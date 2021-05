Pourquoi les vols de voitures et de pièces automobiles coûteuses ont grimpé en flèche

Les vols de voitures et de convertisseurs catalytiques – une pièce automobile coûteuse et essentielle – ont augmenté en 2020, ajoutant du stress aux consommateurs à une époque déjà éprouvante.

Les experts en application de la loi, les initiés du secteur de l’assurance et même les mécaniciens ont tous vu l’effet de pointe sur leurs professions.

En 2020, les vols d’automobiles ont augmenté de 9,2% par rapport à 2019, selon un étude du National Insurance Crime Bureau. Au total, le groupe a dénombré 873080 vols tout au long de l’année contre 799644 en 2019.

En plus de voitures entières, des voleurs ont scié des convertisseurs catalytiques des trains de roulement des véhicules, car les appareils contiennent des métaux précieux, principalement du platine, du palladium et du rhodium, qui ont connu de fortes hausses de prix ces derniers mois. Le prix du rhodium a oscillé autour de 28 000 $ l’once cette semaine.

Les experts affirment que les effets économiques de la pandémie et les prix élevés des métaux font partie des facteurs qui encouragent les voleurs. Mais les consommateurs peuvent prendre des mesures pour se protéger en verrouillant leur voiture et en ne laissant pas leurs porte-clés dans le véhicule, et en installant des dispositifs antivol pour les convertisseurs catalytiques.