plus longues pour les attaquants qui courent derrière, tandis que Colwill préfère les passes plus courtes. Cela permet aux attaquants de Chelsea d’exploiter les défenses adverses en conséquence.

De plus, Colwill est également un défenseur expert. Il ne conteste que lorsque c’est absolument nécessaire et il est absolument sûr qu’il va gagner le ballon, ce que beaucoup de jeunes défenseurs mettent du temps à apprendre.

À seulement 20 ans, Colwill a également beaucoup de potentiel pour continuer à s’améliorer. Il pourrait être effrayant d’assister à son évolution dans les années à venir à Stamford Bridge.

