Pourquoi les voitures américaines sont-elles si grosses ?

Ce n’est un secret pour personne que les grosses voitures dominent les routes américaines. Mais même ainsi, certaines statistiques sont stupéfiantes : l’année dernière, 80 % de toutes les voitures neuves vendues aux États-Unis étaient des SUV et des camions. C’est comparé à seulement 52% en 2011. Pendant ce temps, de nombreux constructeurs automobiles abandonnent progressivement les voitures particulières car la demande des consommateurs a disparu.

Cependant, tout cela n’est pas le résultat du choix du consommateur. Un facteur énorme expliquant pourquoi les VUS et les camions sont si populaires aux États-Unis est caché dans une décision politique vieille de 50 ans. Dans cette vidéo, nous couvrons l’histoire du SUV, et comment son histoire d’origine et sa popularité sont enracinées dans les normes américaines d’économie de carburant.

Ceci est notre troisième de cinq vidéos sur les tendances de conception et les systèmes de voyage ! Découvrez l’épisode de la semaine dernière sur la façon dont le système ferroviaire américain est passé de l’un des plus grands et des plus riches au monde à … Amtrak.

Et rejoignez-nous la semaine prochaine lorsque nous expliquerons les bateaux de la taille d’un gratte-ciel connus sous le nom de navires de croisière.

