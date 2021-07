Pourquoi les voyageurs sont-ils attirés par les sites de décès et de catastrophes ?

Hawaï, les Caraïbes ou la Riviera ? Non merci! Quand il s’agit de vacances, les fans de ce que l’on appelle le tourisme sombre préfèrent se rendre dans des endroits qui ont connu certaines des heures les plus sombres de l’histoire, ou visiter les zones de catastrophes naturelles, faisant la distinction entre voyeurisme et souvenir.

Si vous avez un goût pour le macabre, les recoins inquiétants et les plus sombres de l’histoire, alors le tourisme sombre pourrait être la solution idéale. Cette tendance des voyages a été repérée par deux chercheurs américains, Malcolm Foley et John Lennon, dans les années 90. Dans leur livre « Dark Tourism : The Attraction of Death and Disaster », les auteurs ont défini le concept comme un voyage vers des sites associés à la mort et à la souffrance. Rien de très gai, en somme.

Mais le tourisme noir a maintenant un certain nombre d’adeptes. À tel point qu’il possède désormais son propre ensemble de destinations incontournables. Les sites de catastrophes nucléaires ouvrent la voie. Il s’agit bien sûr de Fukushima au Japon, mais aussi de la moins connue Pripyat en Ukraine – une ville fantôme à côté de Tchernobyl – ou de Semey (anciennement Semipalatinsk) au Kazakhstan, un ancien site d’essais nucléaires soviétiques.

Notons cependant que les touristes s’aventurant dans ces zones mettent potentiellement leur santé en danger, car, pour leur part du moins, les effets de la radioactivité sont encore limités par les frontières entre tourisme de plaisance et tourisme noir. D’autres voyageurs se passionnent pour la visite des prisons, comme celle d’Alcatraz au large de San Francisco ou la prison de Tuol Sleng au Cambodge, où étaient incarcérés les détenus de la police khmère rouge.

Du génocide aux barons de la drogue

Alors que certains n’hésitent pas à visiter des zones sinistrées comme la Nouvelle-Orléans après l’ouragan Katrina en 2005 – juste pour le plaisir – d’autres sont tentés par des visites au goût discutable. A Medellín, en Colombie, par exemple, les touristes peuvent visiter la ville « sur les traces de Pablo Escobar ». Au Rwanda, des entreprises touristiques peu scrupuleuses proposent des circuits à la découverte des grands singes ainsi que du génocide des Tutsi. Enfin, certains sont prêts à payer beaucoup d’argent pour avoir la chance de tomber sur un cadavre dans la forêt d’Aokigahara, mieux connue au Japon sous le nom de « forêt du suicide ».

Ainsi, bien que la curiosité et le souvenir fassent partie intégrante du tourisme, les voyageurs peuvent décider eux-mêmes jusqu’à quel point ils sont prêts à sombrer.

