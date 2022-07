Pourquoi l’Europe n’a pas de climatisation

Alors que les températures en Grande-Bretagne ont atteint un niveau alarmant de 104 degrés Fahrenheit (40 degrés Celsius) cette semaine, certains habitants ont eu recours à des mesures simples et dépassées pour essayer de se rafraîchir. Ils ont agité des ventilateurs portatifs, mouillé des serviettes et atteint la glace.

Le système de refroidissement énergivore largement utilisé aux États-Unis est devenu de plus en plus attrayant pour les Britanniques et les autres Européens confrontés à des températures estivales brutales causées en partie par le changement climatique induit par l’homme. Ces derniers jours, une chaleur extrême a brûlé une grande partie de l’Europe occidentale, attisant des incendies de forêt en France, en Grèce et en Italie et causant la mort de plus de 1 000 personnes rien qu’au Portugal.