Pas beaucoup d’amour pour Big Tech à Washington: Lors de deux audiences différentes du Sénat mercredi, les démocrates et les républicains étaient pour la plupart unis dans leur pilori des géants de la technologie, comme l’ont écrit nos amis de DealBook. Mes collègues Cecilia Kang et Jack Nicas ont plus de détails. Une grande révélation: la société de rencontres en ligne Match Group a déclaré qu’elle versait près de 500 millions de dollars par an à Apple et à Google en frais de boutique d’applications, sa plus grande dépense.