ET a confirmé que Bravo avait annulé le Les vraies femmes au foyer du New Jersey retrouvailles de la saison 14.

Une source a déclaré à ET que les acteurs avaient été informés de la décision du réseau mardi, une source distincte connaissant la situation confirmant à ET que la franchise n’aurait pas de réunion traditionnelle cette saison. La source a ajouté : « Une réunion est censée avoir une résolution et il est clair dans la finale de la saison qu’il n’y a pas de voie à suivre dans ce type de contexte. »

De plus, la source affirme que Bravo « est en train de trouver un concept différent pour conclure la saison » et que « rien d’officiel sur l’avenir de la série n’a été décidé ». ET a contacté Bravo et le réseau n’a fait aucun commentaire.

L’annulation des retrouvailles intervient alors que la saison 14 se déroule actuellement. Ce n’est que le mois dernier que Bravo a partagé la bande-annonce de la saison 14, qui taquinait encore un autre combat de table explosif. La scène s’est ouverte avec Dolorès Catane assis seul à une table au milieu des débris de verre éparpillés sur le sol du Rails Steakhouse à Towaco, New Jersey. Un sentiment de malaise plane dans l’air alors qu’un producteur se demande : « Comment en est-on arrivé là ? » Bien que les détails de l’altercation au restaurant restent entourés de mystère, il est clair que les tensions sont vives entre les femmes au foyer.

Mélissa Gorgac’est slogan pour la saison 14, tout résume sa relation, ou son absence, avec sa belle-sœur Teresa Giudice. Les deux liens coupés pour de bon après l’enregistrement les retrouvailles de la saison 13il n’y a aucun contact pendant le tournage saison 14. Les téléspectateurs verront les deux assister aux mêmes événements, mais selon Gorga, ils n’ont pas interagi une seule fois – et Gorga ne voit pas cela changer jamais.

Brice Sander d’ET a parlé à Gorga avant la première de la saison 14 et a partagé qu’elle et Giudice avaient atteint le point de non-retour.

« Malheureusement », dit-elle fait remarquer à ET par chat vidéo. « J’ai finalement accepté cela. Je me suis battu pendant tant d’années pour les autres. Honnêtement, plus que moi-même, je me suis battu pour la famille, pour mon mari et mes enfants, et j’ai réalisé que cela ne valait pas la peine de se battre. et en fait, je ne leur rends aucun service. »

Quant à Giudice, elle a récemment dit à ET elle a hâte que les fans aient un aperçu de la finale, ajoutant qu’elle repartira enfin « victorieuse » après des années à se sentir attaquée.

« J’en ai tellement fini avec ça », dit-elle. « Août va faire deux ans [Louie Ruelas] et je suis marié. C’est comme si je savais qu’ils étaient obsédés par moi. C’est bon. Je comprends, tu sais, tu es obsédé par la reine. »

Quant à l’avenir de RHONJ, femmes au foyer producteur exécutif Andy Cohen dit précédemment à ET la façon dont Bravo a tourné cette saison de New Jersey n’était « probablement pas » durable, un sentiment auquel Gorga est d’accord.

« Tout ce que Bravo décide de faire, ça me convient », a-t-elle répondu lorsqu’on lui a demandé ce qui pourrait se passer dans la saison 15. « Je ne fais pas d’exigences. Je viens travailler. J’ai une relation très forte avec la série… donc, J’ai l’impression que peu importe celui qu’ils décident de choisir – ou de ne pas choisir – je vais bien, dans ma propre voie avec ma propre famille et mes propres enfants, et je m’en occuperai quand je devrai m’en occuper. «

« Je suis suffisamment confiante pour dire que peu importe qui vous avez dans la pièce, je suis d’accord avec ça », dit-elle. « Pourquoi devrais-je stresser à cause de choses que je ne peux pas contrôler ? »

Les vraies femmes au foyer du New Jersey diffusé le dimanche à 20 h HE/PT son Bravo. Les épisodes sont diffusés le lendemain sur Peacock.

