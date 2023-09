Pourquoi les voyages aériens verts sauveront les producteurs de maïs américains de l’extinction

(Bloomberg) – Pour les producteurs de maïs américains, la montée en puissance du carburéacteur vert est leur meilleur espoir de conjurer une menace existentielle.

Les plus lus sur Bloomberg

Alors que les voitures à batterie sont sur le point de réduire la demande d’essence d’ici 2040, les fabricants d’éthanol de maïs doivent trouver de nouveaux marchés, et rapidement. Après tout, environ 40 % de la production céréalière du pays est utilisée pour fabriquer le biocarburant qui est mélangé à l’essence.

C’est pourquoi certains producteurs parient sur une technologie naissante qui promet d’utiliser l’éthanol pour propulser les avions.

« C’est une bouée de sauvetage », a déclaré Patrick Gruber, PDG du producteur de carburants renouvelables Gevo Inc., qui construit une usine de 850 millions de dollars pour fabriquer du carburéacteur vert à partir de maïs. « Cela crée un débouché pour l’éthanol et c’est en fait énorme. »

La recherche de nouvelles utilisations de l’éthanol représente un pivot pour une industrie alimentée par la force du gouvernement américain depuis près d’un demi-siècle. Même avec des références environnementales contestées, le gouvernement fédéral a subventionné l’éthanol de maïs comme moyen de réduire les émissions d’échappement et de promouvoir la sécurité énergétique.

Aujourd’hui, le président Joe Biden met tout son poids en faveur des véhicules électriques, incitant les fabricants de biocarburants et les négociants en cultures comme Archer-Daniels-Midland Co. à poursuivre leurs investissements dans le carburant d’aviation durable, ou SAF.

Si tout se passe bien, le marché américain de la conversion de l’éthanol et d’autres alcools en carburéacteur pourrait atteindre environ 105 milliards de dollars d’ici 2050, selon BloombergNEF. En effet, United Airlines Holdings Inc. et d’autres grands transporteurs sont sous pression pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Lire la suite : Les compagnies aériennes vont remettre aux passagers une facture de 5 000 milliards de dollars pour des voyages plus écologiques

Mais pour l’instant, l’éthanol n’a pas encore été utilisé comme carburant d’aviation à l’échelle commerciale, et il n’est même pas clair si le SAF dérivé de l’éthanol sera éligible à des allègements fiscaux.

Horloge à retardement

L’horloge tourne. La consommation d’éthanol devrait chuter de 12 % d’ici la fin de cette décennie et de près de 90 % d’ici 2050, selon le BNEF, reflétant une baisse de la demande d’essence à mesure que les véhicules électriques deviennent plus populaires et que les moteurs à essence deviennent plus efficaces.

Les producteurs d’éthanol sont confrontés à un « moment décisif », a déclaré ce mois-ci le secrétaire américain à l’Agriculture, Tom Vilsack, lors d’un forum organisé par le groupe de pression sur l’éthanol Growth Energy. « L’avenir de cette industrie est en effet lié à sa capacité à tirer parti de cette nouvelle et formidable opportunité. »

Certains agriculteurs sont sceptiques. Nick Pingsterhaus, un producteur de maïs de l’Illinois, considère le carburant d’aviation vert comme un développement prometteur. Mais c’est loin d’être une certitude, selon lui.

« C’est une bonne chose qu’un autre acteur enchérisse sur nos céréales au bord du fleuve, mais si le gouvernement doit payer pour cela, est-ce vraiment un plan rentable à long terme ? » a déclaré l’agriculteur de la deuxième génération.

Ne pas saisir cette opportunité serait un nouveau coup dur pour les producteurs de maïs américains, qui ont cédé cette année la couronne d’exportation au Brésil et pourraient ne jamais la récupérer. Plusieurs facteurs sont à l’origine de ce changement, notamment la hausse des coûts, les effets persistants de la guerre commerciale de l’ancien président Donald Trump avec la Chine et un dollar plus fort.

Immense marché

Pourtant, de nombreux partisans de l’éthanol rejettent l’idée que l’industrie doit économiser, arguant que le carburant liquide sera nécessaire dans un avenir proche. En outre, les producteurs espèrent une augmentation de leurs ventes à l’exportation et les lobbyistes font pression en faveur d’une politique américaine qui, selon eux, pourrait contribuer à accroître les ventes de carburant tout au long de l’année à l’échelle nationale.

Le marché potentiel du carburant d’aviation durable à base d’éthanol est énorme. Si tout l’excédent de biocarburant américain était détourné vers du carburéacteur durable, cela produirait près de 7 milliards de gallons de SAF, soit 17 % de la demande projetée du pays en carburéacteur d’ici 2050, selon l’analyste du BNEF Jade Patterson.

Biden a exprimé son soutien au SAF basé sur les cultures dans un discours de juillet, affirmant qu’il s’attend à ce que les agriculteurs fournissent 95 % de tous les SAF au cours des deux prochaines décennies. La Maison Blanche appelle à ce que la production durable de carburéacteur aux États-Unis atteigne 3 milliards de gallons par an d’ici 2030, contre 15,8 millions l’année dernière.

Les compagnies aériennes se fixent des objectifs agressifs en matière de carburéacteur durable alors qu’elles poursuivent des objectifs de zéro carbone net. Delta vise à ce que le SAF représente 10 % de sa consommation de carburant d’aviation d’ici 2030 et 95 % d’ici 2050. United Airlines prévoit de se convertir complètement au SAF d’ici 2046.

Si la demande d’éthanol pour le carburant d’aviation décolle, le marché pourrait « plus que compenser » la baisse prévue de la demande de carburant dans le contexte de la transition vers les véhicules électriques, a déclaré Scott Irwin, économiste agricole à l’Université de l’Illinois, dans une interview. .

Il y a un long chemin à parcourir. Dans l’ensemble, le carburéacteur durable représente moins de 0,1 % du carburant utilisé par les principales compagnies aériennes américaines.

« À l’heure actuelle, le plus grand défi auquel nous sommes confrontés est l’approvisionnement et la mise à l’échelle des infrastructures nécessaires pour augmenter l’offre » de carburéacteur vert, qu’il provienne de l’éthanol ou d’autres sources, a déclaré Rohini Sengupta, responsable de la décarbonation chez United Airlines, dans une interview.

Les allégements fiscaux américains rendent les producteurs de SAF potentiellement éligibles à un crédit de 1,25 $ par gallon, à condition que leur carburant réduise de moitié les gaz à effet de serre par rapport au carburant aviation conventionnel. Il n’est cependant pas clair si le SAF dérivé du maïs peut atteindre ce seuil. Actuellement, son intensité carbone est inférieure de 15 % seulement à celle du carburéacteur ordinaire.

« C’est un énorme obstacle à surmonter », a déclaré Patterson de BloombergNEF dans un rapport le mois dernier.

Lire la suite : Les propres scientifiques de l’EPA préviennent que l’éthanol pourrait ne pas être assez vert

Combat de Washington

Pour y parvenir, les producteurs d’éthanol devront utiliser des technologies telles que les énergies renouvelables et les technologies de captage et de stockage du carbone pour réduire leur empreinte de gaz à effet de serre. Mais cette dernière ne s’est pas encore avérée économiquement viable à grande échelle et les projets de pipelines de carbone destinés à piéger les émissions se heurtent à l’opposition, notamment de la part des producteurs de maïs.

L’attente de la politique du SAF a déclenché une violente lutte de lobbying à Washington. Les producteurs de biocarburants et les législateurs des États agricoles font pression en faveur d’un modèle de suivi des émissions de carbone utilisé par le ministère de l’Énergie qui, selon eux, est le plus actuel et le plus transparent.

Les détaillants de carburant, préoccupés par le passage des ingrédients des biocarburants au SAF et à l’abandon du diesel renouvelable utilisé pour propulser les camions, se joignent aux écologistes pour appeler à une approche des Nations Unies, une approche qu’ils prétendent plus stricte. La préoccupation parmi les fabricants de biocarburants est que ce modèle pourrait empêcher certaines productions de SAF à base de cultures de se qualifier pour les incitations en vertu de la loi climatique signée par la Maison Blanche.

Opportunité d’éthanol

Il y a aussi la question de savoir si l’industrie peut réduire son empreinte carbone assez rapidement pour affronter les ingrédients concurrents de SAF qui sont plus chers en raison de leur faible intensité carbone, comme l’huile de cuisson usagée.

Pourtant, les approvisionnements en éthanol sont plus importants que les matières premières concurrentes, selon Barry Glickman, vice-président et directeur général des solutions technologiques durables chez Honeywell International Inc. Sa société, qui possède des dizaines d’accords de licence technologique SAF, a signé son premier accord impliquant de l’éthanol plus tôt cette année. année.

Pour les observateurs de l’industrie, le message est clair : le carburant d’aviation durable représente une opportunité que les producteurs de maïs et d’éthanol ne peuvent pas se permettre de manquer.

« Vous devez vous battre pour cela », a déclaré Vilsack dans un discours prononcé devant les partisans de l’éthanol au début du mois. « Je veux que vous l’ayez parce que c’est essentiel pour maintenir les petites et moyennes entreprises en activité. »

Les plus lus de Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP