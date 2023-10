Pourquoi les vidéos TikTok sur la guerre Hamas-Israël ont attiré des milliards de vues

Commentez cette histoire Commentaire

Lorsque la guerre a éclaté entre Israël et le Hamas, Leila Warah, une journaliste de 25 ans en Cisjordanie, est passée à l’action. « La guerre éclate en Palestine en ce moment », a-t-elle déclaré avec urgence dans une vidéo TikTok. « Voici ce que vous devez savoir. » Warah a ensuite présenté la nouvelle du point de vue d’une jeune Palestinienne-Américaine vivant dans un camp de réfugiés en Cisjordanie où son père palestinien a été élevé et où réside toute sa famille élargie. Elle a compté les victimes des deux côtés et expliqué l’histoire de la présence israélienne à Gaza.

Warah, diplômé en journalisme, n’est que l’une des nombreuses vidéos publiées sur TikTok sur les événements qui se déroulent à Gaza et dans le sud d’Israël. Publiées sur son propre compte et sur celui de Mondoweiss, un média couvrant la région d’un point de vue palestinien, ses dernières vidéos ont rassemblé au total 1,2 million de vues. Son compte personnel a gagné des milliers de followers au cours des dernières 48 heures.

Warah couvre l’actualité d’une manière qui attire un public croissant en ligne. Elle associe des reportages sérieux sur le terrain à des vlogs sur sa vie quotidienne dans un camp de réfugiés. Ses vidéos montrent des célébrations joyeuses des fêtes ainsi que des difficultés comme le fait de devoir rationner l’eau et de ne pas pouvoir se laver les cheveux en raison des limites imposées par Israël sur la consommation d’eau dans le camp. Elle présente l’actualité du point de vue d’un Palestinien de la génération Z, un point de vue qui, selon elle, n’est pas représenté dans les médias occidentaux traditionnels.

« Les dernières 48 heures ont été vraiment intenses », a déclaré au Post Warah, qui a réalisé son projet final pour son diplôme de journalisme sur les médias sociaux et les journalistes. «Je pense que les gens veulent vraiment des choses qui soient acceptables et faciles à comprendre et à décomposer pour eux, mais également conçues pour les médias sociaux, qui sont ceux à partir desquels les gens obtiennent leurs nouvelles de nos jours.»

La créatrice vidéo Leila Warah partage son expérience de la pénurie d’eau en Palestine et critique le contrôle israélien et l’utilisation par les colons des ressources limitées de la région. (Vidéo : Leïla Warah)

Depuis son lancement aux États-Unis en 2018, TikTok est devenu la principale source d’information pour des millions de jeunes, consolidant ainsi son rôle de place publique mondiale où les gens ordinaires peuvent avoir leur mot à dire et où les factions politiques peuvent lutter pour contrôler le récit. Alors que l’audience des médias traditionnels diminue, 20 % des 18-24 ans déclarent utiliser TikTok comme source d’information, selon un récent rapport de l’Institut Reuters pour l’étude du journalisme, soit une hausse de 5 %. points de l’année dernière.

Les recherches tendances sur TikTok lundi soir incluaient « Palestine en ce moment » et « Israël en ce moment ». Le hashtag #Palestine a recueilli plus de 27,8 milliards de vues sur l’application, tandis que #Israël en a accumulé 23 milliards. TikTok regorge de discussions sur le conflit, et il y a eu un flux constant de comptes rendus de première main de créateurs comme Warah, de vidéos d’analyse de l’actualité et de commentaires d’influenceurs cherchant à intervenir.

Les utilisateurs de TikTok disent préférer les actualités sur l’application car elles présentent un éventail de points de vue plus diversifié.

« Ces TikTokers sont sceptiques quant aux programmes d’information des médias grand public », a déclaré Jamie Cohen, professeur adjoint d’études sur les médias au CUNY Queens College. « Ils sont très conscients des agendas médiatiques qui sont motivés par le capitalisme, la politique et l’accès et [they] ont moins intérêt à y participer.

La utilisatrice de TikTok Leila Warah critique les actions militaires israéliennes en Cisjordanie dans une vidéo publiée sur la plateforme de médias sociaux le 29 janvier. (Vidéo : Leila Warah)

Cohen a déclaré que même si de nombreux créateurs de TikTok et leurs fans sont jeunes, ils sont profondément informés politiquement et souvent engagés dans différentes formes d’activisme. « [TikTok] est un espace très sérieux pour un discours sérieux », a-t-il déclaré. « Ces enfants ne jouent pas à des jeux. »

Jules Suzdaltsev, un journaliste indépendant qui gère un compte avec plus d’un million de followers qui couvre l’actualité sur TikTok, a déclaré que « au milieu d’un conflit idéologique extrêmement controversé comme celui-ci, [TikTok] a un énorme avantage sur l’information traditionnelle », qui, selon Suzdaltsev, s’appuie trop sur « des experts et des universitaires, qui sont franchement réservés pour leur capacité à suivre clairement la ligne ».

« Sur TikTok, vous finissez par voir une véritable couverture organique de personnes vivant réellement dans le conflit », a-t-il déclaré. « Je veux entendre l’avis des jeunes Palestiniens et Israéliens qui vivent activement cela, et je sais que je peux obtenir cela sans aucun filtre via les médias sociaux, alors que je pense que le but que servent ici les experts des médias traditionnels est inutile. »

La TikTokeuse Leila Warah a filmé cette vidéo à un poste frontière israélien. Warah a étudié le journalisme et couvre l’actualité israélo-palestinienne dans ses vidéos TikTok. (Vidéo : Leïla Warah)

Ce n’est pas seulement une couverture sur le terrain, à la première personne, qu’offre TikTok. De nombreux créateurs non impliqués dans le conflit ont commenté les événements. Alex Peter, avocat et créateur de contenu avec 810 000 abonnés qui utilise son compte pour documenter sa vie quotidienne et fournir des commentaires humoristiques, a déclaré que les préférences des utilisateurs pour obtenir des informations sur TikTok « reflètent plus qu’autre chose une méfiance générale à l’égard des formes de médias traditionnelles. »

« La presse traditionnelle peut être quelque peu unifiée dans certains récits », a-t-il noté. « Il peut y avoir une ligne directrice, ou les médias peuvent déterminer sur quoi va porter l’accent. » TikTok, a-t-il dit, brise cela.

C’est pourquoi tant de Palestiniens ont utilisé TikTok comme moyen de faire entendre leurs histoires, a déclaré Warah. « Il y a un énorme manque de représentation palestinienne dans les grands médias », a-t-elle déclaré. « Chaque fois qu’ils parlent d’un Palestinien aux informations, c’est souvent pour déformer le récit et les amener à condamner leur propre peuple. »

Adnan Barq, un créateur de contenu de 23 ans, a déclaré que depuis 2021, les Palestiniens ont déployé des efforts concertés pour partager des vidéos de première main de leur vie afin de lutter contre les stéréotypes. « En 2021, les Palestiniens ouvraient leurs caméras sur Reels et TikTok et montraient ces scènes et tout ce qui leur arrivait sur les réseaux sociaux », a-t-il déclaré. « Cela a fait comprendre au monde qu’il ne recevait pas d’informations correctes de la part des grands médias. » Il attribue le mérite aux vidéos virales des réseaux sociaux de l’organisation à but non lucratif Human Rights Watch condamnant les autorités israéliennes pour crimes contre l’humanité en 2021.

« Les deux parties considèrent les médias sociaux comme un outil extrêmement important pour diffuser leurs messages », a déclaré Mosheh Oinounou, fondateur de Mo News, une plateforme de médias numériques. « Les comptes de Tsahal publient toutes les quelques minutes des vidéos de la destruction des sites du Hamas. L’attaque terroriste initiale a été couverte en direct par les journalistes du Hamas… Les médias sociaux constituent leur propre champ de bataille pour l’opinion publique. Vous avez tout un tas d’influenceurs des deux côtés et il y a toute une bataille sur les réseaux sociaux.

Matthew Dastmalchi, un créateur de contenu sur TikTok qui couvre l’actualité du conflit israélo-palestinien sous le surnom de « Mute the Media », a déclaré qu’il avait commencé à discuter de l’actualité sur TikTok après s’être senti consterné par l’insurrection au Capitole américain le 6 janvier 2021. « Il existe une grande méfiance à l’égard des sources médiatiques traditionnelles », a-t-il déclaré.

Désormais, Dastmalchi utilise TikTok pour partager ses opinions sur des questions politiques. Samedi, il a publié une vidéo appelant à la liberté de la Palestine et condamnant Israël pour la violence qu’il a infligée au peuple palestinien au fil des années. « Je sais que ce que je publie pour certaines personnes peut sembler un peu extrême », a-t-il déclaré, « mais parfois je pense qu’il faut provoquer une réaction et amener certaines personnes à s’engager et à réfléchir un peu. L’objectif est que j’espère que les gens accepteront un peu plus les points de vue qui entrent en conflit avec les leurs et ne prendront pas les choses au pied de la lettre. La vidéo a été vue plus de 1,1 million de fois et a suscité une vive discussion dans les commentaires.

Pour les créateurs de contenu d’actualité qui ne veulent pas prendre parti, le paysage peut être difficile. Les utilisateurs veulent que les personnes qu’ils suivent pour obtenir des informations soient ouvertes et claires sur leurs opinions et leur allégeance, et tout effort visant à obscurcir ou à promouvoir un récit des deux côtés sur le conflit peut se heurter à l’hostilité, selon Jessica Yellin, ancienne chef de la Maison Blanche. correspondante de CNN qui gère sa propre marque média et publie sur TikTok sous le pseudo @newsnotnoise.

« Les gens prennent parti dans ce qui semble être un événement sportif », a-t-elle déclaré. « Les émotions s’accélèrent au fil des informations. Les gens qui rapportent avec émotion, passion, indignation et peur voient leur contenu exploser. Si vous êtes calme et mesuré et que vous basez votre contenu sur des informations réelles, il ne sera pas repris. Je pense que cela fait partie intégrante de la façon dont ces plates-formes et algorithmes sont conçus. Yellen a déclaré que le discours avait été particulièrement toxique sur cette question, qui a suscité une « colère et un vitriol intenses » de la part des utilisateurs des médias sociaux.

Mais Cohen a déclaré que c’est précisément cette émotion et cette passion qui poussent de plus en plus de personnes à s’intéresser au contenu d’actualité. Les jeunes veulent s’engager politiquement dans le monde, a-t-il expliqué, et ils ne veulent pas entendre des nouvelles provenant d’un terrain d’entente impartial et imaginaire.