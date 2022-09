Pourquoi les visas d’étudiants internationaux du Canada sont-ils en attente?

Un arriéré d’immigration canadien en cours de 151 000 demandes a laissé de nombreux étudiants internationaux à risque de manquer tout leur semestre d’automne. De nombreuses écoles recommandent de reporter leurs semestres, laissant ainsi ces étudiants dans les limbes.

Les données fédérales montrent qu’à la fin du mois de juillet, 34 % des demandes de visa d’étudiant international en attente prenaient plus de temps que ne l’exigent les normes gouvernementales.

L’avocat spécialisé en droit de l’immigration Mario Bellissimo affirme que l’une des principales causes de l’arriéré est un système d’immigration obsolète qui tente d’imposer une approche «taille unique» à la plupart des candidats.

Alors que COVID-19 a exacerbé le problème, le problème est plus historique, a déclaré Bellissimo à Your Morning de CTV lundi. Arguant que le système a été « lent à se moderniser », il préconise une approche plus nuancée.

« Nous devons avoir des catégories de permis d’études spécifiques aux provinces (et) une meilleure formation et réglementation des agents éducatifs qui suivent ces étudiants au Canada », a-t-il déclaré.

Selon Bellissimo, la voie d’immigration actuelle d’un permis d’études d’un à quatre ans, qui mène souvent à un permis de travail pour les étudiants internationaux après l’obtention de leur diplôme, ne garantit pas toujours une résidence permanente. Il dit que cela doit être clair pour les candidats.

“Si vous supprimez le (système) unique, vous aurez un système plus nuancé, un système qui a des plafonds et se termine lorsque les individus ne peuvent pas être traités à temps”, a-t-il déclaré, ajoutant que cela permettra élèves à passer à autre chose.

Les étudiants internationaux représentent maintenant près de 20 % de tous les étudiants inscrits dans des établissements postsecondaires au Canada, comparativement à 7,2 % en 2010. Ce groupe est souvent considéré comme une solution potentielle au vieillissement de la main-d’œuvre du pays.

Mais, la voie vers un emploi stable et la citoyenneté pour eux est pavée d’exigences d’immigration compliquées et d’obstacles à l’entrée dans de nombreux travailleurs, selon un rapport publié plus tôt ce mois-ci par RBC Economics and Thought Leadership.

« Pour beaucoup, une éducation canadienne peut ne pas produire le retour sur investissement souhaité », indique le rapport.

Bellissimo dit qu’il n’y a pas grand-chose que les étudiants qui sont actuellement dans l’arriéré d’immigration en attente de leur visa peuvent faire.

“Il est très difficile d’apporter un remède significatif à ces étudiants et donc, une grande partie de leur vie est interrompue par cela, et gardez à l’esprit que lorsque nous pensons aux étudiants, nous ne parlons pas seulement des personnes qui viennent pour leur première degré », a-t-il déclaré.

« Nous pensons à certains étudiants accomplis, certains qui ont une expérience de carrière, ceux qui viennent avec des conjoints et des familles.

Il y a donc beaucoup de mythes à briser qui doivent se produire ici. Et comprendre combien de vies cela a vraiment un impact.

Dans une déclaration à Your Morning de CTV, l’IRCC a déclaré qu’il se dirigeait vers un « environnement de travail plus intégré, modernisé et centralisé », ce qui devrait aider à accélérer le traitement des demandes.

Bellissimo affirme que les systèmes d’immigration au Canada doivent tirer parti des nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle s’ils prévoient de répondre à la demande qui, pour le moment, dépasse l’offre.

Jusqu’à présent cette année, l’IRCC a traité plus de 360 ​​000 visas d’études, soit une augmentation de 17 % par rapport à la même période en 2021.

Le haut-commissariat de l’Inde à Ottawa a déclaré dans un communiqué qu’il discutait avec les universités canadiennes de ce qui pouvait être fait pour accueillir le grand nombre d’étudiants internationaux indiens qui attendent toujours un visa.

Le haut-commissariat a déclaré que les universités avaient également approché le ministère de l’Immigration pour faire part de leurs préoccupations.

Certains établissements offriront une option à distance aux étudiants incapables de se rendre au Canada au début du trimestre parce qu’ils n’ont pas encore reçu de visa.

«Nous devons rester fidèles aux principes du programme, qui est vraiment d’attirer dans (le) futur, potentiellement dans certains cas, de futurs Canadiens», a déclaré Bellissimo.

« Vous ne savez pas qui est dans cet arriéré. Quelqu’un qui pourrait avoir un impact énorme sur le Canada.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne