Pourquoi l’Éthiopie s’envahit

En 2019, après avoir mis fin à la guerre de plusieurs décennies entre l’Éthiopie et son voisin, l’Érythrée, le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu le prix Nobel de la paix. Cela semblait être un nouveau départ pour l’Éthiopie. Après des décennies de dictatures et de régimes oppressifs, il semblait enfin mettre le pays sur une nouvelle voie.

Mais moins d’un an plus tard, Abiy a lancé une attaque militaire contre le Tigré, un État régional de son propre pays. Lorsqu’il est devenu Premier ministre en 2018, il avait largement supplanté le principal parti politique du Tigré, le TPLF, en tant que centre du pouvoir du pays. Depuis, les tensions entre Abiy et le TPLF se sont rapidement intensifiées. La rivalité politique a conduit à un différend sur une élection, qui a conduit à une attaque présumée contre une base militaire – et enfin au déploiement de l’armée par Abiy.

Abiy a promis d’apporter la paix en Éthiopie ; maintenant, il préside une guerre qui est passée d’un différend à la dévastation en quelques semaines et n’a pas de fin évidente en vue. Une grande partie du territoire du Tigré a été capturée par les armées et les milices locales. Des milliers de personnes sont mortes ou ont fui leurs maisons. De nombreux Éthiopiens se demandent comment Abiy, un dirigeant qui a promis une rupture avec le passé, les a amenés ici à la place.

