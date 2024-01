Pourquoi les virus respiratoires peuvent provoquer une toux persistante

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

La toux est courante à chaque saison virale hivernale. Mais cette année, il semble que plus de personnes que d’habitude se plaignent d’une toux qui ne veut pas disparaître. Cathy Conger, 60 ans, qui travaille dans un magasin de meubles vintage à Washington, a déclaré qu’elle avait une toux persistante depuis un mois maintenant après avoir voyagé pendant les vacances. Elle se réveille souvent en toussant au milieu de la nuit. «Je vais probablement simplement garder le bol de pastilles contre la toux près de mon lit», a-t-elle déclaré.

Adam Tampio, un jeune de 16 ans qui vit à Alexandria, en Virginie, a déclaré qu’il avait « une très mauvaise toux » depuis qu’il a attrapé un rhume à la mi-décembre.

Sur les réseaux sociaux – TikTok, Bluesky et Threads – les gens se plaignent également de leur toux persistante. Bryan Jun, 26 ans, qui vit à New York, s’est plaint de sa toux persistante sur TikTok le mois dernier, dans un vidéo cela a recueilli plus de 7 millions de vues. “Je tousse en Géorgie”, a écrit un téléspectateur. « Tout le monde tousse dans le New Jersey », a écrit un autre.

Les cas de toux persistante ne sont suivis d’aucune manière officielle, il est donc impossible de savoir comment cette saison de toux se compare aux saisons précédentes. Mais certains médecins affirment constater une toux plus persistante que d’habitude. Beaucoup de ces patients ont été testés négatifs pour le coronavirus, et la toux pourrait être la conséquence d’autres virus respiratoires en circulation.

Natasha Bhuyan, directeur médical national et médecin du prestataire de soins primaires One Medical, a déclaré que « beaucoup de nos membres » signalent une toux persistante dont ils « ne peuvent tout simplement pas se débarrasser ». (Le propriétaire du Washington Post, Jeff Bezos, est le fondateur d’Amazon, propriétaire de One Medical.)

« Cet hiver, on a eu l’impression que bon nombre de ces maladies circulantes atteignaient toutes leur apogée en même temps », a-t-elle déclaré. “Partout où vous retourniez quelqu’un, vous aviez un rhume, un covid ou une grippe.”

Michel Stéphanepneumologue à Penn Medicine à Philadelphie, a déclaré que sa pratique « a été essentiellement reprise » par des patients qui ont une toux persistante.

«Cela a essentiellement détourné toute ma pratique», a déclaré Stephen, qui est également l’auteur de «À couper le souffle : la puissance, la fragilité et l’avenir de nos poumons extraordinaires.» Stephen a déclaré que ses patients toussaient depuis un ou deux mois à la fois, ce qui peut fatiguer les muscles de la poitrine.

«Cela les frappe», a-t-il déclaré. « Ces gens arrivent avec les yeux gonflés, sans dormir et avec des muscles tirés. Au moment où ils arrivent vers moi, ils ne vont pas bien.

Plus de toux ou simplement plus de conscience ?

Il est possible, disent certains médecins, que les gens soient tout simplement plus portés à tousser depuis la pandémie. Avant Covid, les gens allaient régulièrement au travail et lors de réunions sociales en toussant. Aujourd’hui, c’est mal vu.

Russell Buhrmédecin en médecine pulmonaire et en soins intensifs à UCLA Health à Los Angeles, a déclaré que de 20 à 40 pour cent des adultes qui contractent une infection virale peuvent développer une toux post-infection qui persiste pendant deux à huit semaines.

“Je l’ai vu plus fréquemment dans ma pratique qu’il y a quelques années”, a déclaré Buhr. Mais il pense que c’est parce que les gens « prêtent plus attention » à leur toux et à d’autres symptômes respiratoires depuis le début de la pandémie. “Tout le monde hésite un peu à se présenter au travail avec quelque chose qui ressemble à une maladie quelconque”, a déclaré Buhr.

Ashwin Vasancommissaire du ministère de la Santé et de l’Hygiène mentale de la ville de New York et médecin de premier recours, a déclaré que les responsables de la santé de New York recevaient « une tonne de questions de la part des patients » sur ces toux persistantes, même si « les toux post-virales sont en fait très courants.

“Nous sommes conscients de ce qui est publié”, a déclaré Vasan. “Ce n’est pas entièrement surprenant pour les médecins, comme moi, qu’il y ait cette toux post-virale, car il y a toujours eu une toux post-virale.”

Charles A. Powellchef de la division système de médecine pulmonaire, de soins intensifs et de médecine du sommeil à l’École de médecine Icahn du Mont Sinaï à New York, a déclaré qu’il était très probable que « l’incidence de ces maladies soit plus élevée qu’elle ne l’était avant Covid » et c’est pourquoi davantage de patients ont ces toux persistantes.

« Avec la grippe, le covid et le rhinovirus, le virus du rhume – toutes ces choses arrivent à peu près en même temps pour nous », a déclaré Powell. “Cela le rend très, très courant.”

Pourquoi certaines toux persistent-elles ?

La toux est un « réflexe protecteur » destiné à dégager les poumons et à maintenir les voies respiratoires dégagées, a déclaré Peter Dicpinigaitis, directeur du Montefiore Cough Center et rédacteur en chef de la revue Lung. Lorsqu’une personne a une toux persistante en raison d’une infection virale, le réflexe « ne sert à rien de protecteur ou de bénéfique », a-t-il déclaré. “C’est simplement un symptôme gênant pour le patient”, a déclaré Dicpinigaitis.

Une toux persistante après un virus respiratoire est souvent le « signe d’une réponse inflammatoire persistante à cette maladie initiale », a déclaré Buhr. La durée pendant laquelle une personne tousse peut dépendre le virus. Les personnes qui contractent le VRS peuvent « tousser pendant des semaines », a-t-il déclaré.

« Vous pouvez en quelque sorte y penser presque comme lorsque vous attrapez un coup de soleil. Votre peau est beaucoup plus irritée et sensible », a déclaré Buhr. “C’est un concept similaire à l’intérieur de vos poumons, mais c’est une blessure liée à l’infection.”

Consultez un médecin en cas de toux qui dure plus de quelques semaines. “Ce n’est généralement pas quelque chose de grave”, a déclaré Buhr. “Mais nous ne voulons pas non plus que vous en souffriez inutilement.”

Si vous avez une forte fièvre, un essoufflement ou des difficultés respiratoires, des étourdissements ou de la confusion, ou d’autres signes indiquant que les symptômes s’aggravent, Bhuyan a déclaré qu’elle recommande aux patients de contacter immédiatement leur médecin.

“La question clé est de savoir si leurs symptômes s’aggravent réellement”, a déclaré Bhuyan. « À ce stade, ils pourraient développer une pneumonie, une infection bactérienne, ou un autre type d’infection. »

Et si une personne tousse depuis plus de huit semaines, « il devient beaucoup plus probable » que la toux ne soit pas uniquement due à une infection virale et que la « cause sous-jacente traitable » doive être diagnostiquée, a déclaré Dicpinigaitis. Il a déclaré que certains de ses patients toussaient de manière persistante depuis des années. Ces toux chroniques, qui durent plus de huit semaines, sont souvent dues à l’une des trois affections suivantes : l’asthme, le reflux acide (connu sous le nom de reflux gastro-œsophagien ou RGO) et le syndrome d’écoulement postnasal, a-t-il déclaré.

Le covid nous a-t-il rendu plus sensibles à la toux ?

Gina Lee, 42 ans, qui vit à Swarthmore, en Pennsylvanie, s’était remise d’une crise de covid en septembre et a déclaré qu’elle avait développé une toux fin décembre après avoir rendu visite à sa sœur à Baltimore. “Nous sommes allés à l’aquarium et j’ai été très stupide et j’ai oublié d’apporter un masque”, a déclaré Lee.

Lee a dit qu’elle se demandait si sa toux persistante, dont elle s’était récemment remise, pouvait être liée au covid à l’automne. « Est-ce une légère hausse à cause du covid ? Ou est-ce simplement que tout le monde en est plus conscient ? dit-elle.

Les médecins disent qu’il est possible qu’un mauvais cas de covid puisse affecter la rapidité avec laquelle une personne se remet d’un rhume ou d’autres virus respiratoires ultérieurs. Il faut plus de temps à certains patients pour guérir d’une infection à covid et, lorsque quelqu’un se rétablit, il est possible que d’autres virus aient plus de facilité à infecter les voies respiratoires, a déclaré Stephen.

« Covid a vraiment changé les choses », a déclaré Stephen. “Le fait que cela provoque une bronchite assez importante, je pense que chez beaucoup de gens, cela modifie l’immunologie de leurs poumons.”

Le Covid-19 a également été « un peu révélateur », a déclaré Ziyad Al-Alychef de la recherche et du développement au VA St. Louis Healthcare System et épidémiologiste clinique à l’Université de Washington à St. Louis.

« Nous comprenons désormais que les virus que nous avons banalisés peuvent en réalité avoir des effets graves », a déclaré Al-Aly, ajoutant que la grippe et le VRS peuvent tous deux entraîner une toux persistante. «Je ne pense pas que tout cela soit nouveau. Je pense que notre prise de conscience et notre documentation à ce sujet sont nouvelles.

Comment apaiser une toux persistante ?

Il n’existe « pas de solution miracle » pour traiter une toux persistante, a déclaré Powell. L’hydratation et les boissons chaudes aident et apporteront probablement le même soulagement que les médicaments en vente libre et les sirops contre la toux.

Dicpinigaitis a déclaré que tout sirop « épais et sucré » peut supprimer votre toux en apaisant les nerfs au fond de votre gorge. Certains patients peuvent avoir besoin d’autres traitements qui ont un « impact direct sur la toux elle-même » si la toux persiste, a déclaré Powell.