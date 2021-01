Les militants des droits des animaux du Tamil Nadu sont en armes après qu’un chef religieux du Gujarat a choisi les plages de Dhanusahkodi – connue pour être un site de ponte populaire pour les tortues Olive Ridley en voie de disparition – pour prononcer des sermons.

Le chef spirituel Morari Bapu a organisé un événement de huit jours sur les plages de la ville côtière, du 2 janvier au 10 janvier. rapport dans La minute des nouvelles, l’événement en cours a provoqué l’indignation parmi les militants des droits des animaux car les plages de Rameshwaram à Dhanushkodi sont connues pour être les lieux de nidification traditionnels de milliers de tortues olivâtres femelles.

Qui est Morari Bapu?

Morari Babu est un chef spirituel hindou du Gujarat, qui était l’un des plus grands donateurs du temple Ram en construction à Ayodhya. Le chef a organisé un événement au cours duquel il a lu des sermons du Ramcharistmanas, qui contient des scènes de la vie de Lord Ram, pour le public réuni. Dhanushkodi occupe une place particulière dans la mythologie hindoue en raison de sa mention dans le Ramayana.

Quelle est l’importance écologique de Dhanushkodi?

Le tronçon de 9,5 km de Mukuntharayar Chathiram à Dhanushkodi à Arichamunai est un lieu de nidification traditionnel pour les tortues Olive Ridley en voie de disparition. Les femelles de l’espèce parcourent des milliers de miles nautiques pour se rassembler à divers endroits de la côte de Coromandal, y compris sur les plages de Dhanushkodi, pour pondre des milliers d’œufs. Seuls quelques centaines de ces œufs survivent. La zone est considérée comme écologiquement sensible et est située à proximité du parc national marin du golfe de Mannar, le seul parc écologique marin du pays, qui a lancé il y a quelques années un programme de conservation des tortues de mer pour protéger la zone en tant que site de nidification des oliviers. En raison des efforts de conservation, la zone est maintenant devenue une zone favorable aux oliviers, les défenseurs de l’environnement collectant des centaines de nouveau-nés chaque année sur le site et les remettant à l’eau. En 2018, plus de 1300 nouveau-nés ont été récupérés de Ramwshwaram en une seule journée. Dhanuskhodi a abouti 927 nouveau-nés en 2019.

Pourquoi les militants s’indignent-ils contre l’événement de Morari Bapu?

L’événement de huit jours est organisé à Arichamunai. Beaucoup, y compris des militants et des habitants, ont élevé la voix contre l’événement de huit jours, craignant que les constructions entreprises sur les plages avant l’événement ne perturbent le cycle écologique de la région sensible et empêchent les tortues Olive Ridley de mener à bien leur pratique traditionnelle de ponte. des œufs. Un litige d’intérêt public (PIL) a également été déposé dans cette affaire. Les critiques ont fait valoir que bien que le gouvernement considère le site comme un site de nidification d’Olive Ridley écologiquement sensible, l’administration locale a continué avec l’approbation du défrichage pour l’événement. À partir de maintenant, des vidéos partagées par le journaliste indépendant Sibi Arasu sur Twitter, les plages sont actuellement parsemées de hangars et de poteaux pour tentes, qui ont tous déjà commencé à restreindre l’arrivée des tortues femelles.

Dans le Dhanushkodi de Rameswaram, les plages de nidification des tortues sont violées pour un événement par le godman gujarathi Morari Bapu. Ils ont construit leurs hangars directement sur les plages où nidifie la tortue. pic.twitter.com/pB8fOR6vxF – sibi (@ sibi123) 7 janvier 2021

Même s’il y a un ordre du gouvernement notifiant Dhanushkodi comme site de nidification des tortues marines, l’administration du district a autorisé l’événement. Les habitants ont peur que cela crée une tendance sordide et une personne est allée en justice. pic.twitter.com/8SKg5pFBln – sibi (@ sibi123) 7 janvier 2021

Qui a permis l’événement?

Lors d’une précédente conférence de presse, Morari Bapu a déclaré qu’il avait reçu l’autorisation des autorités locales pour l’événement. Dinesh Ponraj Oliver, collectionneur du district de Ramanathapuram dont le bureau a autorisé l’événement a déclaré TNM que l’événement était bien dans les limites permises. Affirmant que l’événement était inutilement politisé, Oliver a déclaré que son équipe avait consulté des experts et avait constaté que le rassemblement n’affecterait pas le cycle de nidification des tortues. Il a également ajouté que les plages sur lesquelles se tenait le rassemblement n’étaient pas celles fréquentées par les tortues.

Cependant, les experts estiment que depuis que Dhanushkodi a été désigné comme lieu de nidification officiel par le gouvernement du Tamil Nadu, toute activité dans la région, en particulier pendant la saison de nidification, aura forcément un impact écologique.