Pourquoi les ventilateurs à turbine sont installés sur les toits des usines

Les usines et les unités de fabrication n’ont pas le luxe d’avoir des climatiseurs. Cela crée une situation où beaucoup de chaleur reste emprisonnée dans les espaces clos où la fabrication est effectuée. Que faites-vous pour résoudre ce problème ? Pour refroidir les intérieurs d’une usine, des ventilateurs à turbine sont installés sur leurs toits qui aspirent l’air chaud hors de l’endroit et le soufflent.

L’air chaud est plus léger et se déplace vers le haut. Mais lorsque l’air chaud ne peut pas s’échapper, il commence à chauffer l’espace dans lequel il est emprisonné et toute personne qui réside ou travaille dans cet espace commence à ressentir de l’inconfort. Des ventilateurs à turbine sont placés sur les toits des usines pour aider à rafraîchir l’environnement des travailleurs afin qu’ils puissent travailler efficacement et rester à l’aise tout en le faisant.

Un autre avantage des ventilateurs à turbine est qu’ils ne nécessitent pas de moteur pour tourner. La moindre brise peut faire tourner la turbine et les ventilateurs feront leur travail d’évacuation de l’air chaud.

Les ventilateurs d’extraction motorisés sont inefficaces par rapport aux ventilateurs à turbine car ils ne peuvent pas rejeter l’air chaud qui s’est accumulé au sommet du hangar de l’usine. Ces ventilateurs sont principalement installés sur les murs près des fenêtres et des portes, aspirant la majeure partie de l’air extérieur et le rejetant à nouveau.

De plus, les ventilateurs d’extraction motorisés ne peuvent pas fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans tomber en panne ou surchauffer. Cependant, les ventilateurs à turbine continuent de faire leur travail même après la fermeture de l’usine, refroidissant efficacement tout l’espace avant le prochain quart de travail.

De la consommation d’électricité à l’efficacité en passant par le fonctionnement, les ventilateurs à turbine se sont avérés être les meilleurs et sont donc préférés aux ventilateurs d’extraction motorisés tous les jours. Les ventilateurs à turbine sont même étanches à la pluie car ils n’ont pas besoin de connexions électriques ou mécaniques supplémentaires qui pourraient être endommagées par les pluies ou les intempéries.

