Pourquoi l’Espagne devrait donner une chance à Ansu Fati pour la Coupe du monde 2022

DOHA, Qatar – Il reste beaucoup de temps à Ansu Fati pour exploser avec un barrage de buts, devenant soit La Rojaou le meilleur buteur de ce tournoi en route pour aider l’Espagne à remporter la Coupe du monde. Bien que, certes, cela aiderait si Luis Enrique Martinez commençait à le choisir. Avant un match du Groupe E contre le Japon qui peut propulser l’Espagne en tant que vainqueur ou équipe de deuxième place ou les renvoyer à la maison, Ansu n’a jusqu’à présent joué qu’à zéro minute.

Si le plus jeune buteur espagnol de l’histoire de la Ligue des champions – et aussi le plus jeune à toucher le filet de l’histoire de la Ligue des champions – a été à l’écoute du débat féroce sur Gareth Southgate, Phil Foden, à l’épaule froide, lors des deux premiers matches de l’Angleterre, le joueur de 20 ans -l’ancien attaquant de Barcelone serait bien dans son droit de se plaindre. « Attendez ! Et MOI ? »

Comme ils l’ont démontré lors de leurs deux premiers matches de groupe, La Roja avoir à peu près tout. Un coach intelligent, motivant, performant et audacieux. Un gardien (Unai Simon) qui fait de gros arrêts. Des défenseurs centraux grands, autoritaires et techniquement doués (Aymeric Laporte, Rodri) et des latéraux (Dani Carvajal, Jordi Alba, Cesar Azpilicueta) qui ont entre eux d’innombrables médailles en Ligue des champions ainsi qu’un flux de passes décisives dans leurs bottes.

Ils ont un milieu de terrain peuplé d’un génie en la personne de Sergio Busquets et de deux superbes protégés que n’importe quel club et n’importe quelle équipe nationale arracheraient immédiatement à l’Espagne et à Barcelone si Pedri et Gavi étaient disponibles.

En attaque, il y a un éventail de joueurs, Alvaro Morata, Dani Olmo, Marco Asensio et Ferran Torres – qui ont tous marqué – et le banc de Luis Enrique a fourni, lorsqu’il a été appelé contre le Costa Rica et l’Allemagne, un flot de buts et de passes décisives. . Néanmoins, il est aveuglément évident que si, contre toute attente, ils veulent remporter leur deuxième Coupe du monde, cette équipe a besoin d’un héros pour avancer. Quelqu’un qui non seulement évoque une poignée de buts, mais qui marque dans les moments clés où cette mentalité de gagnant, ce quelque chose de spécial, est désespérément nécessaire.

Ce sera peut-être Morata de l’Atletico ou Torres de Barcelone qui saisiront l’histoire et la combattront en direction de l’Espagne. Peut-être que ce ne seront que quelques coups de filet à longue portée de Rodri ou des têtes en jeu arrêté de Laporte. C’est peut-être le cas que l’Espagne trébuchera et tombera sur leurs visages, dont on se souvient pour être prometteuse mais sans récompense (encore une fois). Le fait est que ce devrait être ce petit garçon de 20 ans, doué et profondément malheureux, mais naturellement obsédé par les buts, qui secoue ses deux saisons de purgatoire absolu et de pouvoirs. La Roja profondément dans cette Coupe du monde.

Ansu possède plusieurs choses dont Luis Enrique a grandement besoin pour relever le défi de l’Espagne. Premièrement, le gamin a un rythme superbe, en particulier sur les courtes et moyennes distances. Esprit vif, sprints explosifs, bons dribbles.

Deuxièmement, il a cet instinct pour savoir où envoyer le ballon, l’endroit où le gardien veut le moins le voir aller et quand attraper l’homme entre les bâtons déséquilibré. Ce qui est étrange, c’est qu’il a montré ces deux talents surprenants lors du dernier match d’échauffement de l’Espagne avant la Coupe du monde, une victoire 3-1 contre la Jordanie – marquant même un bon premier but – mais n’a pas joué depuis.

L’inclusion de Fati dans l’équipe espagnole de la Coupe du monde a été une agréable surprise. Le fait qu’il n’ait pas encore joué au Qatar l’est moins. JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

Maintenant, parlons de quelque chose. Le fait que Luis Enrique ait fait appel à Carlos Soler, Alex Balde, Nico Williams, Morata et Koke sur le banc à chaque match jusqu’à présent, et que chacun d’entre eux ait soit marqué, aidé ou très bien joué, signifie que c’est un entraîneur qui est en pleine forme.

Il ne sert à rien de se plaindre de sa sous-utilisation d’Ansu – Luis Enrique reste “dans la zone” – mais il est inquiétant d’essayer de comprendre ce qui ne va pas – ce qui pousse un joueur talisman potentiel pour l’Espagne à s’asseoir à coups de pied sur la touche ? Revenons à cela dans un instant, mais s’il vous plaît faites attention ici, l’histoire prouve qu’il est vraiment encore temps pour Ansu de s’approprier ce tournoi.

Il suffit de regarder plusieurs coupes du monde récentes, les équipes gagnantes et leurs meilleurs buteurs. La France a gagné en 2018, avec Antoine Griezmann le meilleur buteur pour eux en route vers la victoire, mais seulement une fois dans le groupe. Quatre ans plus tôt, le meilleur buteur allemand était Thomas Muller, mais après son tour du chapeau lors du premier match, il n’a marqué que deux fois de plus en 540 minutes !

Groupe E généraliste O ré L GD STP 1 – Espagne 2 1 1 0 +7 4 2 – Japon 2 1 0 1 0 3 3 – Costa Rica 2 1 0 1 -6 3 4 – Allemagne 2 0 1 1 -1 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

David Villa a été le meilleur buteur en 2010 et vainqueur de la Coupe du monde, mais n’a pas réussi à trouver le chemin des filets lors du match d’ouverture de l’Espagne, de la demi-finale ou de la finale. Lorsque l’Italie a remporté le prix ultime en 2006, ses meilleurs buteurs (conjoints) n’ont marqué que deux buts (Marco Materazzi et Luca Toni) tandis que la France en 1998 avait le jeune remplaçant Thierry Henry comme meilleur buteur avec trois buts. Celles-ci sont survenues lors des deux premiers matches de groupe, contre l’Afrique du Sud et l’Arabie saoudite ; Pendant ce temps, l’homme qui est peut-être le plus grand attaquant français de tous les temps n’a plus marqué avant que Didier Deschamps ne soulève le trophée au Stade de France après avoir battu le Brésil 3-0.

Peut-être que la plus grande inspiration d’Ansu devrait être le regretté Paolo Rossi.

L’Italien, tout juste de retour d’une longue interdiction, n’a pas réussi à marquer lors de ses quatre premières apparitions en Espagne lors de la Coupe du monde 1982 alors que le Azzuri puait, mais il a éclaté avec un tour du chapeau en quart de finale, suivi d’un doublé en demi-finale et même du premier but contre l’Allemagne de l’Ouest lors de la finale de Santiago Bernabeu.

L’histoire est claire qu’il y a du temps pour Ansu, alors que doit-il faire?

Fati, quatrième à partir de la gauche, est une excellente option dans une attaque profonde de l’Espagne, mais quelques minutes contre le Japon pourraient s’avérer utiles si La Roja allait plus loin dans la Coupe du monde. Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images

Lundi après-midi à l’entraînement, Ansu a montré que la précision et la brillance, qui l’ont vu déchirer le livre des records avant une série d’horribles problèmes de blessures au ménisque et de récidives, sont toujours là. Il a fracassé tir après tir de l’extérieur de la surface devant les trois gardiens espagnols, du pied droit dans les deux coins. En tant que témoin de l’Espagne traditionnelle “rondo” Mardi matin par des températures de 84 degrés, je peux confirmer qu’Ansu était rapide, tenace et s’amusait ; bref, il ressemblait à un bon candidat à choisir contre le Japon.

Mais il y a eu d’autres aspects de son séjour ici au Qatar. Souvent (par choix) une figure légèrement solitaire ou mélancolique, Ansu ressemblait à un gars qui avait besoin de quelqu’un, ou de quelque chose, pour le prendre et lui rappeler: “tu es spécial, gamin!” Vous le verrez dans le bus, autour de l’hôtel, dans les tunnels du stade avec un air très autonome. Il n’est pas isolé par les autres ou ne fuit pas la compagnie, mais il vous donne l’impression qu’il est toujours en train de comprendre pourquoi le monde lui a offert des talents si extravagants et un début si précoce de sa carrière professionnelle avant de le tester si intensément avec tant de revers. .

Je pense que c’est la clé, et Luis Enrique y a fait allusion l’autre jour. L’entraîneur espagnol déborde de confiance en soi, d’énergie et d’agressivité compétitive. Il est naturellement attiré par ces personnages aussi. En ce qui concerne Enrique – et ce fut le cas en tant que footballeur, en tant que sportif récemment retraité qui s’est lancé le défi de courir des marathons à travers le désert du Sahara et maintenant en tant qu’entraîneur – plus le défi est grand, plus l’adversité est grande, plus la de plus il y a un grognement guttural dans son ventre qui rugit “‘ Apportez-le sur!”

Ansu, je pense, est composé différemment. Il projette certainement une ambiance différente et, ne l’oublions pas, il a récemment célébré son 20e anniversaire. Je pense que l’entraîneur espagnol est attiré par les audacieux, les impétueux et les agressifs. Lui et Ansu se sentent toujours l’un l’autre.

jouer 0:22 Le but égalisateur de Niclas Füllkrug pour l’Allemagne contre l’Espagne lors de la Coupe du monde reçoit le traitement Lego complet.

Lorsque Luis Enrique a annoncé que la petite dynamo commencerait contre Jordan, il a supplié les médias espagnols : “Bien que je sois sûr que vous allez m’ignorer, j’aimerais que vous arrêtiez de faire référence à Ansu tout le temps en tant que joueur”. qui est sujet aux blessures. Il est en forme et il jouera demain…”

Fati, j’en suis convaincu, ne manque plus que de peu de choses maintenant, à part quelques rebondissements quand le destin suit son chemin. Comme Alvaro Morata était pour l’Espagne lors des Euros reprogrammés en 2021, lorsque les propres fans de son pays le huaient et se moquaient de lui et abusaient de l’attaquant sur les réseaux sociaux, Ansu a besoin de cet entraîneur et de son excellent psychologue du sport, Joaquin Valdes, pour le récupérer.

Tout d’abord, il a besoin de Luis Enrique pour le choisir. Que ce soit depuis le début ou hors du banc. Cela n’a pas d’importance. Ensuite, il a besoin de chance pour chuchoter, “Voici ta chance, Ansu.” Ensuite, il doit faire ce qu’il sait faire de mieux : tête baissée, frapper le ballon, surprendre le gardien, repartir dans la joie et célébrer.

À l’heure actuelle, La Roja sont tous contrôle, patience, concentration et passion pour la passe. S’ils peuvent récupérer Ansu, et bientôt, il peut ajouter l’étincelle et l’explosivité qui peuvent ouvrir les rivaux. Allez l’Espagne : laissez Ansu jouer.