Pourquoi l’escalade de la guerre de Poutine en Ukraine pourrait lui donner prétexte de recourir à la frappe nucléaire | Nouvelles du monde

Une décision de Vladimir Poutine de faire encore plus monter les enchères sur l’Ukraine est un signe que sa guerre va mal, mais c’est aussi un signal que le président russe ne peut pas baisser les bras.

Une mobilisation partielle ; la tenue de référendums pour son quatrième anniversaire ukrainien régions « russes » ; et le spectre une fois de plus de la confrontation nucléaire marquent un grave moment d’escalade et un nouveau test pour le gouvernement ukrainien avec ses soutiens occidentaux

Il vient en réponse à une contre-offensive importante des forces ukrainiennes au cours des trois dernières semaines, qui a repris des pans de territoire dans la région du nord-est de Kharkiv, forçant les troupes russes à battre en retraite et donnant de l’élan à la partie ukrainienne.

Poutine ordonne une “mobilisation partielle” en Ukraine – mises à jour en direct

Les analystes ont déclaré dès le début de l’invasion à grande échelle de la Russie que Poutine ne peut pas se permettre de perdre cette guerre car cela signifierait presque certainement la fin de sa présidence.

Mais l’Ukraine a clairement indiqué qu’elle n’arrêtera pas de se battre tant que tout le territoire ukrainien ne sera pas repris, ce qui signifie que l’escalade se poursuivra jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties cligne des yeux.

Il est donc intéressant d’examiner comment la position – et l’appétit pour le risque – du Royaume-Uni, des États-Unis et d’autres alliés occidentaux ont évolué au cours des près de sept derniers mois de guerre.

Il y a eu un désir inébranlable de soutenir l’Ukraine, mais ce soutien a été initialement limité par le désir d’éviter de donner tellement d’armes qu’il serait considéré par Moscou comme une étape d’escalade rapprochant la Russie d’une confrontation directe avec l’Occident.

Mais alors que la guerre se prolonge et que les forces russes ont recours à l’exploitation de leurs plus grands stocks d’artillerie à longue portée pour écraser les positions ukrainiennes, l’appétit de l’Occident s’est accru pour offrir à l’Ukraine des armes plus puissantes – telles que des systèmes de roquettes à lancement multiple à longue portée, chars et avions – quel que soit le potentiel d’escalade.

Cela signifie que les forces armées ukrainiennes sont en train de construire une véritable capacité à repousser l’armée russe, comme cela a été démontré au cours des quinze derniers jours autour de Kharkiv.

L’Ukraine met également sous pression les positions russes dans la région méridionale de Kherson et même en Crimée occupée par la Russie.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré mardi dans une mise à jour des renseignements que l’armée russe avait “presque certainement” déplacé une flotte de sous-marins de son port d’attache en Crimée vers un port du sud de la Russie.

“Cela est très probablement dû au changement récent du niveau de menace pour la sécurité locale face à l’augmentation de la capacité ukrainienne de frappe à longue portée”, a-t-il déclaré.

Poutine essaie d’épuiser l’Occident en coupant l’approvisionnement en énergie – une forme de guerre hybride non conventionnelle conçue pour déclencher des troubles sociaux et du mécontentement chez lui, pour saper la volonté politique intérieure de continuer à soutenir l’Ukraine.

Cette carte est toujours en jeu et deviendra encore plus efficace à mesure que l’hiver mordra.

Maintenant, le président russe essaie de faire monter sa machine militaire Même plus loin.

Mais elle a déjà été prise en défaut et toute mobilisation de réservistes n’est pas une solution immédiate.

C’est pourquoi sa référence délibérée aux armes nucléaires est destinée à provoquer une alarme immédiate.

Toute modification du statut des régions ukrainiennes de Donetsk et Louhansk à l’est, et de Kherson et Zaporizhzhia, au sud, à la suite de simulacres de référendums dans les prochains jours pourrait donner à Poutine le prétexte de recourir à une frappe nucléaire pour défendre le “territoire russe” .

Cependant, la Crimée détient déjà ce statut à la suite d’un référendum similaire en 2014 et la péninsule a été touchée par des frappes ukrainiennes sans provoquer d’escalade nucléaire.