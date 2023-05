Pourquoi les vidéos de travailleurs de Floride quittant leur emploi deviennent virales

Les vidéos de Floride ne sont pas difficiles à trouver : des dizaines de clips de champs vides, de chantiers de construction abandonnés et des dizaines de camionneurs appelant au boycott de l’État ont accumulé des centaines de milliers de vues sur TikTok et Twitter au cours du dernier mois. Le fil conducteur ? Peur et frustration face à la nouvelle loi anti-immigration de l’État, signée il y a une semaine par le gouverneur républicain Ron DeSantis, qui oblige les entreprises de 25 employés ou plus à vérifier le statut de citoyenneté des travailleurs via le portail en ligne fédéral E-Verify ou à s’exposer à des sanctions plus sévères , entre autres nouvelles restrictions.

La nouvelle loi, qui entrera en vigueur le 1er juillet, est la dernière initiative de DeSantis pour capitaliser sur la politique d’immigration alors qu’il se prépare pour une campagne présidentielle probable mais non encore annoncée en 2024. La loi, l’une des mesures d’immigration d’État les plus strictes aux États-Unis, semble destinée à contraster la gestion de la politique d’immigration par le président Joe Biden alors que la règle sanitaire controversée de l’ère pandémique, le titre 42, a expiré la semaine dernière. Mais l’impact du projet de loi, selon les critiques, équivaudra à une répression de grande envergure et intrusive contre les grandes communautés d’immigrants de l’État, qui doivent faire face au poids des nouvelles règles.

La Floride abrite environ 800 000 immigrants sans papiers, et beaucoup travaillent dans les types d’entreprises qui seraient touchées par la loi, connue sous le nom de SB 1718. Beaucoup de personnes concernées sont également membres de familles à statut mixte – où un fils ou une fille, par exemple exemple, peuvent être citoyens américains alors que leurs parents ne le sont pas. L’impact du projet de loi s’étend au-delà du lieu de travail aux soins de santé et aux autoroutes : même les membres de la famille pourraient être la cible des forces de l’ordre en vertu d’une nouvelle disposition qui punit quiconque transporte une personne sans papiers « sciemment et volontairement » en Floride à travers les frontières de l’État.

La loi oblige également les hôpitaux de Floride qui acceptent Medicaid à collecter le statut d’immigration des patients et à calculer et déclarer à l’État le coût des soins de santé pour les personnes sans papiers; il ne permet plus aux personnes sans papiers d’utiliser des permis de conduire délivrés par d’autres États et interdit de leur délivrer des cartes d’identité d’État.

Combinées, ces dispositions peuvent également porter un coup dévastateur aux entreprises de Floride qui dépendent de la main-d’œuvre migrante, car elles peuvent forcer les travailleurs et leurs familles à fuir la Floride, a déclaré à Vox Samuel Vilchez Santiago, directeur de l’État de Floride de l’American Business Immigration Coalition.

«Le récit selon lequel les immigrants ne sont pas les bienvenus ici va avoir un impact énorme sur notre communauté des affaires – en particulier des secteurs tels que la construction, l’hôtellerie, les soins de santé et l’agriculture – car ils dépendent uniquement ou principalement de la main-d’œuvre migrante. Alors que la peur devient la norme dans les communautés d’immigrants, beaucoup de ces travailleurs migrants commenceront à quitter l’État et à chercher ailleurs », a déclaré Vilchez Santiago. « Et il y a beaucoup de peur dans les communautés de migrants à travers l’État. »

La loi semait déjà la panique dans toute la Floride avant que DeSantis ne la signe. Dans le sud de la Floride, des journalistes d’une filiale locale de CBS News ont suivi des chantiers de construction vides dans le comté de Miami-Dade et se sont entretenus avec des ouvriers du bâtiment qui ont déclaré que nombre de leurs collègues ne se présentaient pas au travail parce qu’ils craignaient d’être expulsés. Une filiale de NBC a interviewé des ouvriers agricoles du sud de la Floride qui envisageaient de quitter l’État par crainte de persécution.

Le bureau de DeSantis a renvoyé Vox aux commentaires du gouverneur lors d’une conférence de presse cette semaine. « Lorsque nous avons quelque chose comme un E-Verify, c’est un outil pour s’assurer que la loi de longue date de la Floride est appliquée », a déclaré DeSantis. « Vous ne pouvez pas construire une économie forte basée sur l’illégalité. »

Gina Fraga, une avocate spécialisée dans l’immigration à Palm Beach, a déclaré à Vox qu’elle connaissait de nombreuses familles qui se préparent à quitter l’État en raison de la « panique » suscitée par la loi. Les travailleurs sans papiers qu’elle connaît dans les secteurs de la construction, de l’aménagement paysager et de l’agriculture reçoivent désormais des avis de licenciement en raison de la loi, qui comprend des sanctions strictes en matière de traite des êtres humains qui ne font pas d’exceptions pour les familles à statut mixte ou pour ceux qui sont venus aux États-Unis. en tant qu’enfants et sont couverts par le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants.

Les sanctions en vertu de la SB 1718 sont sévères : les entreprises qui n’utilisent pas E-Verify se verront infliger une amende de 1 000 $ par jour et l’État suspendra la licence d’un employeur si elles sont surprises à employer une personne sans papiers. La loi renforce également les peines de traite des êtres humains et de contrebande pour les personnes, y compris les citoyens américains, en faisant un crime au deuxième degré, passible d’une amende de 10 000 $ et jusqu’à 15 ans de prison, de transporter cinq personnes ou plus sans papiers ou un mineur sans papiers dans le État de Floride.

DeSantis l’a qualifié d ‘ »honneur d’introduire ce projet de loi dans le processus » et a déclaré qu’il devrait servir « de modèle à la nation pour lutter contre cette crise créée par notre propre président ».

Fraga, qui fait du bénévolat auprès du Farmworker Coordinating Council, un groupe de défense des travailleurs agricoles à but non lucratif, a déclaré que la peine plus sévère pour le franchissement des frontières de l’État est une attaque directe contre les travailleurs agricoles en raison de la nature saisonnière de leur travail. « Selon les légumes, ils voyagent en Caroline du Sud, en Géorgie – alors ils ont peur maintenant, et un groupe d’entre eux déménagent en Géorgie, et ils prévoient de ne pas revenir en Floride », a-t-elle déclaré. « Cela signifie que tout le monde va être affecté dans nos épiceries en termes de prix car personne ne veut faire ces travaux. »

Et toute cette peur et cette confusion ont été enregistrées en ligne, à travers différents types de clips montrant des travailleurs quittant leur emploi après avoir pris connaissance des restrictions de la nouvelle loi. D’autres vidéos montrent des camionneurs appelant au boycott de la Floride en raison de la menace que représenterait pour eux le franchissement d’une frontière d’État.

Ces appels au boycott ont été compilés par le journaliste indépendant Arturo Dominguez sur Twitter, et ont été partagés par des politiciens démocrates critiquant la nouvelle loi de l’État : « La guerre « réveillée » de Ron entraînera une augmentation des prix de tous les biens et services. Félicitations Ron pour avoir renversé l’économie de la Floride et créé de l’inflation », a tweeté la présidente du Parti démocrate de Floride, Nikki Fried, ancienne commissaire à l’agriculture, au cours du week-end.

La représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a également partagé le fil de discussion de Dominguez, affirmant que «les États-Unis ont des besoins si profonds en ce moment, en particulier en matière de main-d’œuvre. Pourtant, les décideurs politiques (de TOUTES allégeances) tiennent nos communautés d’immigrants pour acquises. Non plus. Il est temps d’arrêter de mordre les mains qui se nourrissent.

Pourtant, la loi n’est pas encore en vigueur et il pourrait y avoir des contestations judiciaires à son encontre, a déclaré Fraga. Et l’ampleur de l’effet économique que cette nouvelle loi aura sur la Floride est inconnue – bien que, de manière anecdotique, les propriétaires d’entreprises et les employeurs semblent se préparer à un roulement important de la main-d’œuvre à un moment où la Floride a un taux de chômage presque record et marché du travail tendu. « La réalité est que la Floride a besoin de travailleurs », a déclaré Vilchez Santiago. « La seule façon de maintenir notre économie en mouvement est de veiller à ce que nos entreprises aient accès à la main-d’œuvre dont elles ont besoin.