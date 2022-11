Pourquoi les voyages en train aux États-Unis sont si chers

L’Acela d’Amtrak est le train de voyageurs le plus rapide de l’hémisphère occidental, mais les billets peuvent être chers.

Les tarifs d’Amtrak peuvent varier considérablement dans le Nord-Est, où se trouve le tronçon de voie ferrée le plus utilisé du réseau national du chemin de fer, qui comprend également des arrêts au Canada.

Mais les billets sont souvent plus chers que les billets d’avion, bien que les temps de vol soient beaucoup plus courts que le trajet en train typique. Les chercheurs en transport affirment que les tarifs d’Amtrak dans le nord-est sont plus élevés que ceux de systèmes comparables.

Pendant ce temps, Amtrak, détenue et financée par le gouvernement fédéral, n’a pas fait d’argent au cours de ses cinq décennies d’histoire.

Le nombre d’usagers et les finances se renforçaient avant la pandémie de coronavirus. Un ancien dirigeant a déclaré qu’au début de 2020, l’entreprise était en route vers sa première année rentable de son histoire. La pandémie a fait chuter l’achalandage et anéanti ces espoirs.

Mais maintenant, Amtrak a des raisons d’être optimiste quant à son avenir. En novembre 2021, le gouvernement fédéral a alloué à Amtrak 66 milliards de dollars pour moderniser l’équipement et réparer et étendre son réseau. Amtrak veut augmenter le nombre d’usagers de 20 millions par an et s’étendre dans des régions du pays avec une population à croissance rapide mais peu de services ferroviaires voyageurs. Des États comme le Texas, la Floride et l’Arizona sont tous des candidats de choix.

