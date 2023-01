Pourquoi les Yanomami du Brésil sont décimés par la maladie et l’exploitation minière

Commentez cette histoire Commenter

BOA VISTA, Brésil – La malnutrition et les maladies graves, en particulier le paludisme, déciment la population Yanomami dans la forêt amazonienne du Brésil, et le 20 janvier, le gouvernement fédéral a déclaré une urgence de santé publique. Alors que beaucoup au Brésil se demandaient comment la calamité pouvait se matérialiser du jour au lendemain, cela n’a pas surpris ceux qui connaissaient bien la situation des Yanomami, qui ont émis des avertissements pendant plusieurs années.

L’AP explique comment les Yanomami sont arrivés à ce point tragique.

On estime que 30 000 Yanomami vivent sur le plus grand territoire indigène du Brésil, qui couvre une superficie à peu près de la taille du Portugal et s’étend sur les États de Roraima et d’Amazonas dans le coin nord-ouest de l’Amazonie brésilienne. Certains vivent également dans le sud du Venezuela. Ils se nourrissent en chassant, en cueillant, en pêchant et en faisant pousser des cultures dans de grands jardins dégagés de la forêt. Toutes les quelques années, les Yanomami se déplacent d’une région à l’autre, permettant au sol de se régénérer.

QU’EST-CE QUI CAUSE LA CRISE ?

Les orpailleurs illégaux ont d’abord été présents sur le territoire yanomami dans les années 1980, mais ont ensuite été largement expulsés. Ils ont afflué ces dernières années, attirés par les prix élevés de l’or et poussés par l’ancien président Jair Bolsonaro. Leur nombre est passé à 20 000 sous l’administration de Bolsonaro, selon les estimations de groupes de défense de l’environnement et des droits des autochtones.

Les mineurs détruisent l’habitat des animaux que les Yanomami chassent et occupent des terres fertiles que les Yanomami utilisent pour cultiver. Les mineurs traitent également le minerai avec du mercure qui empoisonne les rivières dont dépendent les Yanomami pour le poisson. L’exploitation minière crée des bassins d’eau stagnante où les moustiques qui transmettent la maladie se reproduisent. Et les mineurs qui déménagent pour exploiter de nouvelles zones propagent la maladie aux autochtones qui possèdent une faible immunité en raison de contacts limités avec des étrangers.

“Les impacts s’accumulent”, a déclaré Estêvão Senra, géographe et chercheur à l’Instituto Socioambiental, une organisation à but non lucratif pour les droits environnementaux et autochtones. « Si (les Yanomami) sont malades, ils ratent le bon moment pour ouvrir une nouvelle zone agricole, compromettant leur avenir.

ETAIT-CE UNE CATASTROPHE SOUDAINE ?

Non. Cela s’est accéléré au cours de plusieurs années. Huit enfants sur 10 âgés de 5 ans ou moins souffraient de malnutrition chronique en 2020, selon une étude menée dans deux régions yanomami par l’UNICEF et l’institut de recherche sur la santé de l’État brésilien Fiocruz. Il y a eu 44 069 cas de paludisme en deux ans, ce qui signifie que toute la population a été contaminée, certaines personnes plus d’une fois, a déclaré le parquet de l’État de Roraima en 2021, citant les données du système national de notification des maladies du Brésil.

Des conditions guérissables comme la grippe, la pneumonie, l’anémie et la diarrhée deviennent mortelles. Au moins 570 enfants Yanomami sont morts de maladies non traitées pendant le mandat de Bolsonaro, de 2019 à 2022, selon les données du ministère de la Santé obtenues par le site d’information local indépendant Sumauma. Cela a marqué une augmentation de 29% par rapport aux quatre années précédentes.

Il y avait un plus grand besoin de soins médicaux, mais les services pour les peuples autochtones se sont détériorés sous Bolsonaro, selon Adriana Athila, une anthropologue qui a étudié les soins de santé publics pour les Yanomami, qui sont fournis par l’un des districts spéciaux conçus pour les besoins des communautés autochtones. . On a également signalé que des mineurs avaient pris le contrôle d’établissements de santé et de pistes d’atterrissage sur le territoire yanomami pour leur propre usage. Les dirigeants locaux eux-mêmes tirent la sonnette d’alarme depuis des années.

« Les mineurs détruisent nos rivières, notre forêt et nos enfants. Notre air n’est plus pur, notre gibier est en train de disparaître et notre peuple réclame de l’eau potable », a écrit Júnior Hekurari Yanomami, président du conseil local de santé Yanomami, sur Twitter en mars dernier. “Nous voulons vivre, nous voulons retrouver notre paix et notre territoire.”

L’afflux récent de mineurs a gravement aggravé la perturbation de la vie traditionnelle Yanomami qui a eu lieu au cours des deux décennies précédentes. Cela a été causé par l’introduction de programmes de protection sociale qui ont obligé les gens à faire des voyages de plusieurs semaines pour percevoir leurs prestations dans les villes, où ils restent souvent pendant de longues périodes dans des conditions sordides, ainsi que par la création d’institutions non autochtones, telles que des bases militaires, des postes médicaux et des missions religieuses, qui ont transformé certains villages temporaires en établissements permanents, épuisant la chasse et les ressources du sol.

QUEL A ÉTÉ LE RÔLE DE BOLSONARO ?

Jeune législateur dans les années 1990, Bolsonaro s’est farouchement opposé à la création du territoire Yanomami. Plus récemment, il a ouvertement défendu l’exploitation minière sur les terres autochtones et l’intégration des peuples autochtones dans la société moderne. Les écologistes, les militants et la grande majorité des groupes autochtones ont critiqué ses efforts et mis en garde contre les effets dévastateurs. Il a fait pression sur le Congrès pour un vote d’urgence sur le projet de loi que ses ministères des Mines et de la Justice ont rédigé et présenté en 2020 pour réglementer l’exploitation minière des terres autochtones, mais les législateurs ont refusé. Même les grandes sociétés minières ont rejeté la proposition.

Les mineurs d’or Wildcat, pour leur part, n’ont pas été découragés, “parce qu’ils savaient que le gouvernement fermerait les yeux”, a déclaré Senra.

Hekurari a également accusé samedi l’administration de Bolsonaro d’avoir ignoré une cinquantaine de lettres demandant de l’aide. C’est en partie pourquoi certains, dont le président Lula, ont accusé Bolsonaro de génocide.

Bolsonaro a qualifié ces affirmations de « une autre farce de gauche » sur sa chaîne Telegram dimanche, et a déclaré que les soins de santé autochtones étaient l’une des priorités du gouvernement, citant la mise en œuvre d’un protocole sanitaire pour l’entrée sur leurs territoires pendant la pandémie de COVID-19. Il a déclaré que pendant son mandat, le ministère de la Santé avait fourni plus de 53 millions de services de soins de base aux peuples autochtones.

Après avoir battu Bolsonaro aux élections d’octobre, Lula a pris le pouvoir le 1er janvier. Le changement a créé l’espoir que la crise naissante retiendrait enfin l’attention, a déclaré Senra, compte tenu du renversement brutal de la politique d’Amazon que Lula avait décrite pendant la campagne électorale. En effet, Lula a dépêché une équipe sur le territoire yanomami la semaine dernière et s’est rendu samedi à Boa Vista, la capitale voisine de Roraima, où de nombreux Yanomami ont été évacués pour y être soignés.

Suite à la déclaration d’urgence médicale par Lula, l’armée a commencé à faire voler des kits alimentaires dans le territoire yanomami et a mis en place un hôpital de campagne à Boa Vista, tandis que le ministère de la Santé a lancé un appel national aux professionnels de la santé pour qu’ils se portent volontaires.

Marcos Pelligrini, ancien médecin du territoire Yanomami et professeur de santé collective à l’Université fédérale de Roraima à Boa Vista, a déclaré qu’il avait ressenti un soulagement en voyant des hélicoptères de l’armée transporter des kits alimentaires.

“C’est un moment d’espoir”, a-t-il déclaré.

Mais à l’avenir, les mineurs doivent encore être expulsés de la région par la police fédérale et le régulateur de l’environnement Ibama, avec l’aide du ministère de la Défense, a déclaré la ministre des Peuples indigènes Sonia Guajajara au journal Estado de S. Paulo.