Pourquoi les votes des Noirs sont gaspillés pour Kamala Harris — RT World News

Les espoirs que Harris apporte un changement positif dans la vie des Noirs ou fasse un réel effort pour mettre fin aux souffrances des Palestiniens sont un fantasme.

On parle beaucoup de la vice-présidente américaine Kamala Harris et de ses chances de devenir présidente. Beaucoup sont optimistes quant à sa capacité à apporter des changements positifs en matière d’autonomisation des femmes, d’égalité raciale et de politique étrangère rationnelle, tandis que d’éminents commentateurs tels que Mehdi Hasan pensent qu’elle pourrait devenir présidente. « Légèrement meilleur que Joe Biden » dans le traitement du conflit israélo-palestinien.

Allan Lichtman, célèbre prévisionniste électoral et professeur américain, est le favori pour la victoire de Kamala Harris en novembre prochain. Elle est devenue la candidate du Parti démocrate à la présidentielle après que le président Joe Biden a annoncé qu’il ne se représenterait pas et l’a ensuite soutenue.

Certains commentateurs politiques aux États-Unis et dans d’autres parties du monde présentent Kamala Harris, 59 ans, comme un nouveau symbole de l’égalité des sexes et des races dans le paysage politique mondial. En tant que femme noire d’origine asiatique, ils affirment qu’elle peut surmonter le racisme et briser le plafond le plus dur de la politique américaine.

Est-ce vraiment le cas ? Ou bien tout cet exercice de communication visant à la présenter comme un nouveau messie fait-il partie d’une stratégie américaine visant à susciter le consentement et à tisser un récit destiné à tromper la communauté internationale ? Cela s’est déjà produit auparavant. Cela peut se reproduire.















De 2009 à 2017, Barack Obama a été le 44e président des États-Unis pendant deux mandats de quatre ans. Sa victoire en tant que premier président afro-américain de l’histoire du pays a également été glamourisée et romancée comme un changement radical, à l’image de ce qui se fait aujourd’hui avec Harris – comme si une nouvelle aube d’espoir et de paix était arrivée.

Obama a-t-il répondu aux attentes suscitées par son image ? Sa présidence a-t-elle rendu le monde meilleur ? A-t-il changé la dure réalité des Afro-Américains ordinaires ? Et une victoire de Harris entraînerait-elle une amélioration de la vie des Noirs en Amérique ?

Les données sur la pauvreté aux États-Unis suggèrent que les Noirs et les Hispaniques continuent de vivre en marge de la société. Près de 17 % d’entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les personnes de couleur continuent d’être la cible principale des crimes haineux et des incidents violents à motivation raciale.

Rappelez-vous les lignes immortelles du discours « I Have a Dream » de Martin Luther King Jr, prononcé le 28 août 1963 sur les marches du Lincoln Memorial à Washington, DC. Il doit se retourner dans sa tombe aujourd’hui car, six décennies après son discours historique, l’Amérique reste une nation où les Noirs sont toujours « jugés par la couleur de leur peau » et non « par le contenu de leur caractère. »

Tout à fait en phase avec la célèbre phrase du roi, « Nous devons nous élever vers les hauteurs majestueuses de la rencontre de la force physique avec la force de l’âme », George Floyd, un malheureux Afro-Américain de 46 ans, n’a pas agi violemment alors qu’il était confronté à une brutalité inimaginable aux mains de la police de Minneapolis le 25 mai 2021. Selon une enquête indépendante sur les images de vidéosurveillance de l’horrible incident, la victime a prononcé « Je ne peux pas respirer » au moins 16 fois après avoir été attrapé et maintenu face contre terre par le policier Derek Chauvin et ses collègues.















Floyd a été arrêté après avoir été accusé d’avoir acheté des cigarettes avec un faux billet de 20 dollars. Un employé d’un dépanneur local qui a appelé la police a déclaré que l’homme était « terriblement ivre » et « ne se contrôle pas ». Pendant plus de huit minutes, Chauvin a exercé une pression extrême sur le torse, les jambes et le cou de Floyd. Cette pression s’est avérée fatale. Floyd a été déclaré mort à l’hôpital.

Certains pourraient facilement considérer la mort de Floyd comme une exception et non comme la norme, tandis que d’autres feraient remarquer que cet incident s’est produit lorsque le président républicain Donald Trump était au pouvoir. Mais la situation est complètement déplorable. Que les républicains ou les démocrates soient au pouvoir, les problèmes sous-jacents liés au racisme aux États-Unis restent systémiques. Les Noirs continueront de subir les foudres de la justice. Certains pourraient également affirmer que les États-Unis ont fait de grands progrès en matière d’égalité raciale et de genre depuis lors. Les faits et les données, cependant, montrent le contraire.

Selon un rapport du Pew Research Center, les Noirs américains voient « peu d’amélioration dans leur vie malgré une attention nationale accrue portée aux problèmes raciaux. » L’étude a révélé que près de 18 mois après la mort de George Floyd en mai 2020, « près des deux tiers (64 %) de tous les adultes noirs, y compris ceux qui sont multiraciaux ou hispaniques », estiment que la prise de conscience nationale suscitée par l’incident Floyd n’a pas réussi à mettre l’accent sur les questions d’inégalité raciale comme souhaité ou attendu. Seuls environ 13 % des répondants, selon l’enquête d’octobre 2021, s’attendaient à ce que « Les Noirs obtiendront l’égalité aux États-Unis. »

La discrimination raciale demeure un problème « problème majeur » pour 82 % des Afro-Américains, alors que les crimes haineux fondés sur la race, la religion, la couleur et l’orientation sexuelle continuent sans relâche.

En mai 2022, un Américain blanc de 18 ans a abattu 13 personnes, dont 11 Noirs, au « Tops Friendly Market » de Buffalo, dans l’État de New York. La police a déclaré que l’attaque avait été diffusée en direct sur les réseaux sociaux et avait été supprimée quelques minutes après sa publication. Les attaques à caractère raciste et les crimes haineux contre les Afro-Américains ne sont pas rares aux États-Unis.















En août 2023, lors d’une nouvelle attaque à caractère raciste, un homme armé a pris pour cible des Noirs dans un magasin Dollar General de Jacksonville, en Floride. Au moins trois Afro-Américains ont été tués lors de cette fusillade.

Ne nous leurrons pas en croyant à la propagande et aux mensonges colportés par les commentateurs américains. En effet, Kamala Harris n’a pas assisté au récent discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’une réunion conjointe du Congrès américain. Elle ne boycottait cependant pas Netanyahu ; elle était occupée par sa campagne électorale. Plus tard, elle a rencontré le Premier ministre et s’est réjouie de la décision de la présidence américaine. « Rencontre franche et constructive avec Netanyahu. »

Elle a dit à Netanyahu que « Je veillerai toujours à ce qu’Israël soit capable de se défendre, y compris contre l’Iran et les milices soutenues par l’Iran, comme le Hamas et le Hezbollah. » Lors d’une conférence de presse après sa rencontre avec le dirigeant israélien, Harris a déclaré : « Depuis que j’étais une jeune fille collectant des fonds pour planter des arbres pour Israël jusqu’à mon passage au Sénat américain et maintenant à la Maison Blanche, j’ai toujours fait preuve d’un engagement indéfectible envers l’existence d’Israël, sa sécurité et le peuple israélien. »

Elle a ensuite évoqué la crise humanitaire colossale à Gaza, les négociations de paix, le droit à l’autodétermination des Palestiniens et la nécessité d’une solution à deux États. Mais tout cela ressemblait à une allusion passagère et à un exercice d’équilibre savamment élaboré.

Dans ce contexte, il est illusoire de croire que Harris apportera des changements positifs dans la vie des Américains d’origine africaine ou asiatique ou qu’elle fera des efforts sérieux et sincères pour mettre fin aux souffrances de dizaines de milliers de Palestiniens. Le symbolisme américain lié à l’égalité raciale et de genre est aussi trompeur que sa politique étrangère « fondée sur la morale ».

Les gestes symboliques des Américains manquent de sincérité. Le père de Harris, Donald Harris, est jamaïcain et ils s’identifient comme noirs. La mère de Harris, Shyamala Gopalan, est originaire de la ville de Chennai, anciennement Madras, dans le sud de l’Inde. Utiliser l’identité ethnique comme un avantage et la présenter comme une réussite de la communauté noire marginalisée et démunie est une chose ; changer les choses sur le terrain en est une autre. Les tentatives de Harris de tirer profit de son statut de minorité et de se présenter comme un messie des défavorisés ne sont que des vœux pieux car elle n’a pas réussi à être une ambassadrice des femmes et des enfants palestiniens.