Pourquoi les Warriors en difficulté pourraient jouer contre les 76ers au moment parfait – NBC Sports Bay Area & California

SAN FRANCISCO – Aussi fou que cela puisse paraître, les Warriors pourraient affronter les 76ers de Philadelphie au bon moment lorsque les deux équipes joueront mardi au Chase Center.

Philadelphie est l’une des meilleures équipes de toute la NBA et occupe la troisième place de la Conférence Est.

Mais tout ne va pas bien dans la Cité de l’Amour Fraternel.

Le MVP en titre de la NBA et l’un des principaux prétendants à une répétition cette saison, Joel Embiid, a raté les deux derniers matchs des Sixers, y compris celui de lundi à Portland, en raison d’une blessure au genou. De même, Tyrese Maxey, qui pourrait être le joueur le plus amélioré de Philadelphie cette saison, souffre d’une blessure à la cheville qui l’a empêché de jouer lors des deux matchs précédents de l’équipe.

De toute évidence, Philadelphie est un joueur bien différent sans ces deux-là. Pour Golden State, qui a eu toutes sortes de problèmes défensifs cette saison, cela pourrait ouvrir la porte à l’équipe pour se remettre sur les rails après des défaites consécutives déchirantes d’un point contre les Sacramento Kings et les Los Angeles Lakers.

Embiid est clairement les 76ers ; arme principale, mais Maxey a considérablement amélioré son jeu et est l’un des meilleurs meneurs de jeu de Philadelphie après que l’équipe a échangé James Harden aux Los Angeles Clippers plus tôt dans la saison NBA 2023-24.

Bien que ses chiffres de tir aient diminué au cours des dernières semaines, Maxey mène la NBA en termes de minutes jouées en moyenne et atteint des sommets en carrière en termes de points (25,7), de passes décisives (6,6) et de rebonds (3,6).

Maxey n’a pas été nommé dans l’équipe All-Star, mais de nombreuses personnes autour de la NBA s’attendent à ce qu’il soit ajouté à l’équipe de l’Est lorsque les réserves seront annoncées plus tard cette semaine.

« Il a une grande vitesse et un excellent champ de tir. Cette combinaison signifie que vous avez beaucoup de terrain à couvrir », a déclaré lundi l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr. « Quand il attaque les clôtures, il arrive au bord, il peut finir. Il est très difficile de rester devant lui. Il commet beaucoup de fautes. Il est vraiment devenu un sacré joueur.

Si Maxey est autorisé à jouer, son affrontement avec le gardien des Warriors Stephen Curry devrait être assez intrigant.

Les deux se sont affrontés quatre fois auparavant, Curry détenant un avantage de trois matchs contre un.

Curry a clairement tiré le meilleur parti de Maxey lorsqu’il est associé. Le meilleur meneur de jeu des Warriors a récolté en moyenne 30,3 points, 6,0 rebonds et 5,8 passes décisives lors des quatre confrontations. Maxey, en revanche, avait des statistiques médiocres de 16 points, 2,8 rebonds et 3,0 passes décisives au cours de cette séquence.

Cette saison, les deux joueurs ont été explosifs par moments.

Curry vient de remporter un match de 46 points, un sommet de la saison, lors de la défaite de samedi contre les Lakers et a été tenu en dessous de 20 points dans seulement six des 40 matchs qu’il a disputés cette saison. Curry en a récolté 49 contre les 76ers au cours de la saison 2020-21.

Maxey a atteint deux chiffres dans tous les 42 matchs qu’il a disputés cette saison, sauf un, et a marqué un sommet en carrière de 50 points contre les Indiana Pacers en novembre.

Cependant, cela n’a peut-être aucune importance si Maxey ne peut pas jouer.

La même chose peut être dite d’Embiid, qui doit bientôt réintégrer l’alignement des 76ers afin de rester éligible au prix MVP.

En termes simples, il a été, est et continuera d’être un monstre à contenir lorsqu’il sera en bonne santé.

“Vous ne contenez pas vraiment Joel Embiid”, a déclaré Green lundi. « Joel présente beaucoup de défis. Il est probablement la personne la plus grande, en termes de masse, que nous ayons dans la NBA. Pourtant, il est probablement l’une des menaces les plus agiles et les plus performantes avec le ballon que nous ayons. Tout mouvement que les gardes peuvent faire, il peut le faire.

