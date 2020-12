De nombreux Européens et leurs chefs de gouvernement ont poussé un soupir collectif de soulagement lorsque, après une élection soudainement serrée, l’État de Pennsylvanie a été appelé en faveur de Joe Biden, faisant de lui le prochain président presque inévitable des États-Unis.

L’élection surprise de Donald Trump il y a des années a conduit à une série de crises diplomatiques qui sont trop nombreuses pour être comptées – la sape de l’intégration européenne par notre ancien allié le plus proche, les menaces de quitter l’OTAN et le chaos général et le désarroi dans les relations atlantiques. Avec un atlantiste engagé et multilatéraliste de la vieille école une fois de plus à la Maison Blanche, les dirigeants européens peuvent avoir l’impression de se réveiller d’un cauchemar qu’ils peuvent maintenant laisser derrière eux et, espérons-le, oublier.

Comme lors de l’élection de l’ancien patron de Joe Biden, Barack Obama, il y a douze ans, les Européens risquent d’être déçus. Une présidence Biden ne fera pas pivoter les États-Unis vers l’Europe. Cela ne changera pas les tendances démographiques aux États-Unis, si bien qu’une part décroissante de la population sera d’origine européenne. Il ne sera probablement pas non plus en mesure de redynamiser la volonté politique de l’électorat américain de payer et d’agir en tant que gendarme du monde. Si l’Europe veut rester pertinente dans un monde multipolaire de l’après-guerre froide, elle devra le faire elle-même, plutôt que d’être rendue pertinente par son protecteur, les États-Unis. L’Europe devra être en mesure d’éteindre les incendies dans sa propre cour, comme Obama l’a également encouragé à le faire.

En plus de ces précautions, il y a deux raisons importantes pour lesquelles l’Europe peut en venir à regretter le départ de Donald Trump de la scène mondiale bien plus qu’elle ne le prévoit.

La première raison est que l’hostilité de Trump envers l’OTAN et sa réticence à continuer de dissimuler le free-riding européen sur les dépenses de défense américaines ont poussé les décideurs européens à se sentir responsables de sa propre protection en dehors du parapluie de défense américain. Et à juste titre. L’OTAN est, après tout, un produit de la guerre froide, une époque qui s’est terminée il y a trente ans et dont le principal antagoniste n’existe plus. Néanmoins, les États-Unis ont continué à subventionner la défense européenne, malgré les avertissements discrets des présidents Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama pour que l’Europe intensifie son jeu.

Malgré la rhétorique grossière et souvent préjudiciable de Trump, il n’est rien de moins que raisonnable de s’attendre à ce que l’Europe honore son engagement de dépenses de 2% et apporte de la valeur à un partenariat qui, après tout, va dans les deux sens. Les déclarations de la chancelière allemande Angela Merkel en 2017 et 2018 selon lesquelles l’Europe ne peut plus nécessairement compter sur la protection américaine sont encourageantes à cet égard. Tout comme les ambitions de défense du président français Emmanuel Macron. (Il est toutefois préoccupant que la volonté politique en faveur d’une augmentation des dépenses de défense reste incroyablement faible dans la majeure partie de l’Europe.)

L’espoir que le président élu Biden rétablira les relations atlantiques « à la normale » n’est pas seulement naïf, il risque également d’annuler les progrès, aussi minces soient-ils, que l’Europe a accomplis pour assumer de manière responsable sa propre sécurité. Les dirigeants européens feraient bien de tenir compte de l’avertissement de l’élection de Donald Trump et de sa popularité durable. Après tout, les États-Unis ont été résolument isolationnistes pendant la majeure partie de leur histoire. La tension isolationniste reste forte dans la politique américaine et n’est pas exclusive au Parti républicain ou au Trumpisme. Malgré le sursis posé par Biden, l’Europe ne doit pas se laisser aller à la complaisance quant au rôle des États-Unis dans le monde et rester vigilante quant à sa propre défense.

Une deuxième raison est l’engagement de l’Occident avec la Chine, qui peut être la relation déterminante du 21e siècle. Bien qu’il y ait des doutes légitimes sur les avantages économiques des guerres commerciales et des tarifs douaniers, le fait demeure que nos relations avec la Chine ont été moins que réciproques (ou, selon les termes de Trump, «TRÈS INÉGALABLES!») Depuis son accession à l’OMC en 2001. Ici De plus, l’Europe est restée trop longtemps naïve et complaisante face à la menace que la Chine représente culturellement, politiquement, militairement et économiquement, pensant plutôt que l’engagement, le dialogue et le commerce rendraient la Chine plus démocratique et plus «comme nous».

Au cours des quatre dernières années, les dirigeants de l’UE ont finalement pris des mesures, même modestes, pour lutter contre l’espionnage des entreprises chinoises, le vol de propriété intellectuelle, les pratiques de concurrence déloyale, les prêts souverains prédateurs, la rhétorique de plus en plus agressive et la politique de défense, entre autres menaces. Je parierais que c’est en grande partie grâce au départ de Trump des normes diplomatiques vers une confrontation que les pays européens ont finalement commencé à prendre cette menace au sérieux, et à peser sérieusement le pour et le contre de nos relations avec la Chine – sans être aveuglés par le libre-échange et idéologies internationalistes libérales.

Il est regrettable qu’il ait fallu quelqu’un comme Trump pour réveiller l’Europe de sa naïveté dans ses relations avec les États-Unis et la Chine. Mais nous y voilà. Nous devons bien faire pour tirer parti des leçons que nous avons tirées au cours des quatre dernières années.